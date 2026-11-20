У хорошего брауни есть одна особенность: снаружи он покрыт тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается мягким, плотным и слегка тягучим. Добиться такой текстуры дома несложно. Понадобятся шоколад, сливочное масло и несколько обычных ингредиентов, а на приготовление уйдет совсем немного времени.

Ингредиенты

Для формы размером примерно 20 × 20 см понадобятся:

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Темный шоколад (50–70% какао) - 200 г

Сливочное масло - 150 г

Сахар - 200 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 100 г

Какао-порошок - 30 г

Ванильный экстракт - 1 ч. л.

Щепотка соли

Как приготовить брауни

Сначала поломайте шоколад на небольшие кусочки, а сливочное масло нарежьте кубиками. Растопите их вместе на водяной бане или в микроволновке, периодически перемешивая. Готовую смесь немного остудите.

В отдельной миске соедините яйца, сахар и ваниль. Взбивать до пышной пены не нужно: достаточно перемешать ингредиенты венчиком, чтобы масса стала однородной. Именно так получится плотная текстура, характерная для брауни.

Постепенно влейте шоколад с маслом в яичную смесь, продолжая помешивать. Затем просейте туда муку и какао, добавьте соль. Перемешайте лопаткой до однородности. Как только сухие ингредиенты соединятся с шоколадной массой, остановитесь: слишком долгое перемешивание может сделать выпечку плотной и резиновой.

Форму застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте брауни в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25–30 минут.

Как не пересушить брауни

Здесь главное - не передержать десерт в духовке. В отличие от обычного кекса, брауни не должен пропекаться до полностью сухой середины. Проверяйте готовность зубочисткой: на ней должны оставаться влажные крошки, но не жидкое тесто.

Если дождаться, пока зубочистка станет совершенно чистой, брауни, скорее всего, получится суховатым. Именно слегка влажная середина и делает этот шоколадный десерт таким узнаваемым.