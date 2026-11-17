Кажется, что сахар и свинина встретиться на одной сковороде могут только по ошибке. Но во вьетнамской кухне из этой странной на первый взгляд пары получается густой тёмный соус - одновременно сладковатый, солёный и очень насыщенный.

Это хороший вариант для неспешного домашнего ужина: активной работы здесь минут двадцать, а дальше мясо практически готовится само. И никаких экзотических кулинарных навыков не потребуется. Самое необычное - сначала приготовить карамель, а уже затем отправить в неё свинину.

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В результате мясо становится очень мягким, соус - блестящим и насыщенным, а обычный рис превращается в идеальный гарнир.

Быстрая карточка рецепта

Время подготовки: около 20 минут

Время приготовления: около 2 часов

Порции: 4

Сложность: средняя - только из-за работы с горячей карамелью

Способ приготовления: тушение на плите

Ингредиенты

750 г свиной грудинки или достаточно жирной свиной лопатки;

3 ст. л. белого сахара;

100 мл горячей воды;

330 мл кокосовой воды;

3 ст. л. рыбного соуса;

1 ст. л. мелко натёртого свежего имбиря;

4 зубчика чеснока;

1 ч. л. чёрного перца горошком;

2–4 яйца;

зелёный лук - по желанию;

свежий красный перец чили - по желанию.

Для подачи:

отварной рис;

маринованные или свежие овощи.

Не перепутайте кокосовую воду с кокосовым молоком

Для этого рецепта нужна именно кокосовая вода - прозрачная жидкость, которую продают как напиток. Густое белое кокосовое молоко для карри здесь не подходит: оно совершенно изменит и вкус, и консистенцию соуса.

Лучше выбирать кокосовую воду без добавленного сахара и сильных ароматизаторов.

Как приготовить свинину в карамели пошагово

1. Подготовьте мясо

Свинину нарежьте довольно крупными кусочками - примерно 4–5 см. Слишком мелко резать не стоит: почти за два часа тушения маленькие кусочки могут потерять форму.

Перец слегка раздавите плоской стороной ножа или в ступке. Чеснок измельчите, имбирь натрите.

2. Сделайте карамель

Возьмите кастрюлю с толстым дном, желательно со светлой внутренней поверхностью: так гораздо легче увидеть момент, когда сахар приобрёл нужный цвет.

Насыпьте сахар ровным слоем и поставьте на средний огонь. Сначала ничего не перемешивайте. Сахар начнёт плавиться по краям, затем постепенно превратится в золотистую жидкость.

Как только карамель станет насыщенного янтарного цвета, пора переходить к следующему этапу. Не ждите, пока она станет почти чёрной: сгоревший сахар даст блюду сильную горечь.

3. Самый осторожный момент - добавьте воду

Заранее вскипятите воду.

Снимите кастрюлю с огня. Держите лицо и руки подальше от края посуды и очень осторожно, небольшими порциями добавьте 100 мл горячей воды.

Карамель начнёт бурно кипеть и может разбрызгиваться - это нормально. Именно поэтому воду нельзя вливать резко и тем более наклоняться над кастрюлей.

Если часть карамели после добавления воды затвердела, ничего страшного. Верните кастрюлю на слабый огонь и подождите: сахар снова растворится.

4. Добавьте свинину

В карамельный соус положите чеснок, имбирь, раздавленный чёрный перец и кусочки свинины.

Перемешайте так, чтобы мясо со всех сторон покрылось соусом.

Уже сейчас цвет будет выглядеть очень аппетитно, но это только начало.

5. Добавьте кокосовую воду и рыбный соус

Влейте 330 мл кокосовой воды и 3 ст. л. рыбного соуса.

Доведите до лёгкого кипения. Если сверху появилась пена, аккуратно снимите её ложкой.

Уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и оставьте свинину медленно тушиться примерно на 1 час 45 минут.

Соус должен лишь тихо побулькивать, а не активно кипеть.

6. Подготовьте яйца

Пока мясо тушится, сварите яйца вкрутую - примерно 9–10 минут после закипания.

Переложите их в холодную воду, остудите и очистите.

7. Добавьте яйца и попробуйте соус

За пять минут до окончания приготовления положите очищенные яйца к мясу и осторожно переверните их несколько раз в соусе.

Попробуйте соус. Если сладости достаточно, но не хватает солёной глубины, добавьте ещё немного рыбного соуса.

Готовая свинина должна легко разделяться вилкой, но не разваливаться полностью.

Почему сахар здесь не делает мясо десертом

В этом и заключается главный фокус рецепта.

Сахар нагревается до состояния тёмной карамели и теряет прямолинейную сладость. У него появляются лёгкая горчинка и глубокий поджаренный вкус.

Затем вступает рыбный соус - очень солёный и насыщенный. Кокосовая вода смягчает оба вкуса, а чеснок, имбирь и чёрный перец окончательно уводят блюдо от десертных ассоциаций.

Получается не «сладкое мясо», а насыщенный сладко-солёный соус.

Что делать, если нет какого-то ингредиента

Нет свиной грудинки. Возьмите лопатку, но выбирайте кусок с заметными прожилками жира. Совсем постное мясо при долгом тушении получится суше.

Не любите слишком жирное. Можно смешать грудинку и лопатку примерно пополам.

Нет кокосовой воды. Лучше всё-таки купить её: она заметно влияет на вкус. В крайнем случае используйте обычную воду, но блюдо получится менее выразительным.

Нет рыбного соуса. Полноценной замены ему нет. Соевый соус даст солёность, но вкус получится уже другим. Если всё-таки заменяете, добавляйте соевый соус понемногу и пробуйте.

Не любите острое. Чили вообще можно исключить. Чёрного перца для характера блюда вполне достаточно.

Пять вариантов, которые можно попробовать потом

С куриными бёдрами. Возьмите бёдра с кожей и косточкой и уменьшите время приготовления.

Только с лопаткой. Получится менее жирно, но мясо должно быть с хорошими жировыми прожилками.

С перепелиными яйцами. Особенно красиво для праздничной подачи.

Поострее. В конце добавьте тонко нарезанный свежий красный чили.

Больше свежести. Уже в тарелке щедро посыпьте блюдо зелёным луком.

Полезные хитрости

Не торопите мясо. Здесь работает именно медленное тушение. Сильный огонь не сократит время вдвое - скорее сделает мясо жёстче, а соус может выкипеть.

Приготовьте заранее. Это одно из тех блюд, которым ночь в холодильнике скорее идёт на пользу. На следующий день вкус становится ещё более цельным.

Если соус кажется слишком жирным, дайте жидкости немного отстояться и снимите часть жира ложкой.

Не спешите солить. Рыбный соус уже содержит много соли. Сначала приготовьте блюдо с ним и только потом решайте, нужно ли что-нибудь добавлять.

Подавайте с простым рисом. Здесь не нужен сложный гарнир: рис впитает карамельно-мясной соус и уравновесит его интенсивность.

Частые ошибки

Карамель горчит

Скорее всего, сахар слишком долго оставался на огне. Нужен глубокий янтарный, но не почти чёрный цвет. Если карамель явно сгорела, лучше начать заново: исправить её уже невозможно.

Карамель превратилась в твёрдый комок

Это может произойти после добавления воды и вовсе не означает катастрофу. Поставьте кастрюлю обратно на небольшой огонь - затвердевший сахар постепенно растворится.

Мясо получилось жёстким

Вероятнее всего, ему просто нужно ещё время. Разные куски свинины ведут себя по-разному. Добавьте немного горячей воды, снова накройте крышкой и тушите ещё 15–30 минут.

Получилось слишком сладко

Не добавляйте ещё сахар. Попробуйте увеличить количество рыбного соуса буквально по чайной ложке - солёность должна восстановить баланс.

Соуса осталось слишком много

Снимите крышку и последние 10–15 минут готовьте без неё на небольшом огне. Соус постепенно станет гуще.

Как хранить и разогревать

Остывшее блюдо переложите в закрывающийся контейнер и храните в холодильнике до 2–3 дней.

Разогревать лучше медленно в кастрюле, добавив при необходимости пару ложек воды. Микроволновка тоже подойдёт, но мясо лучше прогревать короткими интервалами.

И есть веская причина сразу приготовить четыре порции, даже если за столом вас двое: на следующий день остаётся только сварить свежий рис и поставить кастрюлю на плиту. Иногда лучший домашний ужин - именно тот, который вечером почти не требует вашего участия.