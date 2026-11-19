Кусочки батона можно добавить прямо в омлет: в духовке они пропитаются яйцами с молоком, а выступающие края подрумянятся вместе с сыром. Получится сытный завтрак на четверых, который удобно нарезать и разложить по тарелкам. Помидоры добавят сочности и лёгкой кислинки.

Хлеб сначала ненадолго отправляем в духовку со сливочным маслом. Этот шаг добавит вкус поджаренных гренок и подсушит поверхность кубиков. После заливки середина всё равно станет мягкой, такой и должна быть: омлет будет держать форму, но останется нежным внутри. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Омлет с хлебом, помидорами и сыром удобно запекать целиком и делить на четыре порции.

Ингредиенты

Яичная заливка

Яйца среднего размера: 6 шт., около 300 г без скорлупы

Молоко: 200 мл

Соль: около 2 г, примерно треть чайной ложки

Чёрный молотый перец: 1 небольшая щепотка

Яйца и молоко составляют основу заливки; соль добавляйте с учётом выбранного сыра.

Если сыр солёный, уменьшите количество соли. Взбивать яйца до пены не понадобится: достаточно соединить белки с желтками и молоком.

Хлебная основа

Вчерашний белый хлеб или батон: 140 г

Сливочное масло: 20 г, из них 5 г для формы

Для омлета нужен обычный вчерашний хлеб, который легко нарезать кубиками.

Подойдёт несладкий хлеб с обычным плотным мякишем. Корку можно оставить, если она тонкая. Сильно высохшие куски с жёсткой толстой коркой здесь неудобны: они потребуют больше времени на пропитывание.

Помидоры, сыр и зелень

Плотные помидоры: 200 г, примерно 2 небольших

Полутвёрдый сыр, например гауда: 100 г

Петрушка: 5 г, несколько веточек

Для подачи, по желанию: свежий огурец и натуральный йогурт без сахара

Плотные помидоры выделяют меньше свободного сока при нарезке.

После удаления водянистой сердцевины помидоров останется примерно 150–160 г. Сыр берите тот, который хорошо плавится; рассольные сорта дадут другой результат.

Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте форму и нарежьте хлеб

Включите духовку на 180 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Дно и стенки металлической формы смажьте 5 г сливочного масла. Проверьте, чтобы дно было цельным: жидкая яичная смесь может вытечь из разъёмной формы.

Нарежьте хлеб кубиками со стороной около 2 см. Уложите в форму свободным слоем. Не крошите слишком мелко: небольшие кубики сохранят свою структуру, а крошки почти полностью смешаются с яйцами.

Кубики хлеба должны быть примерно одинаковыми по размеру.

Шаг 2. Слегка подрумяньте кубики

Оставшиеся 15 г масла растопите и распределите по хлебу. Перемешайте кубики ложкой прямо в форме и поставьте в уже нагретую духовку на 8–10 минут. Примерно в середине этого времени один раз перемешайте.

Достаньте форму, когда края хлеба станут светло-золотистыми, а поверхность подсохнет. До тёмной корочки доводить не нужно: хлеб ещё будет запекаться с омлетом. Поставьте горячую форму на подставку и оставьте на несколько минут.

Перед заливкой хлеб слегка подсушиваем, но не превращаем в тёмные сухарики.

Шаг 3. Подготовьте помидоры и сыр

Пока подсушивается хлеб, разрежьте помидоры на четвертинки. Ложкой удалите жидкую семенную часть, а плотную мякоть нарежьте кусочками около 1,5 см. Промокните их бумажным полотенцем, особенно если на доске осталось много сока.

Сыр натрите на крупной тёрке. Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите. Половина зелени пойдёт в заливку, остальное оставьте для готового омлета. Сок и семена помидоров можно добавить в суп или соус, в форму они не понадобятся.

Лишнюю влагу убираем до сборки, чтобы под омлетом не собирался сок.

Шаг 4. Смешайте яйца с молоком

Разбейте яйца в миску, добавьте соль и перец. Перемешайте венчиком до однородного цвета, затем влейте молоко и добавьте половину петрушки. Ещё раз перемешайте, не стараясь набрать побольше пены.

Молока в этой смеси меньше, чем яиц по объёму. Не увеличивайте его количество на глаз: дополнительная жидкость потребует другого времени выпечки, а уже готовый омлет может выделить лишнюю влагу.

Заливка получается жидкой и однородной, без отдельных тяжей белка.

Шаг 5. Соберите омлет

Распределите помидоры между подсушенными кубиками хлеба. Медленно влейте яичную смесь, стараясь попасть и в промежутки. Широкой стороной ложки слегка прижмите выступающие кусочки, чтобы они намокли.

Оставьте форму на 5 минут. За это время хлеб впитает часть заливки. Несколько верхних уголков могут остаться над поверхностью: в духовке они подрумянятся. Плотно утрамбовывать содержимое формы не нужно.

Перед выпечкой дайте хлебу пять минут, чтобы он впитал часть яичной смеси.

Шаг 6. Посыпьте сыром и запеките

Равномерно рассыпьте по поверхности тёртый сыр и поставьте форму на средний уровень духовки. Запекайте при 180 °C примерно 25–35 минут. Точное время зависит от духовки и толщины слоя, поэтому к концу приготовления проверяйте середину.

Готовый омлет покрыт золотистыми пятнами, края схватились, а в центре нет жидкой яичной смеси. Если есть кухонный термометр, проверьте центр: температура должна достигнуть 72 °C. Если сыр уже заметно потемнел, а центр ещё не готов, неплотно прикройте форму фольгой и продолжите запекание.

Сыр должен подрумяниться, а яичная смесь полностью приготовиться в середине.

Шаг 7. Дайте немного постоять и разделите на порции

Достаньте форму и оставьте на подставке на 5 минут. За это время омлет станет чуть плотнее, и куски будет легче перенести на тарелки. Он может немного опуститься после духовки, для блюда с яйцами это нормально.

Разделите омлет на четыре части ножом, подходящим для покрытия вашей формы, затем подхватите широкой лопаткой. Посыпьте оставшейся петрушкой. Подавайте тёплым, пока сыр мягкий, а хлебная середина ещё не успела остыть.

Пятиминутный отдых помогает вынуть порции, не разломав мягкую середину.

Почему хлеб сначала подсушивают

Поджаренный хлеб добавляет вкус гренок, который почти не появляется, если сразу залить свежий мягкий батон яйцами. При этом подсушивание не сохраняет хруст внутри омлета: мякиш впитывает молоко и становится мягким.

Старайтесь оставить кубики заметными по размеру. Крупные куски будут выделяться на срезе, а мелкая крошка даст более однородную, плотную массу. Измельчать хлеб в блендере для этого рецепта не нужно.

Как избежать мокрой середины

Самые частые причины лишней жидкости: водянистые помидоры, слишком много молока или недопечённый центр. Не выливайте в форму сок, оставшийся после нарезки, и выдерживайте пропорцию заливки.

Форма тоже имеет значение. В ёмкости меньшего диаметра слой будет толще, и омлету понадобится больше времени. Очень широкая форма даст более тонкий результат, который быстрее пересушится. Для первого приготовления удобнее придерживаться диаметра 22 см.

Чем заменить часть продуктов

Вместо батона подойдёт несладкий тостовый хлеб. Он обычно мягче, поэтому при подсушивании проверяйте его по цвету, а после заливки не выдерживайте дольше указанных пяти минут. Ржаной хлеб даст более выраженный вкус и плотный мякиш.

Петрушку можно заменить небольшим количеством укропа. Вместо гауды подойдёт другой полутвёрдый сыр, который вам нравится в горячих бутербродах. Моцарелла в рассоле содержит дополнительную влагу, поэтому для такого омлета проще выбрать более сухой сыр.

С чем подать

К порции тёплого омлета добавьте несколько ломтиков огурца или немного листового салата. Хлеб уже есть внутри, поэтому отдельные тосты необязательны. Если хочется соуса, поставьте рядом натуральный йогурт без сахара, смешанный с зеленью.

Омлет удобно подать прямо в форме, поставив её на жаропрочную подставку. Разделите на четыре части заранее, чтобы за столом осталось только переложить порции. Сырную поверхность лучше оставить открытой, без густого слоя соуса.

Тёплый кусок омлета со свежими огурцами, простая подача к завтраку.

Как хранить и разогревать

Остатки разделите на порции, переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления. Храните при температуре не выше 4 °C до двух дней. Не оставляйте форму на столе до следующего завтрака.

Разогревайте только ту порцию, которую собираетесь съесть. В микроволновке накройте её подходящей крышкой и прогревайте короткими интервалами, пока середина не станет горячей; при проверке термометром ориентируйтесь на 74 °C. В духовке можно разогреть под фольгой, чтобы сыр не высох раньше, чем прогреется хлеб.

Если готовите омлет к общему завтраку, рассчитайте время так, чтобы вынуть его из духовки незадолго до подачи. Пока форма стоит пять минут, можно нарезать овощи и поставить посуду. Для этого блюда короткий отдых полезен, а долгое ожидание на горячей плите только сделает яйца плотнее.