15 ноября 2026, 15:28

Творожная запеканка, которая получается нежнее облака: весь секрет в сливочной заливке

Творожная запеканка, которая получается нежнее облака: весь секрет в сливочной заливке

У этой запеканки есть одна особенность, которая меняет привычное представление о творожном десерте. Сверху она покрыта нежным слоем сметаны и сгущенного молока, который после выпечки напоминает сливочный крем. А под ним - мягкая, воздушная творожная основа.

Готовится все довольно просто. Никаких сложных ингредиентов или специальных кулинарных навыков не понадобится.

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Ингредиенты

Для формы размером примерно 24 × 14 см:

  • Творог - 530 г

  • Манная крупа - 2 ст. л. и немного для посыпки формы

  • Сахар - 100 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Сливочное масло - 30 г и немного для формы

  • Ванильный сахар - 1 ч. л. или ванилин по вкусу

  • Соль - щепотка

  • Изюм или курага - по желанию

Для сливочной заливки:

  • Сметана жирностью 25–30% - 300 г

  • Сгущенное молоко - 3–5 ст. л.

  • Яйца - 2 шт.

  • Ванилин - по вкусу

Как приготовить

Сначала займитесь творожной основой. Соедините творог с сахаром, ванильным сахаром, солью, манкой, яйцами и растопленным сливочным маслом. Измельчите все блендером до однородной массы: так запеканка получится особенно нежной, без заметных творожных крупинок.

Если хочется добавить сухофрукты, подойдут изюм или курага. Предварительно залейте их кипятком на 10 минут, обсушите, нарежьте при необходимости и вмешайте в творожную смесь.

Теперь оставьте массу на 30 минут. За это время манка успеет набухнуть, и основа станет более плотной. Форму смажьте сливочным маслом, слегка присыпьте манной крупой и выложите творожную смесь.

Поставьте в духовку, разогретую до 180 °C, примерно на 40 минут. Пока основа выпекается, приготовьте заливку: смешайте сметану, яйца, сгущенное молоко и ванилин венчиком до однородности.

Достаньте запеканку, равномерно распределите сверху сливочную смесь и верните в духовку. Температуру уменьшите до 170 °C и выпекайте еще около 20 минут.

Перед подачей дайте десерту немного остыть. Так его будет проще нарезать, а сливочный верх успеет стабилизироваться.

Маленькая хитрость

Для этой запеканки лучше брать творог жирностью 5–9%: он дает приятную текстуру и не делает основу сухой. А количество сгущенного молока можно менять по вкусу. Если хочется более выраженной сладости, добавьте 5 столовых ложек, если легкой сливочной нотки - достаточно трех.

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