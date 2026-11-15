Знакомая «Зебра» на сметане: простой рецепт в 7 шагах

«Зебру» узнают по срезу: тонкие шоколадные полосы изгибаются между светлыми, и каждый кусок получается со своим рисунком. Для такого пирога достаточно сметаны, яиц, муки и нескольких ложек какао. Крем, глазурь и украшения ему не понадобятся.
Ингредиенты
Мука и разрыхлитель
- Пшеничная мука: 220 г
- Разрыхлитель: 10 г
- Соль: 1 щепотка
Сметанная основа
- Яйца среднего размера: 3 шт.
- Сахар: 180 г
- Ванильный сахар: 10 г
- Сметана жирностью 20%: 200 г
- Сливочное масло: 85 г, из них 5 г для формы
Для шоколадной части
- Какао-порошок без сахара: 20 г
- Молоко: 30–40 мл
Как приготовить
Шаг 1
Подготовьте форму и взбейте яйца
Разогрейте духовку до 175 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Застелите дно формы кругом пергамента, стенки смажьте 5 г масла. Оставшиеся 80 г растопите и дайте немного остыть.
Яйца соедините с обычным и ванильным сахаром. Взбивайте миксером 2–3 минуты, пока смесь не посветлеет и не покроется мелкой пеной. Можно работать венчиком, просто это займёт чуть больше времени.
Шаг 2
Добавьте сметану и масло
Вмешайте сметану, затем влейте растопленное масло. Оно должно быть тёплым, а не горячим. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в миске не осталось отдельных полос сметаны.
Шаг 3
Вмешайте сухие ингредиенты
Смешайте муку, разрыхлитель и соль, просейте в миску с жидкой основой. Перемешайте лопаткой или венчиком только до исчезновения сухой муки. Готовое тесто стекает с лопатки широкой лентой и постепенно растекается по поверхности.
Шаг 4
Сделайте две части одинаковыми по густоте
Разделите тесто примерно поровну между двумя мисками. В одну просейте какао и добавьте 30 мл молока. Перемешайте, затем сравните обе части: они должны сходить с ложки примерно с одной скоростью.
Если шоколадное тесто всё ещё заметно гуще, подливайте оставшееся молоко по чайной ложке. Не выливайте весь запас сразу: количество зависит от густоты сметаны и самого какао.
Шаг 5
Выложите полосы в форме
Положите в центр формы 2 столовые ложки светлого теста. Точно в середину этой порции добавьте 2 ложки шоколадного. Продолжайте чередовать, каждый раз выкладывая тесто в центр предыдущего кружка. Для каждой миски используйте свою ложку.
Новые порции будут раздвигать предыдущие к краям. Не размазывайте их лопаткой и не водите по поверхности шпажкой: для полосатого среза достаточно такого чередования.
Шаг 6
Испеките пирог
Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте 45–55 минут. Первые 35 минут дверцу не открывайте. К концу выпечки верх подрумянится, середина перестанет колыхаться, а по краям пирог может чуть отойти от формы.
Проверьте середину деревянной шпажкой: на ней не должно быть сырого теста, несколько сухих крошек допустимы. Если поверхность уже сильно румянится, а центр ещё влажный, свободно прикройте верх фольгой и продолжайте выпекать.
Шаг 7
Остудите и разрежьте
Оставьте пирог в форме на 10–15 минут. Затем освободите края, выньте его, снимите пергамент и переложите на решётку. Дайте остыть ещё не менее 30 минут.
Режьте длинным зубчатым ножом, двигая им без сильного нажима. У остывшего пирога мякиш меньше сминается, поэтому полосы на срезе будут видны лучше.
Почему полосы могут получиться слишком толстыми
Большие порции дают широкие полосы. Для более частого рисунка кладите по 1 столовой ложке каждого теста вместо двух. Вкус от этого не изменится, но выкладывать придётся дольше.
Если тесто почти не растекается, не пытайтесь вытянуть кольца ложкой. В следующий раз проверьте вес муки и густоту сметаны. Дополнительная мука «на глаз» здесь особенно мешает.
Какое какао взять
Подойдёт обычный несладкий какао-порошок для выпечки. Растворимую смесь для напитка не используйте: в ней есть сахар, а какао обычно меньше. От выбранного порошка зависит оттенок тёмных полос, они могут получиться как коричневыми, так и почти шоколадно-чёрными.
Если форма другого размера
В широкой форме пирог получится ниже и пропечётся быстрее. В узкой тесто поднимется выше, а середине потребуется больше времени. Для этого количества теста возьмите форму 22 см и всё равно проверьте готовность шпажкой.
С чем подать
Нарежьте «Зебру» на восемь кусков и подайте с чаем, кофе или молоком. Сметана даёт мякишу мягкость, поэтому пропитка не нужна. Красивый срез лучше оставить открытым: густой соус и горка крема скроют полосы, ради которых мы чередовали тесто.
Полностью остывший пирог положите в закрывающийся контейнер или плотно заверните. В прохладной комнате он хранится до двух дней. Пока пирог тёплый, не закрывайте его: под крышкой соберётся конденсат и корочка отсыреет.
Если печёте к вечернему чаю, приготовьте «Зебру» заранее, чтобы она успела остыть. Остаток удобнее хранить целым куском и отрезать по мере надобности, так открытый мякиш будет меньше подсыхать.