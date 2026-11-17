Для этого яблочного пирога не придется замешивать сложное тесто или тратить много времени на подготовку. Достаточно готовой смеси для маффинов, сливочного масла и большого количества яблок. Выпечка получается тонкой, с мягкой фруктовой начинкой и румяными хрустящими краями.

Рецепт подойдет тем, у кого дома накопился урожай яблок. Для приготовления понадобятся фрукты разных сортов: так начинка получится интереснее по вкусу. Корица и сахар добавят привычный осенний аромат.

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Ингредиенты на 6 порций:

400 г смеси для кексов или маффинов;

150 г сливочного масла;

180–200 мл молока или воды;

1,5 кг яблок;

1 ч. л. молотой корицы;

2 ст. л. белого сахара.

Как приготовить яблочный пирог

Сначала разогрейте духовку до 200 °C и застелите противень пергаментом. В глубокой миске соедините смесь для маффинов, 110 г растопленного сливочного масла и молоко или воду. Перемешайте до получения однородного теста.

Распределите массу по противню тонким равномерным слоем. Яблоки очистите от сердцевин, нарежьте ломтиками и разложите поверх теста. Чем тоньше будут кусочки, тем равномернее они пропекутся.

Оставшееся сливочное масло распределите по яблокам. Сверху посыпьте сахаром и корицей. Именно это сочетание придаст пирогу характерный аромат.

Выпекайте десерт на втором уровне духовки снизу при температуре 200 °C в течение 17–20 минут. Когда края подрумянятся, а поверхность приобретет золотистый оттенок, пирог можно доставать.