Для классической шарлотки на форму диаметром 22–24 см понадобятся 4 крупных яйца, 150–180 г сахара, 150 г муки и 3–4 средних яблока. По желанию можно добавить щепотку соли, ваниль или корицу.

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Хорошо взбитые яйца - основа пышного теста

В классическом рецепте нет разрыхлителя, поэтому тесто поднимается благодаря воздуху, который попадает в яичную массу во время взбивания. Просто перемешать яйца с сахаром венчиком недостаточно.

Яйца лучше заранее достать из холодильника. Взбивайте их с сахаром миксером около 6–8 минут, пока масса не станет светлой, густой и заметно не увеличится в объеме. Если провести по ней венчиком, след должен оставаться на поверхности несколько секунд.

Муку нужно вмешивать осторожно

Муку предварительно просейте и добавляйте небольшими порциями. Перемешивайте лопаткой движениями снизу вверх, стараясь сохранить воздушность теста.

После добавления муки не стоит пользоваться миксером: интенсивное перемешивание разрушает пузырьки воздуха, благодаря которым шарлотка получается высокой. Яблоки лучше нарезать заранее, чтобы тесто не успело осесть в ожидании начинки. Если фрукты слишком сочные, лишний сок добавлять не нужно.

Не вынимайте пирог сразу из духовки

Еще одна причина оседания шарлотки - резкий перепад температуры. Форму нужно ставить в заранее разогретую духовку, оптимальная температура выпечки - 170–180 градусов.

Обычно пирог готовится 35–45 минут. Первые 25–30 минут дверцу духовки открывать не следует: холодный воздух может помешать тесту закрепиться и привести к оседанию.

После выпечки не спешите сразу доставать шарлотку. Выключите духовку, немного приоткройте дверцу и оставьте пирог внутри еще на 5–10 минут. Так он будет остывать постепенно.

Как проверить готовность шарлотки

Румяная корочка еще не означает, что пирог пропекся внутри. Иногда середина остается сырой, даже если верх уже выглядит готовым.

Проверить это можно деревянной шпажкой. Проткните пирог в центре: если она выходит сухой или с несколькими сухими крошками, шарлотку можно доставать. Если на ней осталось жидкое тесто, выпечке нужно еще несколько минут.

Порядок приготовления

Разогрейте духовку до 175 градусов. Нарежьте яблоки, взбейте яйца с сахаром и солью до пышной светлой массы, затем постепенно вмешайте просеянную муку. Выложите яблоки в форму и залейте тестом либо аккуратно перемешайте их с готовой массой.

Выпекайте 35–45 минут, не открывая духовку первые полчаса. Когда шарлотка будет готова, выключите нагрев, приоткройте дверцу и оставьте пирог внутри на несколько минут.