Если хочется приготовить что-то праздничное, но не проводить полдня на кухне, попробуйте тарталетки с красной рыбой и сливочным кремом. На подготовку уйдет около 15–20 минут, а сама закуска будет хорошо смотреться на новогоднем столе. Сочетание нежного сыра, слабосоленого лосося и свежего укропа делает ее особенно удачным вариантом для праздничного меню.

Для рецепта понадобятся 12–15 готовых тарталеток. Если их нет под рукой, можно взять небольшие тосты или крекеры.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Сливочный сыр - 200 г;

сметана или греческий йогурт - 2–3 ст. л.;

слабосоленый лосось или форель - 150–200 г;

лимонный сок - 1–2 ч. л.;

укроп - 2–3 веточки;

соль и черный перец - по вкусу.

Для украшения можно взять свежий огурец или авокадо, немного красной икры и лимонную цедру.

Как приготовить

Сначала сделайте сливочный крем. Смешайте сыр со сметаной или греческим йогуртом, добавьте лимонный сок, мелко нарезанный укроп, немного соли и перца. Масса должна получиться нежной и достаточно густой, чтобы ее было удобно выкладывать в тарталетки.

Красную рыбу нарежьте тонкими ломтиками. Если хочется сделать закуску наряднее, сверните длинные полоски лосося небольшими рулетиками, напоминающими розочки.

Теперь наполните тарталетки сливочным кремом. Сверху разложите рыбу, добавьте немного огурца или авокадо. Для украшения подойдут несколько икринок и щепотка лимонной цедры.

Перед подачей уберите закуску в холодильник на 15–30 минут. Крем немного уплотнится, а ингредиенты успеют обменяться вкусами.

Как сделать тарталетки еще вкуснее

Есть один нюанс: не стоит собирать закуску слишком рано. Если начинка долго лежит в готовых тарталетках, основа может размокнуть. Лучше наполнить их за 1–2 часа до подачи, а если готовить приходится заранее, хранить крем отдельно.

Консистенцию начинки тоже можно регулировать. Если крем получился слишком плотным, добавьте немного йогурта или сметаны. А если рыба оказалась чересчур соленой, выручат лимонный сок и дополнительная порция укропа.

Три варианта начинки для разнообразия

Красную рыбу можно заменить креветками. В сливочный крем в этом случае добавьте немного чеснока и лимонной цедры. Получится другая по вкусу, но не менее подходящая для праздничного стола закуска.

Еще один вариант - тарталетки с сельдью. Смешайте сливочный крем с мелко нарезанным яблоком и красным луком, а сверху положите кусочек рыбы.

Для тех, кто не ест мясо и рыбу, подойдет начинка из сливочного сыра, огурца и авокадо. Сверху добавьте немного соуса песто и несколько зерен граната.