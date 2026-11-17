В ноябре на прилавках становится всё больше мандаринов - начинается тот самый сезон, когда цитрусовые покупают не поштучно, а целыми пакетами. Но не обязательно съедать их все просто так: из мандаринов получается отличный домашний пирог с нежным тестом и приятным цитрусовым ароматом. Готовится он без особых хлопот, а продукты для него найдутся практически на любой кухне.

Ингредиенты

Для формы диаметром 22–24 см

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Для теста:

3–4 средних мандарина;

2 яйца;

120 г сахара;

120 мл растительного масла;

180 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

цедра одного мандарина или апельсина;

ваниль по желанию.

Для украшения:

1–2 мандарина;

немного сахара;

сахарная пудра или глазурь по желанию.

Как приготовить мандариновый пирог

Сначала очистите два мандарина, разделите их на дольки и удалите белые плёнки. Они могут придать выпечке неприятную горчинку. Измельчите мякоть блендером до однородного пюре. Добавьте немного цитрусовой цедры: она сделает аромат более насыщенным. Должно получиться около 150 мл пюре.

В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до лёгкой пены. Влейте растительное масло, добавьте мандариновое пюре и перемешайте. Затем постепенно всыпьте муку, предварительно смешанную с разрыхлителем и солью. Соедините ингредиенты до получения однородного теста.

Форму для выпечки застелите пергаментом или смажьте маслом. Перелейте в неё тесто, а сверху разложите тонкие кружочки мандаринов. Посыпьте их небольшим количеством сахара: во время выпекания он слегка карамелизуется и образует аппетитную корочку.

Сколько выпекать

Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте пирог выпекаться на 35–45 минут. Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если после прокалывания середины она остаётся сухой, выпечку пора доставать.

Готовому пирогу дайте постоять в форме около 10 минут, затем аккуратно переложите на решётку и полностью остудите. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или добавить немного глазури.