В ноябре на прилавках становится всё больше мандаринов - начинается тот самый сезон, когда цитрусовые покупают не поштучно, а целыми пакетами. Но не обязательно съедать их все просто так: из мандаринов получается отличный домашний пирог с нежным тестом и приятным цитрусовым ароматом. Готовится он без особых хлопот, а продукты для него найдутся практически на любой кухне.
Ингредиенты
Для формы диаметром 22–24 см
Для теста:
3–4 средних мандарина;
2 яйца;
120 г сахара;
120 мл растительного масла;
180 г муки;
1 ч. л. разрыхлителя;
щепотка соли;
цедра одного мандарина или апельсина;
ваниль по желанию.
Для украшения:
1–2 мандарина;
немного сахара;
сахарная пудра или глазурь по желанию.
Как приготовить мандариновый пирог
Сначала очистите два мандарина, разделите их на дольки и удалите белые плёнки. Они могут придать выпечке неприятную горчинку. Измельчите мякоть блендером до однородного пюре. Добавьте немного цитрусовой цедры: она сделает аромат более насыщенным. Должно получиться около 150 мл пюре.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Влейте растительное масло, добавьте мандариновое пюре и перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем и солью. Соедините ингредиенты до получения однородного теста.
Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом. Перелейте в неё тесто, а сверху разложите тонкие кружочки мандаринов. Посыпьте их небольшим количеством сахара: во время выпекания он слегка карамелизуется и образует аппетитную корочку.
Сколько выпекать
Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог выпекаться на 35–45 минут. Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если после прокалывания середины она остаётся сухой, выпечку пора доставать.
Готовому пирогу дайте постоять в форме около 10 минут, затем аккуратно переложите на решётку и полностью остудите. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или добавить немного глазури.