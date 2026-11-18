Ноябрь уже на дворе, до Нового года осталось совсем немного. Самое время потихоньку привыкать к долгим вечерам, горячему чаю и домашним десертам, от которых по всей кухне разносится запах корицы. Один из таких вариантов - запеченные яблоки с медом и кедровыми орешками. Готовятся они просто, а продукты для рецепта найдутся почти в каждом магазине.

Яблоки после духовки становятся мягкими и сочными, а мед и корица придают им приятную сладость и аромат. Кедровые орешки добавляют начинке легкий хруст. При этом обычный сахар не понадобится.

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Ингредиенты

Крупные яблоки твердых сортов - 4 шт.

Натуральный мед - 4 ч. л.

Кедровые орешки - 30–40 г.

Корица - по вкусу.

Вода - 2–3 ст. л.

Как приготовить

Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину ножом или специальным приспособлением. Можно срезать сверху небольшую крышечку вместе с хвостиком. Главное - не прорезать плоды насквозь, чтобы начинка и сок остались внутри.

В каждое яблоко положите немного кедровых орешков, добавьте корицу и чайную ложку меда. Затем переложите фрукты в форму для запекания и налейте на дно немного воды. Благодаря этому яблоки будут мягче готовиться, а их кожица не потрескается.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15–25 минут. Точное время зависит от размера и сорта яблок. Когда они станут мягкими, а начинка начнет источать аромат меда и корицы, десерт можно доставать.