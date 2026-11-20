Два апельсина, несколько привычных продуктов и полчаса в духовке - и к чаю будет готова целая порция нежных домашних пирожных. Цитрусовый сок и цедра придают выпечке яркий аромат, а сладкая глазурь дополняет легкую апельсиновую кислинку. Рецепт подойдет даже тем, кто нечасто занимается выпечкой.
Ингредиенты:
2 апельсина;
3 яйца;
180 г сахара;
100 мл растительного масла;
200 г муки;
10 г разрыхлителя;
1 пакетик ванильного сахара;
щепотка соли.
Для глазури:
150 г сахарной пудры;
2–3 ст. ложки апельсинового сока.
Как приготовить апельсиновые пирожные
Сначала вымойте апельсины. С одного натрите цедру, не задевая белую часть кожуры, иначе она может дать горечь. Затем выжмите сок: для теста потребуется примерно 100–120 мл.
Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, добавив щепотку соли. Когда масса посветлеет и станет пышной, влейте растительное масло, апельсиновый сок и добавьте цедру. Хорошо перемешайте.
В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в яичную смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться гладким, без комочков, средней густоты.
Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Перелейте в нее тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, корж можно доставать.
Дайте выпечке немного остыть, а затем нарежьте ее квадратами или прямоугольниками. Так обычный апельсиновый корж превратится в небольшие пирожные.
Осталось приготовить глазурь. Смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком, добавляя его постепенно, пока масса не станет густой, но достаточно текучей. Полейте остывшие кусочки и дождитесь, когда глазурь немного схватится.
Для украшения можно использовать тертую апельсиновую цедру или тонкие полоски кожуры.