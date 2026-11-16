16 ноября 2026, 15:58

Спелые бананы и немного муки: простой рецепт воздушных домашних булочек

Спелые бананы и немного муки: простой рецепт воздушных домашних булочек

Переспевшие бананы могут стать основой для домашней выпечки, а не отправиться в мусорное ведро. Из них получаются мягкие дрожжевые булочки с выраженным фруктовым ароматом и легкой сладостью. Ингредиенты для рецепта найдутся на обычной кухне, а особых кулинарных навыков не потребуется.

Ингредиенты

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Для теста:

  • 2 спелых банана;

  • 2 яйца;

  • 100 г сахара;

  • 80 г сливочного масла;

  • 120 мл молока;

  • 7 г сухих дрожжей;

  • 450–500 г муки;

  • щепотка соли;

  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Для смазывания:

  • 1 яичный желток;

  • 1 ст. л. молока.

По желанию можно добавить корицу, рубленые орехи или немного коричневого сахара для посыпки.

Приготовление

Сначала займитесь дрожжами. Слегка подогрейте молоко, добавьте сухие дрожжи и чайную ложку сахара. Перемешайте и оставьте на 10 минут: на поверхности должна появиться небольшая пенка.

Бананы разомните вилкой до состояния пюре. Чем спелее будут фрукты, тем насыщеннее получится вкус выпечки. Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть.

В большой миске соедините банановое пюре, яйца, сахар, ванильный сахар, масло и соль. Влейте молоко с дрожжами и перемешайте. Затем постепенно добавляйте муку, сначала работая ложкой, а после руками.

Тесто должно оставаться мягким, эластичным и слегка липким. Не спешите подсыпать всю муку, если масса кажется недостаточно плотной: избыток муки сделает готовые булочки тяжелыми.

Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 1–1,5 часа. За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. После этого слегка обомните его и разделите на 10–12 одинаковых частей.

Сформируйте круглые булочки и разложите их на противне с бумагой для выпечки. При желании добавьте внутрь немного корицы с сахаром или посыпьте заготовки орехами. Накройте противень и оставьте еще на 20–30 минут.

Перед выпечкой смажьте булочки смесью яичного желтка и молока. Отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20–25 минут. Когда поверхность станет золотистой, выпечку можно доставать.

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