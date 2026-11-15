15 ноября 2026, 20:05

Знакомая «Зебра» на сметане: простой рецепт в 7 шагах

Знакомая «Зебра» на сметане: простой рецепт в 7 шагах

«Зебру» узнают по срезу: тонкие шоколадные полосы изгибаются между светлыми, и каждый кусок получается со своим рисунком. Для такого пирога достаточно сметаны, яиц, муки и нескольких ложек какао. Крем, глазурь и украшения ему не понадобятся.

Какао загущает тесто, поэтому в тёмную половину стоит добавить немного молока. Тогда обе части будут растекаться примерно одинаково, и полосы получится выложить обычной ложкой прямо в форме.

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Порции:8
Активное время:25 минут
Всего:1 час 50 минут – 2 часа 10 минут, с остыванием
Сложность:Просто
Посуда:Круглая металлическая форма диаметром 22 см, две миски, венчик или миксер, две столовые ложки

Ингредиенты

Мука и разрыхлитель

  • Пшеничная мука: 220 г
  • Разрыхлитель: 10 г
  • Соль: 1 щепотка
Муку отмерьте на весах: лишние несколько ложек сделают тесто заметно гуще.

Сметанная основа

  • Яйца среднего размера: 3 шт.
  • Сахар: 180 г
  • Ванильный сахар: 10 г
  • Сметана жирностью 20%: 200 г
  • Сливочное масло: 85 г, из них 5 г для формы
Яйца и сметану достаньте из холодильника заранее, чтобы они немного согрелись.

Для шоколадной части

  • Какао-порошок без сахара: 20 г
  • Молоко: 30–40 мл
Начните с 30 мл молока, оставшееся добавляйте только при необходимости.

Как приготовить

Шаг 1

Подготовьте форму и взбейте яйца

Разогрейте духовку до 175 °C, режим «верх-низ» без конвекции. Застелите дно формы кругом пергамента, стенки смажьте 5 г масла. Оставшиеся 80 г растопите и дайте немного остыть.

Яйца соедините с обычным и ванильным сахаром. Взбивайте миксером 2–3 минуты, пока смесь не посветлеет и не покроется мелкой пеной. Можно работать венчиком, просто это займёт чуть больше времени.

Яичная смесь должна стать светлее, но взбивать её до плотной пены не требуется.

Шаг 2

Добавьте сметану и масло

Вмешайте сметану, затем влейте растопленное масло. Оно должно быть тёплым, а не горячим. Перемешайте венчиком до однородности, чтобы в миске не осталось отдельных полос сметаны.

После сметаны и масла основа остаётся текучей и приобретает кремовый оттенок.

Шаг 3

Вмешайте сухие ингредиенты

Смешайте муку, разрыхлитель и соль, просейте в миску с жидкой основой. Перемешайте лопаткой или венчиком только до исчезновения сухой муки. Готовое тесто стекает с лопатки широкой лентой и постепенно растекается по поверхности.

После добавления муки долго взбивать тесто не нужно.

Шаг 4

Сделайте две части одинаковыми по густоте

Разделите тесто примерно поровну между двумя мисками. В одну просейте какао и добавьте 30 мл молока. Перемешайте, затем сравните обе части: они должны сходить с ложки примерно с одной скоростью.

Если шоколадное тесто всё ещё заметно гуще, подливайте оставшееся молоко по чайной ложке. Не выливайте весь запас сразу: количество зависит от густоты сметаны и самого какао.

Светлое и шоколадное тесто должны медленно растекаться, а не держаться плотной горкой.

Шаг 5

Выложите полосы в форме

Положите в центр формы 2 столовые ложки светлого теста. Точно в середину этой порции добавьте 2 ложки шоколадного. Продолжайте чередовать, каждый раз выкладывая тесто в центр предыдущего кружка. Для каждой миски используйте свою ложку.

Новые порции будут раздвигать предыдущие к краям. Не размазывайте их лопаткой и не водите по поверхности шпажкой: для полосатого среза достаточно такого чередования.

Кольца могут быть слегка неровными, это обычный рисунок домашней «Зебры».

Шаг 6

Испеките пирог

Поставьте форму на средний уровень духовки и выпекайте 45–55 минут. Первые 35 минут дверцу не открывайте. К концу выпечки верх подрумянится, середина перестанет колыхаться, а по краям пирог может чуть отойти от формы.

Проверьте середину деревянной шпажкой: на ней не должно быть сырого теста, несколько сухих крошек допустимы. Если поверхность уже сильно румянится, а центр ещё влажный, свободно прикройте верх фольгой и продолжайте выпекать.

Небольшие трещины на корочке допустимы. Готовность проверяйте в середине пирога.

Шаг 7

Остудите и разрежьте

Оставьте пирог в форме на 10–15 минут. Затем освободите края, выньте его, снимите пергамент и переложите на решётку. Дайте остыть ещё не менее 30 минут.

Режьте длинным зубчатым ножом, двигая им без сильного нажима. У остывшего пирога мякиш меньше сминается, поэтому полосы на срезе будут видны лучше.

Срезайте первый кусок после остывания, чтобы не смять мягкую середину.

Почему полосы могут получиться слишком толстыми

Большие порции дают широкие полосы. Для более частого рисунка кладите по 1 столовой ложке каждого теста вместо двух. Вкус от этого не изменится, но выкладывать придётся дольше.

Если тесто почти не растекается, не пытайтесь вытянуть кольца ложкой. В следующий раз проверьте вес муки и густоту сметаны. Дополнительная мука «на глаз» здесь особенно мешает.

Какое какао взять

Подойдёт обычный несладкий какао-порошок для выпечки. Растворимую смесь для напитка не используйте: в ней есть сахар, а какао обычно меньше. От выбранного порошка зависит оттенок тёмных полос, они могут получиться как коричневыми, так и почти шоколадно-чёрными.

Если форма другого размера

В широкой форме пирог получится ниже и пропечётся быстрее. В узкой тесто поднимется выше, а середине потребуется больше времени. Для этого количества теста возьмите форму 22 см и всё равно проверьте готовность шпажкой.

С чем подать

Нарежьте «Зебру» на восемь кусков и подайте с чаем, кофе или молоком. Сметана даёт мякишу мягкость, поэтому пропитка не нужна. Красивый срез лучше оставить открытым: густой соус и горка крема скроют полосы, ради которых мы чередовали тесто.

Кусок пирога и чашка чая, простая подача без дополнительных украшений.

Полностью остывший пирог положите в закрывающийся контейнер или плотно заверните. В прохладной комнате он хранится до двух дней. Пока пирог тёплый, не закрывайте его: под крышкой соберётся конденсат и корочка отсыреет.

Если печёте к вечернему чаю, приготовьте «Зебру» заранее, чтобы она успела остыть. Остаток удобнее хранить целым куском и отрезать по мере надобности, так открытый мякиш будет меньше подсыхать.

 

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