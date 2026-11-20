У несладких оладий с сыром особенно хороши края: тонкие сырные стружки поджариваются вместе с тестом и дают небольшие хрустящие участки. Внутри остаётся мягкий мякиш с укропом и зелёным луком. К таким оладьям достаточно сметаны, хотя их можно поставить на стол и к тарелке супа.

Сыр здесь натирают крупно, а тесто выкладывают небольшими порциями. Так оладьи успевают приготовиться в середине, пока поверхность румянится. Никакой отдельной начинки делать не нужно: сыр и зелень вмешиваются прямо в кефирную основу. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Крупно натёртый сыр даёт румяные участки на поверхности, а зелень остаётся видна на разломе.

Ингредиенты

Для кефирной основы

Кефир жирностью 2,5%: 250 мл

Яйцо среднего размера: 1 шт., около 50 г без скорлупы

Сахар: 5 г, 1 чайная ложка без горки

Соль: 1–2 г, с учётом солёности сыра

Кефира и одного яйца достаточно для небольшой миски теста.

Достаньте кефир первым, пока подготавливаете сыр и зелень. Специально подогревать его не нужно.

Мука, разрыхлитель и масло

Пшеничная мука: 220 г, из них 20 г в запасе для поправки густоты

Разрыхлитель: 6 г

Рафинированное растительное масло: около 40 мл для жарки

Основная порция муки составляет 200 г. Остаток понадобится, только если тесто жидковато.

Не подсыпайте всю муку из запаса автоматически: густота кефира и способность муки впитывать влагу различаются.

Для сырного вкуса

Полутвёрдый сыр: 100 г

Зелёный лук: 20 г

Укроп: 10 г

Сметана или натуральный йогурт: для подачи, по желанию

Зелени нужна небольшая горсть. Мокрые листья перед нарезкой обсушите.

Подойдут гауда или другой полутвёрдый сыр, который хорошо плавится. Очень солёный сыр потребует меньше соли в тесте.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте сыр и зелень

Вымойте зелёный лук и укроп, хорошо стряхните воду и промокните полотенцем. Лук нарежьте тонкими колечками, у укропа уберите жёсткие стебли, нежные веточки мелко порубите.

Сыр натрите на крупной стороне тёрки. Длинные стружки слегка порубите ножом, чтобы они легче распределились в тесте. Отдельные кусочки могут оставаться заметными, растирать сыр в пасту не требуется.

Крупная сырная стружка и мелко нарезанная зелень готовы к замесу.

Шаг 2. Размешайте кефир с яйцом

Влейте кефир в миску, добавьте яйцо, сахар и соль. Начните с 1 г соли, если сыр выраженно солёный. Размешайте венчиком, чтобы белок полностью соединился с кефиром.

Воздушную яичную пену здесь создавать не нужно. Достаточно однородной текучей основы без длинных прозрачных нитей белка. Чайная ложка сахара не сделает оладьи сладкими, но поможет поверхности подрумяниться.

Основа остаётся жидкой, без отдельной пены и неразмешанного белка.

Шаг 3. Вмешайте муку с разрыхлителем

Смешайте 200 г муки с разрыхлителем и всыпьте в кефирную основу. Перемешайте лопаткой до исчезновения сухих участков. Небольшие мягкие комочки допустимы, долго взбивать тесто миксером не надо.

Пока не подсыпайте оставшиеся 20 г муки. После добавления сыра и короткого отдыха тесто станет немного плотнее, поэтому окончательную густоту удобнее оценить в следующем шаге.

Тесто уже густое, но ещё легко перемешивается лопаткой.

Шаг 4. Добавьте сыр и дайте тесту постоять

Всыпьте сыр, зелёный лук и укроп. Несколькими движениями распределите их по всей миске и оставьте тесто на 5 минут. В это время начинайте прогревать сковороду на умеренном огне.

Готовая масса медленно сползает с ложки и некоторое время держится мягкой горкой. Если она льётся, добавляйте муку из запаса по чайной ложке, каждый раз проверяя консистенцию. Если тесто уже держит форму, оставшаяся мука не нужна.

Сыр и зелень распределены по тесту. Оно должно медленно сходить с ложки.

Шаг 5. Обжарьте первую сторону

Налейте в разогретую сковороду примерно 1 столовую ложку масла и распределите по дну. Масло должно легко растекаться, но не дымить. Выложите четыре порции теста, примерно по столовой ложке с горкой, оставив между ними промежутки.

Второй ложкой помогайте тесту соскользнуть. Слегка разровняйте слишком высокий бугорок: сырые оладьи должны быть около 6–7 см в диаметре и не толще 1 см. Жарьте 3–4 минуты на огне чуть ниже среднего. Ориентируйтесь на золотистый низ и схватившийся ободок по краям.

Небольшие порции успевают приготовиться внутри. Между оладьями остаётся свободное место.

Шаг 6. Переверните и проверьте середину

Подведите под каждую оладью широкую лопатку, переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Не прижимайте сверху: так из мягкой середины выдавливается влага, а оладьи становятся более плоскими.

Одну оладью из первой партии разрежьте. Внутри не должно быть липкого сырого теста. Расплавленный сыр может оставаться влажным, но мякиш вокруг него должен приготовиться. Если корочка уже темнеет, а середина ещё сырая, убавьте огонь и подержите оладьи под крышкой 1–2 минуты. Следующие порции сделайте чуть тоньше.

После переворачивания сырные участки заметно румянятся. Проверяйте готовность по мякишу.

Шаг 7. Приготовьте оставшееся тесто

Переложите первую партию на тарелку с бумажным полотенцем на полминуты, затем уберите бумагу. Пожарьте остальное тесто, при необходимости добавляя понемногу масла. Между партиями снижайте нагрев, если пустая сковорода успевает сильно раскалиться.

Набирайте тесто с края миски, не перемешивая его заново перед каждой порцией. Готовые оладьи раскладывайте в один слой или слегка внахлёст. В плотной горячей стопке собирается пар, от которого румяные края быстрее размягчаются.

Готовые оладьи лучше разложить свободно, чтобы корочка не отсырела от пара.

Почему оладьи могут расплываться

В тесте слишком много жидкости либо сковорода ещё не прогрелась. Сначала пожарьте одну небольшую оладью и посмотрите, как она держит форму. Если порция сразу растекается тонким блином, скорректируйте густоту мукой из запаса.

Слишком много муки тоже мешает: густую массу приходится размазывать, а готовый мякиш становится плотным. Нужна консистенция, при которой ложка оставляет мягкий след, который постепенно затягивается.

Можно ли положить больше сыра

Небольшая прибавка изменит вкус, но удваивать количество в первой попытке не стоит. Чем больше сырной стружки попадает на поверхность, тем быстрее она поджаривается и тем внимательнее приходится следить за огнём. Для заметного сырного вкуса здесь хватает 100 г.

Если хочется сменить зелень, вместо укропа возьмите столько же петрушки. Зелёный лук можно оставить. Свежие помидоры и натёртые кабачки в это тесто лучше не вмешивать: они дадут лишнюю влагу, и пропорции придётся менять.

Можно ли замесить с вечера

Удобнее заранее отмерить сухие продукты, натереть сыр и подготовить зелень. Сыр и обсушенную зелень держите в холодильнике в закрытой ёмкости, кефир и яйцо тоже оставьте в холоде. Утром замес займёт несколько минут.

Готовое тесто с разрыхлителем на ночь не оставляйте: часть газа выйдет ещё до жарки. Разрыхлитель не требует отдельного гашения уксусом, его достаточно равномерно перемешать с мукой.

С чем подать

К горячим оладьям положите сметану или густой натуральный йогурт без сахара. Соус лучше поставить рядом, чтобы каждый добавлял его уже в тарелке. Из свежих дополнений подойдут огурцы или помидоры, нарезанные непосредственно перед едой.

Оладьи с сыром можно подать и к овощному супу. В таком случае хватит двух штук на человека, а оставшиеся удобно убрать на следующий завтрак. Варенье и сгущёнка этой версии не нужны: вкус уже задают сыр, лук и укроп.

Сметана отдельно, оладьи тёплые: простой вариант подачи без дополнительных соусов.

Как хранить и разогревать

Остаток переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после жарки. При температуре не выше 4 °C используйте в течение двух дней. Сметану и свежие овощи храните отдельно.

Разогрейте нужную порцию на сковороде под крышкой на слабом огне, затем ненадолго снимите крышку, чтобы ушла лишняя влага. Середина должна хорошо прогреться; при проверке пищевым термометром ориентируйтесь на 74 °C. Повторно всю партию не нагревайте.