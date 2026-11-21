Если обычная яичница и омлет уже наскучили, попробуйте приготовить другой вариант завтрака. Благодаря творогу и отдельно взбитым белкам блюдо получается высоким, пористым и очень нежным. Его можно сделать сладким, добавив немного сахара и ванили, или оставить привычный соленый вкус.

Для приготовления понадобятся 3 яйца, 120–150 г творога и 40–60 мл молока или сливок. Также возьмите щепотку соли и 10 г сливочного масла для смазывания формы. Если хочется сладкого омлета, добавьте 1–2 чайные ложки сахара, а для аромата подойдут ваниль, корица или лимонная цедра.

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Творог лучше выбирать жирностью 5–9%. Если он зернистый, его стоит предварительно измельчить блендером. Для более плотной текстуры можно добавить чайную ложку манки, а немного ягод или изюма сделают завтрак интереснее.

Как приготовить омлет-суфле

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму сливочным маслом. Отделите желтки от белков, последние пока уберите в сухую чистую миску. Желтки соедините с творогом, молоком, солью и, если готовите сладкий вариант, сахаром с ванилью. Пробейте смесь блендером в течение 20–30 секунд, чтобы она стала однородной.

Белки взбейте до устойчивых пиков. Они должны хорошо держать форму и не стекать с венчика. Затем в несколько приемов аккуратно соедините их с творожной массой, перемешивая лопаткой снизу вверх. Долго мешать не нужно: так можно потерять воздушность, благодаря которой омлет поднимается.

Переложите смесь в подготовленную форму и отправьте в духовку на 18–25 минут. Первые 15 минут дверцу лучше не открывать, иначе омлет может осесть раньше времени.

Готовому блюду дайте постоять 3–5 минут после выпекания. За это время оно немного стабилизируется, но останется мягким и воздушным.