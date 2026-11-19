Эти румяные котлеты готовятся без мяса и сложной подготовки. Основа - обычные овсяные хлопья, лук и яйцо, а вся работа занимает около 25 минут.

Кипяток размягчает хлопья и превращает их в связную массу, но торопиться со сковородой не стоит. Короткий отдых после смешивания помогает влаге распределиться, поэтому тонкие котлеты легче переворачивать и они не распадаются.

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Время приготовления: около 25 минут

Порции: 2–3, примерно 8 небольших котлет

Сковорода: 24–26 см

Ингредиенты

овсяные хлопья быстрого приготовления - 160 г;

кипяток - 220 мл;

репчатый лук - 1 небольшая луковица, около 100 г;

яйцо - 1 шт.;

пшеничная мука - 1 ст. л. без горки, около 15 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л., чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Запарьте хлопья

Пересыпьте овсяные хлопья в широкую миску, залейте 220 мл кипятка и сразу перемешайте. Накройте тарелкой или крышкой и оставьте на 8 минут. Хлопья должны впитать воду и стать мягкими, но не превратиться в жидкую кашу.

Если на дне осталась заметная свободная вода, дайте массе постоять ещё 2 минуты. Дополнительно сливать жидкость не нужно: она впитается при перемешивании.

2. Подготовьте лук

Очистите луковицу и натрите её на мелкой тёрке прямо в отдельную небольшую миску. Так лук равномерно распределится и успеет приготовиться внутри котлет. Крупные кусочки лучше не оставлять: они мешают массе держать форму.

Дайте запаренным хлопьям остыть 2–3 минуты до тёплого состояния. Очень горячая основа может преждевременно схватить яйцо.

3. Смешайте основу

Добавьте к тёплым хлопьям тёртый лук вместе с соком, яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте ложкой, прижимая массу к стенкам миски. Оставьте на 3 минуты: за это время мука и хлопья заберут остаток влаги.

Правильная масса мягкая и липкая, но держится на ложке горкой. Если лук оказался особенно сочным и смесь растекается, вмешайте ещё 1 ч. л. муки. Не подсыпайте много сразу, иначе котлеты станут плотными.

4. Разогрейте сковороду и сформуйте котлеты

Поставьте сковороду диаметром 24–26 см на средний огонь и влейте 1 ст. л. масла. Разогревайте около минуты. Рядом поставьте небольшую миску с водой для рук.

Разделите овсяную массу на восемь частей. Влажными руками сформуйте круглые котлеты толщиной около 1,5 см. Слишком толстые заготовки дольше прогреваются и труднее переворачиваются.

5. Обжарьте с двух сторон

Выложите четыре котлеты на горячую сковороду, оставляя между ними свободное место. Жарьте 3–4 минуты на среднем огне, пока нижняя сторона не станет уверенно золотистой, а края не уплотнятся. До этого момента не двигайте заготовки.

Переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 3 минуты. Затем убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и подержите 1–2 минуты. Внутри не должно остаться влажной яичной массы; для точной проверки температура в центре должна достигнуть 71 °C. Повторите со второй партией, добавив оставшееся масло.

6. Дайте корочке закрепиться

Переложите готовые котлеты на решётку или бумажное полотенце и оставьте на 2 минуты. За это время лишнее масло уйдёт, а румяная поверхность станет устойчивее. Не складывайте горячие котлеты стопкой: пар размягчит корочку.

Что важно

Для этого рецепта удобнее хлопья, которым на упаковке требуется 3–5 минут варки. Крупные хлопья долгой варки тоже подойдут, но их лучше оставить под крышкой на 12–15 минут и проверить, что они полностью размягчились.

Не переворачивайте котлеты раньше времени. Сначала должна образоваться поджаренная нижняя корочка: она работает как естественная опора и помогает сохранить форму без лишней муки.

Готовые котлеты с яйцом не держите при комнатной температуре дольше 2 часов. Остатки уберите в закрытый контейнер и храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней. Разогревайте до равномерно горячего состояния, в центре - до 74 °C.

Подавайте овсяные котлеты горячими: внутри они остаются мягкими, а снаружи получают тонкую золотистую корочку.