Знакомая «Зебра» на сметане: простой рецепт в 7 шагах

Раз в день

Раз в день

Порции:8

Активное время:25 минут

Всего:1 час 50 минут – 2 часа 10 минут, с остыванием

Сложность:Просто

Посуда:Круглая металлическая форма диаметром 22 см, две миски, венчик или миксер, две столовые ложки

Как приготовить

Шаг 1 Подготовьте форму и взбейте яйца Разогрейте духовку до 175 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Застелите дно формы кругом пергамента, стенки смажьте 5 г масла. Оставшиеся 80 г растопите и дайте немного остыть. Яйца соедините с обычным и ванильным сахаром. Взбивайте миксером 2–3 минуты, пока смесь не посветлеет и не покроется мелкой пеной. Можно работать венчиком, просто это займёт чуть больше времени. Яичная смесь должна стать светлее, но взбивать её до плотной пены не требуется.

Шаг 2 Добавьте сметану и масло Вмешайте сметану, затем влейте растопленное масло. Оно должно быть тёплым, а не горячим. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в миске не осталось отдельных полос сметаны. После сметаны и масла основа остаётся текучей и приобретает кремовый оттенок.

Шаг 3 Вмешайте сухие ингредиенты Смешайте муку, разрыхлитель и соль, просейте в миску с жидкой основой. Перемешайте лопаткой или венчиком только до исчезновения сухой муки. Готовое тесто стекает с лопатки широкой лентой и постепенно растекается по поверхности. После добавления муки долго взбивать тесто не нужно.

Шаг 4 Сделайте две части одинаковыми по густоте Разделите тесто примерно поровну между двумя мисками. В одну просейте какао и добавьте 30 мл молока. Перемешайте, затем сравните обе части: они должны сходить с ложки примерно с одной скоростью. Если шоколадное тесто всё ещё заметно гуще, подливайте оставшееся молоко по чайной ложке. Не выливайте весь запас сразу: количество зависит от густоты сметаны и самого какао. Светлое и шоколадное тесто должны медленно растекаться, а не держаться плотной горкой.

Шаг 5 Выложите полосы в форме Положите в центр формы 2 столовые ложки светлого теста. Точно в середину этой порции добавьте 2 ложки шоколадного. Продолжайте чередовать, каждый раз выкладывая тесто в центр предыдущего кружка. Для каждой миски используйте свою ложку. Новые порции будут раздвигать предыдущие к краям. Не размазывайте их лопаткой и не водите по поверхности шпажкой: для полосатого среза достаточно такого чередования. Кольца могут быть слегка неровными, это обычный рисунок домашней «Зебры».

Шаг 6 Испеките пирог Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте 45–55 минут. Первые 35 минут дверцу не открывайте. К концу выпечки верх подрумянится, середина перестанет колыхаться, а по краям пирог может чуть отойти от формы. Проверьте середину деревянной шпажкой: на ней не должно быть сырого теста, несколько сухих крошек допустимы. Если поверхность уже сильно румянится, а центр ещё влажный, свободно прикройте верх фольгой и продолжайте выпекать. Небольшие трещины на корочке допустимы. Готовность проверяйте в середине пирога.