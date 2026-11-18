Кусочки яблока в сырниках лучше чувствуются, если нарезать их мелким кубиком и несколько минут подержать на сливочном масле. Они успевают размягчиться, приобретают сливочный вкус, а лишняя влага испаряется ещё до замеса. После жарки внутри остаются небольшие яблочные кусочки, вокруг них мягкий творог, снаружи тонкая румяная корочка.

Тесто здесь обычное: творог, яйцо и немного муки. Яблоко сначала остужают, затем вмешивают в массу вместе с корицей. Начинку не придётся заворачивать в каждую заготовку, поэтому лепить такие сырники почти так же просто, как привычные. Для формовки нужен сухой творог: лишнюю сыворотку не стоит компенсировать несколькими горстями муки. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Для творожной основы

Творог жирностью 5–9%: 500 г, сухой, без свободной сыворотки

Яйцо среднего размера: 1 шт., около 50 г без скорлупы

Сахар: 30 г

Пшеничная мука: 60 г

Соль: 1 щепотка

Сухой творог позволяет обойтись небольшим количеством муки.

Вес творога указан после удаления лишней сыворотки. Для этого рецепта нужен обычный творог, а не сладкая творожная масса и не зернёный продукт в сливках.

Для яблочной добавки

Яблоко: 150 г после очистки, примерно 1 среднее

Сливочное масло: 10 г

Молотая корица: ½ чайной ложки

Яблоко взвешивают после удаления кожуры и сердцевины.

Выбирайте яблоко с плотной мякотью. Очень рыхлое при нагревании быстро превратится в пюре, а здесь нужны отдельные мягкие кусочки.

Для формовки, жарки и подачи

Пшеничная мука: 20 г для рабочей поверхности

Растительное масло без запаха: 25 мл

Сметана: 100 г для подачи

Сметану подают отдельно, чтобы корочка не размокла раньше времени.

Муку для формовки держите отдельно от муки для теста. На заготовках должен остаться тонкий слой, лишнее лучше стряхнуть.

Как приготовить

Шаг 1. Очистите и нарежьте яблоко

Вымойте яблоко, снимите кожуру и вырежьте сердцевину. Отмерьте 150 г мякоти и нарежьте кубиками со стороной примерно 4–5 мм. Крупные куски будут выступать из сырников и мешать формовке.

Не натирайте яблоко на мелкой тёрке: получится влажная стружка, которую сложнее равномерно подсушить. Для этого варианта удобнее маленькие кубики, они сохранят форму после короткого прогрева.

Мелкие кубики успеют размягчиться, пока вы готовите творожную основу.

Шаг 2. Прогрейте яблоко и дайте ему остыть

Растопите в сковороде 10 г сливочного масла на умеренном огне. Добавьте яблоко и готовьте без крышки 5–7 минут, периодически перемешивая. Кусочки должны стать мягче, а свободный сок на дне испариться. Сильно поджаривать яблоко не нужно.

Снимите с огня, вмешайте корицу и переложите на широкую тарелку тонким слоем. Оставьте примерно на 10 минут, до комнатной температуры. Пока яблоко остывает, можно заняться творогом. Сковороду протрите, она понадобится для жарки.

Готовое яблоко сохраняет форму, на дне сковороды нет лужицы сока.

Шаг 3. Разомните творог с яйцом

Выложите творог в миску и разомните вилкой. Крупные плотные комочки можно предварительно протереть через сито. Добавьте яйцо, сахар и щепотку соли, перемешайте до равномерной массы.

Не взбивайте творог блендером до крема. Достаточно, чтобы яйцо распределилось по всей миске, а крупные комочки исчезли. Мелкая творожная крупка после жарки сохранит привычную структуру сырников.

Основа остаётся густой, с мелкими крупинками творога.

Шаг 4. Добавьте яблоко и муку

Убедитесь, что яблоко остыло. Вмешайте его в творожную основу, затем всыпьте 60 г муки и перемешайте лопаткой. Масса будет мягкой и немного липкой, но должна собираться в комок и не растекаться по миске.

Уберите миску в холодильник на 10 минут. После короткого отдыха с массой удобнее работать. Если она по-прежнему течёт с ложки, причина, скорее всего, во влажном твороге: обильная мучная панировка такую консистенцию не исправит.

В готовой массе хорошо видны небольшие кусочки яблока.

Шаг 5. Сформуйте двенадцать сырников

Распределите 20 г муки по доске. Разделите массу на 12 примерно равных частей, около 60–65 г каждая. Слегка обваляйте порцию в муке, соберите края и придайте форму круглой лепёшки диаметром 6–6,5 см и толщиной около 1,5 см.

Старайтесь делать середину и края одинаковой толщины. Смахните лишнюю муку и разложите заготовки на доске, оставляя между ними немного места. Формовать удобнее все сразу, чтобы затем не отвлекаться от сковороды.

Невысокие сырники одинаковой толщины проще прожарить без тёмной корочки.

Шаг 6. Обжарьте на умеренном огне

Налейте в сковороду примерно половину растительного масла и разогрейте на среднем огне. Выложите шесть сырников с промежутками. Убавьте нагрев до умеренно слабого и жарьте 4–5 минут, пока снизу не появится золотистая корочка.

Переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 3–4 минуты. Проверьте середину самого толстого сырника способом из следующего шага. При необходимости накройте крышкой ещё на 2–3 минуты на слабом огне. Вторую партию приготовьте на оставшемся масле, предварительно убрав со сковороды потемневшие крошки муки.

Корочка должна румяниться постепенно, без тёмных пятен за первую минуту.

Шаг 7. Проверьте середину и подавайте тёплыми

Проверьте самый толстый сырник из первой партии. Внутри он должен быть горячим, с мягкой творожной серединой, без жидкой яичной массы. Если пользуетесь кухонным термометром, введите щуп сбоку к центру: ориентир готовности 72 °C.

Переложите сырники на тарелку одним слоем и оставьте на 2–3 минуты. Не складывайте горячие сразу высокой стопкой: между ними задержится пар, и румяная поверхность размягчится. Вторую партию проверьте так же.

На срезе остаются мелкие кусочки яблока и мягкий творог.

Почему яблоко стоит прогреть заранее

Сырое яблоко тоже добавляют в сырники, но во время жарки оно выделяет сок уже внутри заготовки. Количество влаги зависит от сорта и спелости, поэтому одинаковая порция муки каждый раз ведёт себя немного иначе.

Короткий прогрев в открытой сковороде позволяет выпарить часть сока заранее. При этом яблоко размягчается, и готовность всего сырника больше не приходится подстраивать под твёрдые фруктовые куски. Остуживание обязательно: тёплая добавка сделает массу менее удобной для формовки.

Что делать, если творог влажный

Если на дне упаковки стоит сыворотка, выложите творог в сито с чистой марлей, поставьте над миской и уберите в холодильник. Дайте жидкости стечь, затем отмерьте нужные 500 г. Время зависит от продукта и в общие 50–60 минут рецепта не входит.

По консистенции подходящий творог можно размять вилкой, но из него не вытекает жидкость. Особенно мягкий творог в ванночке лучше оставить для другого блюда. Чем больше муки приходится вмешивать для спасения массы, тем плотнее будет готовая середина.

Если сырники темнеют раньше, чем готовы внутри

Сначала уменьшите огонь, затем проверьте толщину заготовок. Высокий сырник с выпуклой серединой успевает сильно подрумяниться снаружи, пока центр ещё остаётся прохладным.

Не добавляйте сахар сверх указанного количества ради более сладкого завтрака: поверхность будет темнеть быстрее. При желании лучше подать немного варенья отдельно. А для следующей партии сделайте сырники чуть ниже и дайте сковороде остыть после слишком сильного нагрева.

Чем можно заменить корицу

Если корицу не любите, просто исключите её или замените 5 г обычного сахара таким же количеством ванильного. Яблоко и сливочное масло уже дают заметный вкус, дополнительных специй не требуется.

Не увеличивайте количество фруктов без пересчёта рецепта. Ещё одно яблоко изменит влажность и соотношение творога с добавками, а заготовки станет сложнее переворачивать.

С чем подать

Разложите по три тёплых сырника на порцию, рядом добавьте ложку сметаны. Кисловатая сметана хорошо дополняет сладкое яблоко, поэтому начинать можно без мёда, сгущёнки и сахарной пудры.

Если завтракаете не одновременно, подавайте сырники по мере готовности. К первой партии уже можно поставить чай, пока вторая ещё на сковороде. Так румяная поверхность дольше останется сухой.

Сметана рядом с сырниками, яблочные кусочки видны на срезе.

Как сохранить и разогреть остаток

Оставшиеся сырники без сметаны переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Храните при температуре не выше 4 °C, для лучшего вкуса съешьте в течение двух суток.

Разогревайте только нужную порцию под крышкой на слабом огне, затем снимите крышку, чтобы подсушить поверхность. Середина должна стать горячей по всей толщине; при проверке щупом ориентируйтесь на 74 °C. Сметану добавляйте уже к разогретым сырникам.