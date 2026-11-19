На приготовление уйдет около 20 минут, еще 40–50 минут понадобится на выпечку. Правда, с подачей лучше не торопиться: пирогу нужно хорошо остыть, чтобы начинка и заливка успели приобрести нужную консистенцию.

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Ингредиенты

Для формы диаметром 22–24 см.

Для песочной основы:

мука - 250 г;

холодное сливочное масло - 120 г;

сахар - 70 г;

яйцо - 1 шт.;

разрыхлитель - 1 ч. л.;

соль - щепотка;

ванильный сахар - 1 ч. л. (по желанию).

Для ягодной начинки:

свежая или замороженная клюква - 250–300 г;

сахар - 60–90 г;

цедра 1 апельсина;

апельсиновый сок - 2–3 ст. л.;

кукурузный или картофельный крахмал - 1,5 ст. л.

Для заливки:

сметана жирностью 20% или сливочный крем-сыр - 250 г;

яйца - 2 шт.;

сахар - 60–80 г;

ваниль - по вкусу.

Можно также смешать 200 г сметаны и 50 г крем-сыра.

Как приготовить пирог с клюквой

Сначала займитесь песочным тестом. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и сахаром. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и разотрите руками или измельчите в блендере до состояния крошки. Затем вбейте яйцо и быстро соберите тесто в комок. Если оно получается слишком сухим, добавьте столовую ложку холодной воды. Уберите тесто в холодильник на 15 минут.

Пока основа охлаждается, приготовьте начинку. Соедините клюкву с сахаром, апельсиновой цедрой и соком, затем добавьте крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился между ягодами: во время выпечки это поможет удержать сок внутри начинки.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Раскатайте тесто, переложите в форму и сформируйте бортики высотой 3–4 см. Дно несколько раз проколите вилкой, после чего распределите по нему клюквенную начинку.

Осталось приготовить заливку. Смешайте сметану или крем-сыр с яйцами, сахаром и ванилью до однородной консистенции. Сильно взбивать смесь не нужно. Вылейте ее поверх ягод и поставьте пирог в духовку на 40–50 минут.

Ориентируйтесь на внешний вид: края должны подрумяниться, а середина может оставаться слегка подвижной. По мере остывания заливка станет плотнее, поэтому не стоит передерживать пирог в духовке в ожидании полностью застывшей середины.

Когда подавать пирог

После выпечки оставьте десерт до полного остывания, а затем поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа. Если приготовить его накануне праздника, будет еще лучше. За ночь начинка стабилизируется, заливка станет плотнее, а кусочки получатся аккуратными и не будут разваливаться при нарезке.