Иногда лучший десерт к выходным - тот, который не требует ни сложного теста, ни крема, ни украшений. Итальянская torta tenerina как раз из таких: тёмный шоколад, масло, яйца, сахар и всего две ложки муки.

Сразу после остывания под тонкой потрескавшейся корочкой скрывается нежная шоколадная середина. А если часть пирога убрать в холодильник до завтра, произойдёт ещё одна приятная вещь: он станет плотнее и будет напоминать шоколадную помадку.

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То есть можно испечь один пирог и фактически получить два немного разных десерта.

Быстрая карточка рецепта

Подготовка: около 20 минут

Выпекание: около 25 минут

Общее время: примерно 1 час плюс охлаждение

Порции: 6–8

Форма: круглая, 16 см

Температура: 180 °C, с конвекцией - 160 °C

Сложность: несложно

Ингредиенты

200 г тёмного шоколада;

150 г сливочного масла;

4 яйца;

150 г сахара;

2 ст. л. пшеничной муки;

щепотка соли;

сахарная пудра для подачи - по желанию.

К пирогу также можно подать несладкие взбитые сливки, густой натуральный йогурт или свежие ягоды.

Как приготовить torta tenerina пошагово

1. Растопите шоколад

Шоколад поломайте или нарежьте небольшими кусочками и растопите на водяной бане либо короткими импульсами в микроволновой печи.

Добавьте сливочное масло и перемешайте до гладкой блестящей массы. Оставьте на несколько минут: смесь должна немного остыть.

2. Разделите яйца

Отделите желтки от белков. Белки поместите в совершенно чистую сухую миску - так они легче взобьются.

Желтки вмешайте в слегка остывшую шоколадно-масляную смесь. Затем добавьте сахар, муку и щепотку соли.

3. Взбейте белки

Белки взбейте до мягких пиков: если поднять венчик, масса уже держит форму, но кончик ещё слегка склоняется.

Здесь лучше не стремиться превратить белки в очень плотную пену.

4. Соедините обе массы

Добавляйте взбитые белки к шоколадной смеси частями и аккуратно вмешивайте лопаткой снизу вверх.

Не нужно долго и энергично мешать. Наша задача - сохранить как можно больше воздуха.

Готовое тесто будет довольно текучим, гладким и шоколадным - никакого привычного густого теста для кекса ждать не нужно.

5. Выпекайте - и не ждите сухой зубочистки

Дно формы диаметром 16 см застелите бумагой для выпечки, стенки слегка смажьте маслом.

Перелейте тесто и поставьте в заранее разогретую до 180 °C духовку. Если используете режим конвекции - 160 °C.

Выпекайте примерно 25 минут.

И вот самый важный момент всего рецепта: середина готового пирога может слегка подрагивать.

Это не ошибка. Именно благодаря этому после остывания внутри останется характерная нежная шоколадная текстура.

Почему не нужно проверять этот пирог сухой зубочисткой

Для обычного бисквита сухая зубочистка - хороший ориентир. Здесь она способна испортить всё дело.

Если ждать, пока центр полностью пропечётся и зубочистка выйдет абсолютно сухой, tenerina легко передержать. Вместо нежной шоколадной середины получится просто плотный шоколадный корж.

Края должны схватиться, сверху должна появиться тонкая корочка, а центр при лёгком движении формы может ещё немного дрожать.

После духовки оставьте пирог остывать прямо в форме.

Сегодня или завтра? Попробуйте оба варианта

Через один-три часа после выпечки tenerina особенно нежная: корочка уже сформировалась, а середина остаётся мягкой и бархатистой.

Но можно провести маленький домашний эксперимент.

Оставьте несколько кусочков на следующий день и уберите их в холодильник. Холод сделает шоколадно-масляную основу плотнее, и текстура станет более насыщенной, почти как у шоколадной помадки.

Полезные хитрости

Берите хороший тёмный шоколад. Здесь он не прячется за кремом, ягодами или большим количеством муки, поэтому его вкус определяет практически весь десерт.

Не вливайте яйца в горячий шоколад. После растапливания дайте смеси немного остыть.

Белки вмешивайте постепенно. Сначала небольшую часть, чтобы шоколадная масса стала легче, затем остальные.

Следите за временем. Лучше проверить пирог на несколько минут раньше, чем обнаружить его уже полностью пропечённым.

Не спешите вынимать из формы. Горячая tenerina очень нежная и может развалиться.

Чем можно заменить муку

Есть особенно простая альтернатива: вместо двух столовых ложек обычной муки можно взять примерно такое же количество мелко молотого миндаля.

Получится немного другая, но тоже очень приятная текстура.

Что можно изменить

С апельсином. Добавьте немного мелко натёртой апельсиновой цедры - шоколад с ней прекрасно сочетается.

С кофе. Небольшая щепотка растворимого эспрессо сделает шоколадный вкус выразительнее.

С ягодами. Подавайте со свежей малиной, вишней или клубникой: кислинка хорошо уравновешивает насыщенность пирога.

Со сливками. Несладкие взбитые сливки - один из самых простых вариантов подачи.

С мороженым. Слегка тёплый кусочек tenerina и шарик ванильного мороженого превращают простой домашний пирог почти в ресторанный десерт.

Три частые ошибки

Пирог получился сухим

Скорее всего, он слишком долго находился в духовке. Не ждите полностью сухой середины - для tenerina это уже поздно.

Пирог развалился при извлечении

Вероятно, его попытались достать горячим. Оставьте десерт спокойно остыть в форме.

Получился плотным и тяжёлым

Возможно, взбитые белки слишком активно перемешивали с шоколадом. Работайте лопаткой аккуратно, движениями снизу вверх.

И маленькая хитрость для выходных

Этот пирог удобно приготовить вечером, когда совсем не хочется возиться с многоэтажным тортом. Никакого крема, пропитки и украшений: максимум немного сахарной пудры сверху.

Первый кусочек можно попробовать после остывания - просто ради проверки, разумеется. А второй оставить в холодильнике до утра.

И тогда останется решить довольно приятную проблему: какая torta tenerina вам нравится больше - мягкая сегодняшняя или плотная шоколадная завтрашняя?