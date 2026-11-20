Два апельсина, несколько привычных продуктов и полчаса в духовке - и к чаю будет готова целая порция нежных домашних пирожных. Цитрусовый сок и цедра придают выпечке яркий аромат, а сладкая глазурь дополняет легкую апельсиновую кислинку. Рецепт подойдет даже тем, кто нечасто занимается выпечкой.

Ингредиенты:

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2 апельсина;

3 яйца;

180 г сахара;

100 мл растительного масла;

200 г муки;

10 г разрыхлителя;

1 пакетик ванильного сахара;

щепотка соли.

Для глазури:

150 г сахарной пудры;

2–3 ст. ложки апельсинового сока.

Как приготовить апельсиновые пирожные

Сначала вымойте апельсины. С одного натрите цедру, не задевая белую часть кожуры, иначе она может дать горечь. Затем выжмите сок: для теста потребуется примерно 100–120 мл.

Яйца взбейте с обычным и ванильным сахаром, добавив щепотку соли. Когда масса посветлеет и станет пышной, влейте растительное масло, апельсиновый сок и добавьте цедру. Хорошо перемешайте.

В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в яичную смесь и перемешайте до однородности. Тесто должно получиться гладким, без комочков, средней густоты.

Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Перелейте в нее тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: если она выходит сухой, корж можно доставать.

Дайте выпечке немного остыть, а затем нарежьте ее квадратами или прямоугольниками. Так обычный апельсиновый корж превратится в небольшие пирожные.

Осталось приготовить глазурь. Смешайте сахарную пудру с апельсиновым соком, добавляя его постепенно, пока масса не станет густой, но достаточно текучей. Полейте остывшие кусочки и дождитесь, когда глазурь немного схватится.

Для украшения можно использовать тертую апельсиновую цедру или тонкие полоски кожуры.