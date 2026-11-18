Оставшееся картофельное пюре легко превратить в новый горячий ужин, а не просто разогреть. Из холодной плотной массы удобно лепить небольшие крокеты: снаружи они покрываются румяной крошкой, а внутри прячется расплавленный сыр.

Рецепт занимает около 25 минут и не требует фритюра - достаточно тонкого слоя масла на обычной сковороде. Главный приём простой: работайте именно с холодным пюре, хорошо закрывайте сыр внутри и переворачивайте крокеты только после появления прочной корочки.

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Время приготовления: около 25 минут

Активное время: около 20 минут

Порции: 3, получится 10 крокетов

Сковорода: 26 см

Ингредиенты

холодное картофельное пюре - 500 г;

полутвёрдый сыр - 100 г;

яйцо - 1 шт.;

пшеничная мука - 40 г;

панировочные сухари - 80 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

соль и чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

Подготовьте холодное пюре и сыр. Пюре должно быть плотным и полностью охлаждённым: тёплая масса хуже держит форму и быстрее прилипает к рукам. Нарежьте сыр десятью кубиками размером примерно 1,5 см. Если пюре приготовлено с большим количеством молока и выглядит мягким, заранее отложите ещё 1 ст. л. муки из указанного количества. Сделайте картофельную основу. Добавьте к пюре яйцо, муку, немного соли и перца. Перемешайте ложкой только до однородности. Масса должна оставаться мягкой, но собираться в комок. Не подсыпайте много муки: её избыток сделает готовые крокеты тяжёлыми и мучнистыми. Спрячьте сыр и плотно закройте края. Разделите картофельную массу на десять одинаковых частей. Слегка смочите ладони водой, расплющите одну часть в лепёшку, положите в центр кубик сыра и соедините края над начинкой. Скатайте овальный крокет без трещин. Так же сформуйте остальные заготовки. Покройте крокеты сухарями. Насыпьте панировочные сухари в широкую тарелку. Обваляйте каждую заготовку со всех сторон и слегка прижмите крошку ладонью. Особенно внимательно покройте места соединения картофельной массы: сухари укрепят поверхность и помогут удержать сыр внутри. Обжарьте до прочной корочки. Разогрейте сковороду диаметром 26 см на среднем огне, влейте 1 ст. л. масла. Выложите половину крокетов, оставляя между ними свободное место. Жарьте 3–4 минуты, не двигая, пока снизу не появится уверенная золотистая корочка. Аккуратно переверните широкой лопаткой, добавьте при необходимости немного масла и готовьте ещё 3 минуты. Повторите со второй партией. Проверьте прогрев и дайте крокетам отдохнуть. Готовые крокеты должны быть румяными со всех сторон, горячими до центра, а сыр - расплавленным. Если используете вчерашнее пюре, безопаснее проверить середину кухонным термометром: температура должна достичь 74 °C. Переложите крокеты на бумажное полотенце и оставьте на 2 минуты - корочка закрепится, а начинка не вытечет при первом разрезе.

Что важно

Для этого рецепта лучше всего подходит пюре, которое ночь провело в холодильнике и стало плотнее. Не используйте картофель, простоявший при комнатной температуре дольше 2 часов. Если пюре свежее, сначала распределите его тонким слоем по неглубокой тарелке, полностью охладите и только затем начинайте формовать крокеты.

Сыр режьте небольшими кубиками и оставляйте вокруг него слой картофеля толщиной не меньше 1 см. Тонкая оболочка может треснуть во время жарки. Не спешите с переворачиванием: пока нижняя корочка не схватилась, мягкая заготовка легко деформируется.

Готовые крокеты лучше есть сразу. Остатки уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа и храните не больше 3–4 дней при температуре не выше 4 °C. При повторной подаче снова прогрейте середину до 74 °C.

Подавайте картофельные крокеты со сметаной, натуральным йогуртом или простым овощным салатом. Хрустящая панировка и тягучая сырная середина делают вчерашнее пюре блюдом, которое не похоже на остатки ужина.