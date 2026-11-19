Если хочется приготовить к праздникам что-то домашнее, но не банальное, попробуйте песочный пирог с клюквой и апельсином. У него рассыпчатая основа, сочная ягодная начинка и нежная сливочная заливка. Цитрусовая цедра добавляет аромат, а клюква приятную кислинку, которая не дает десерту стать приторным.
На приготовление уйдет около 20 минут, еще 40–50 минут понадобится на выпечку. Правда, с подачей лучше не торопиться: пирогу нужно хорошо остыть, чтобы начинка и заливка успели приобрести нужную консистенцию.
Ингредиенты
Для формы диаметром 22–24 см.
Для песочной основы:
мука - 250 г;
холодное сливочное масло - 120 г;
сахар - 70 г;
яйцо - 1 шт.;
разрыхлитель - 1 ч. л.;
соль - щепотка;
ванильный сахар - 1 ч. л. (по желанию).
Для ягодной начинки:
свежая или замороженная клюква - 250–300 г;
сахар - 60–90 г;
цедра 1 апельсина;
апельсиновый сок - 2–3 ст. л.;
кукурузный или картофельный крахмал - 1,5 ст. л.
Для заливки:
сметана жирностью 20% или сливочный крем-сыр - 250 г;
яйца - 2 шт.;
сахар - 60–80 г;
ваниль - по вкусу.
Можно также смешать 200 г сметаны и 50 г крем-сыра.
Как приготовить пирог с клюквой
Сначала займитесь песочным тестом. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и сахаром. Добавьте нарезанное кубиками холодное масло и разотрите руками или измельчите в блендере до состояния крошки. Затем вбейте яйцо и быстро соберите тесто в комок. Если оно получается слишком сухим, добавьте столовую ложку холодной воды. Уберите тесто в холодильник на 15 минут.
Пока основа охлаждается, приготовьте начинку. Соедините клюкву с сахаром, апельсиновой цедрой и соком, затем добавьте крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы он равномерно распределился между ягодами: во время выпечки это поможет удержать сок внутри начинки.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму застелите пергаментом или смажьте маслом. Раскатайте тесто, переложите в форму и сформируйте бортики высотой 3–4 см. Дно несколько раз проколите вилкой, после чего распределите по нему клюквенную начинку.
Осталось приготовить заливку. Смешайте сметану или крем-сыр с яйцами, сахаром и ванилью до однородной консистенции. Сильно взбивать смесь не нужно. Вылейте ее поверх ягод и поставьте пирог в духовку на 40–50 минут.
Ориентируйтесь на внешний вид: края должны подрумяниться, а середина может оставаться слегка подвижной. По мере остывания заливка станет плотнее, поэтому не стоит передерживать пирог в духовке в ожидании полностью застывшей середины.
Когда подавать пирог
После выпечки оставьте десерт до полного остывания, а затем поставьте в холодильник минимум на 2–3 часа. Если приготовить его накануне праздника, будет еще лучше. За ночь начинка стабилизируется, заливка станет плотнее, а кусочки получатся аккуратными и не будут разваливаться при нарезке.