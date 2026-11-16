Две луковицы к кастрюле пюре: простой способ изменить вкус

Две луковицы заметно меняют вкус обычного картофельного пюре. Подрумяньте тонкие полукольца, половину вмешайте в картофель вместе с маслом со сковороды, а остальное положите сверху. В каждой ложке будет немного сладковатого лука, при этом само пюре останется мягким и сливочным. Лук успеет приготовиться, пока варится картошка. Здесь важнее не торопить сковороду: на сильном огне края быстро темнеют, а середина остаётся хрустящей. Для пюре нужен мягкий золотистый лук, который легко разделить ложкой.

Порции:4 щедрые порции гарнира

Активное время:около 20 минут

Всего:35–40 минут

Сложность:легко

Посуда:кастрюля на 3 л, сковорода 24–26 см, небольшой ковш, дуршлаг и толкушка

Ингредиенты Для картофельной основы Картофель: 1 кг до очистки

Соль: 1 ч. л. для варки, затем по вкусу Выбирайте картофель для пюре или варки, с рассыпчатой мякотью. Для мягкости Молоко: 180–220 мл

Сливочное масло: 60 г Отмерьте молоко с запасом, но вливайте постепенно: разному картофелю нужно разное количество. Для жареного лука Репчатый лук: 2 небольшие луковицы, около 220 г

Растительное масло без запаха: 1 ст. л.

Чёрный молотый перец: по вкусу Обычный жёлтый лук при жарке становится сладковатым. Сахар добавлять не нужно.

Как приготовить Шаг 1 Нарежьте картофель одинаковыми кусками Вымойте и очистите картофель. Нарежьте кусками примерно по 3 см: крупные клубни на шесть-восемь частей, небольшие на четыре. Переложите в кастрюлю и налейте холодную воду, чтобы она покрыла картофель на 1–2 см. Куски одного размера приготовятся одновременно. Мелкая крошка успеет развариться раньше крупных долек. Шаг 2 Сварите до полной мягкости Добавьте чайную ложку соли, доведите до кипения и убавьте огонь. Прикройте крышкой, оставив щель. Варите 15–20 минут после закипания. Проверьте самый крупный кусок ножом: лезвие должно входить без усилия. Если внутри чувствуется плотная серединка, подождите ещё несколько минут. Недоваренный картофель оставляет комочки, которые трудно размять даже хорошей толкушкой. Шаг 3 Нашинкуйте лук Пока вода закипает, очистите лук. Разрежьте луковицы вдоль пополам, положите срезом на доску и нарежьте поперёк тонкими полукольцами, около 2 мм. Крупные полукольца можно ещё раз разрезать пополам, чтобы они не тянулись за ложкой готового пюре. Тонкие ломтики быстрее размягчатся и удобнее распределятся в картофеле. Шаг 4 Обжарьте до золотистых краёв Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Выложите лук, распределите по дну и готовьте 12–15 минут, перемешивая каждые пару минут. Когда лук станет мягким, а края золотистыми, снимите с огня. Если он темнеет раньше, чем размягчился, уменьшите нагрев и добавьте столовую ложку воды. Дайте ей испариться. Лук должен оставаться мягким. Тёмные сухие кусочки будут горчить и чувствоваться в пюре. Шаг 5 Подогрейте молоко Налейте молоко в небольшой ковш и нагрейте до горячего состояния, не доводя до бурного кипения. Масло нарежьте небольшими кусочками. Всё лучше подготовить до того, как сольёте картофель: горячие куски разминаются легче остывших. Горячее молоко добавляют в самом конце, когда картофель уже размят с маслом. Шаг 6 Слейте воду и разомните картофель Откиньте картофель на дуршлаг, верните в горячую пустую кастрюлю. Подержите на самом слабом огне 30–60 секунд, слегка встряхивая: поверхность кусочков должна подсохнуть. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и разомните толкушкой до исчезновения крупных комков. В кастрюле не должно оставаться отвара. Иначе пюре станет жидким ещё до добавления молока. Шаг 7 Вмешайте молоко и половину лука Сначала влейте примерно 150 мл горячего молока и перемешайте ложкой. Затем добавляйте понемногу, пока пюре не станет таким мягким, как вам нравится. Вмешайте половину жареного лука вместе с маслом со сковороды, попробуйте на соль и поперчите. Оставшийся лук разложите по порциям уже в тарелках. Закончите перемешивать, как только молоко впиталось. Долго взбивать пюре не требуется.

Если картофель плохо разваривается С плотными салатными сортами пюре получается более тяжёлым. Когда нож свободно входит в кусок, снимайте кастрюлю с огня. Хорошо разомните картофель горячим, а молока сначала возьмите меньше. На упаковке удобно искать пометку «для пюре» или обозначение типа C.

Почему лучше обойтись без блендера Ножи быстро превращают мягкую картошку в липкую массу. Ручной толкушки достаточно для домашнего пюре. Если хотите совсем гладкую основу, пропустите горячий картофель через пресс перед добавлением молока.

Лук можно подготовить заранее Пожарьте сразу несколько луковиц и отложите часть к ужину. На следующий день такой лук пригодится к гречке, макаронам или в начинку для пирожков. Охладите его и храните в закрытом контейнере в холодильнике не дольше двух суток. Перед добавлением в пюре прогрейте на сковороде.

С чем подать К пюре с луком подойдут котлеты, запечённая курица или тушёная рыба. Если горячее уже готово с подливой, полейте ею картофель, а часть лука оставьте сверху. Солёный огурец или квашеная капуста добавят хруста и кислинки. Мягкое сливочное пюре хорошо подать с хрустящим солёным огурцом.