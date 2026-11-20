Обычная белокочанная капуста может стать полноценным домашним ужином без мяса и долгого списка покупок. Здесь ей помогают лук, немного томатной пасты и одно кисло-сладкое яблоко: вкус получается мягким, свежим и не слишком кислым.

Весь рецепт укладывается примерно в полчаса и требует одной большой сковороды. Главный приём простой: сначала дайте капусте подрумяниться, а яблоко натирайте и добавляйте лишь в конце. Тогда оно не растворится полностью и не даст лишнюю воду в начале приготовления.

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Время приготовления: около 30 минут

Активное время: около 15 минут

Порции: 4

Сковорода: 28 см

Ингредиенты

белокочанная капуста - 700 г;

репчатый лук - 1 небольшая головка, около 120 г;

кисло-сладкое яблоко - 1 среднее, около 150 г;

томатная паста - 1 ст. л., около 20 г;

вода - 100 мл;

растительное масло без запаха - 2 ст. л.;

соль - 3/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

Снимите с кочана повреждённые верхние листья. Нашинкуйте капусту полосками шириной 3–4 мм: слишком толстые будут готовиться дольше, а почти прозрачные быстро потеряют текстуру. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Яблоко вымойте, но пока не натирайте - так мякоть не успеет потемнеть и пустить сок. Разогрейте в широкой сковороде диаметром около 28 см растительное масло на среднем огне. Выложите лук и готовьте 3 минуты, периодически помешивая. Он должен стать прозрачным и слегка золотистым по краям, но не тёмным: пережаренный лук даст блюду ненужную горечь. Добавьте капусту в два приёма, каждый раз перемешивая, чтобы полоски равномерно покрылись маслом и быстрее осели. Увеличьте огонь до среднего сильного и жарьте 7–8 минут без крышки. Перемешивайте не постоянно, а примерно раз в минуту: тогда часть капусты успеет соприкоснуться с горячей поверхностью и слегка подрумяниться. Пока не солите - ранняя соль быстро вытянет сок, и капуста начнёт вариться в собственной жидкости. Размешайте томатную пасту в 100 мл воды до гладкости. Влейте смесь в сковороду, тщательно поднимите лопаткой подрумяненные кусочки со дна и убавьте огонь до среднего слабого. Накройте крышкой и готовьте 8 минут. Один раз перемешайте. К концу этого этапа плотная зимняя капуста должна стать почти мягкой, но ещё слегка похрустывать в самой толстой части. Натрите яблоко на крупной тёрке прямо перед добавлением. Кожицу можно оставить: она помогает стружке держать форму и добавляет цвет. Положите яблоко в сковороду, посолите и хорошо перемешайте. Готовьте ещё 3–4 минуты уже без крышки, чтобы лишняя влага испарилась. Яблочная стружка должна смягчиться, но не превратиться в пюре. Попробуйте самую толстую полоску капусты. Если она мягкая, но сохраняет лёгкую упругость, снимайте сковороду с огня. Если кочан оказался особенно плотным, добавьте 1–2 ст. л. воды и готовьте под крышкой ещё 2–3 минуты. Дайте блюду постоять без огня 3 минуты: вкус станет ровнее, а оставшаяся на дне влага впитается.

Что важно

Не заменяйте кисло-сладкое яблоко очень мягким и мучнистым: оно быстро распадётся и сделает капусту сладковатой. Лучше подойдёт плотный плод с заметной кислинкой. Уксус в этом рецепте не нужен - яблоко и томатная паста дают достаточно свежести, не перебивая вкус овощей.

Количество воды зависит от капусты. Сочная молодая капуста отдаёт много собственного сока, поэтому ей хватит 50 мл и 4–5 минут под крышкой. Плотной поздней капусте обычно нужны все 100 мл и указанное время. Ориентируйтесь не только на минуты, но и на текстуру самой толстой полоски.

Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа. При температуре 4 °C или ниже блюдо можно хранить 3–4 дня; при повторном разогреве доведите его до 74 °C по всей массе.

Подавайте капусту горячей как самостоятельный лёгкий ужин или как простой гарнир: яблоко останется ненавязчивым, но сделает знакомый вкус заметно свежее.