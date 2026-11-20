У хорошего брауни есть одна особенность: снаружи он покрыт тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается мягким, плотным и слегка тягучим. Добиться такой текстуры дома несложно. Понадобятся шоколад, сливочное масло и несколько обычных ингредиентов, а на приготовление уйдет совсем немного времени.
Ингредиенты
Для формы размером примерно 20 × 20 см понадобятся:
Темный шоколад (50–70% какао) - 200 г
Сливочное масло - 150 г
Сахар - 200 г
Яйца - 3 шт.
Мука - 100 г
Какао-порошок - 30 г
Ванильный экстракт - 1 ч. л.
Щепотка соли
Как приготовить брауни
Сначала поломайте шоколад на небольшие кусочки, а сливочное масло нарежьте кубиками. Растопите их вместе на водяной бане или в микроволновке, периодически перемешивая. Готовую смесь немного остудите.
В отдельной миске соедините яйца, сахар и ваниль. Взбивать до пышной пены не нужно: достаточно перемешать ингредиенты венчиком, чтобы масса стала однородной. Именно так получится плотная текстура, характерная для брауни.
Постепенно влейте шоколад с маслом в яичную смесь, продолжая помешивать. Затем просейте туда муку и какао, добавьте соль. Перемешайте лопаткой до однородности. Как только сухие ингредиенты соединятся с шоколадной массой, остановитесь: слишком долгое перемешивание может сделать выпечку плотной и резиновой.
Форму застелите пергаментом, выложите тесто и разровняйте поверхность. Выпекайте брауни в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 25–30 минут.
Как не пересушить брауни
Здесь главное - не передержать десерт в духовке. В отличие от обычного кекса, брауни не должен пропекаться до полностью сухой середины. Проверяйте готовность зубочисткой: на ней должны оставаться влажные крошки, но не жидкое тесто.
Если дождаться, пока зубочистка станет совершенно чистой, брауни, скорее всего, получится суховатым. Именно слегка влажная середина и делает этот шоколадный десерт таким узнаваемым.