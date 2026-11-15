Сладкие гренки с яблоками не размокнут: хлеб окунаю быстро и сразу жарю

Обычный хлеб, одно яйцо и два яблока превращаются в горячий завтрак за 20 минут. Снаружи ломтики получаются румяными, внутри остаются мягкими, но не мокрыми, а тёплые яблоки с корицей заменяют сложный соус.

Главный приём - не оставлять хлеб в яично-молочной смеси. Окуните ломтик на 2–3 секунды с каждой стороны и сразу переложите на хорошо разогретую сковороду. Тогда смесь успеет покрыть поверхность, но не пропитает мякиш насквозь.

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Время приготовления: около 20 минут

Порции: 2

Сложность: легко

Посуда: сковорода диаметром 24–26 см

Ингредиенты

хлеб для тостов или батон - 4 ломтика, около 180 г;

яблоки - 2 средних, около 300 г;

яйцо - 1 шт.;

молоко - 120 мл;

сливочное масло - 25 г;

сахар - 20 г, примерно 1½ ст. л.;

молотая корица - ½ ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Нарежьте яблоки

Вымойте яблоки, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину. Нарежьте мякоть дольками толщиной 4–5 мм. Очищать кожицу не обязательно: у тонкокожих яблок она успеет стать мягкой и поможет кусочкам сохранить форму.

2. Смешайте заливку

В широкой неглубокой миске взбейте яйцо с молоком и 1 ч. л. сахара. Долго взбивать не нужно: достаточно, чтобы белок полностью разошёлся и в смеси не осталось прозрачных нитей. Широкая миска удобнее глубокой - ломтик ляжет ровно и его не придётся сгибать.

3. Размягчите яблоки

Разогрейте сковороду на среднем огне и растопите 10 г сливочного масла. Выложите яблоки, посыпьте оставшимся сахаром и корицей. Готовьте 5–6 минут, аккуратно переворачивая, пока дольки не станут мягче и слегка золотистыми, но ещё будут держать форму. Переложите их на тарелку.

4. Быстро окуните хлеб

Протрите сковороду бумажным полотенцем, верните на средний огонь и растопите половину оставшегося масла. Подготовьте только те ломтики, которые сразу поместятся на сковороду. Каждый окуните в яично-молочную смесь на 2–3 секунды с одной стороны и ещё на 2–3 секунды с другой. Дайте лишней жидкости стечь над миской.

5. Обжарьте до румяной корочки

Сразу выложите хлеб на горячую сковороду. Жарьте 2–3 минуты, пока нижняя сторона не станет золотистой. Переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Повторите со второй партией, добавив оставшееся масло. Готовые гренки должны быть сухими на поверхности, а яичная смесь в центре - полностью схватиться; безопасный ориентир для блюда с яйцом - не менее 71 °C.

6. Соберите завтрак

Разложите горячие гренки по тарелкам и сверху добавьте тёплые яблоки. Если на сковороде остался яблочный сок с сахаром и корицей, распределите его по ломтикам - отдельный сироп не понадобится.

Что важно

Лучше всего подходит хлеб вчерашней выпечки с плотным мякишем: он впитывает меньше жидкости и легче переворачивается. Совсем свежий мягкий хлеб не замачивайте - только быстро коснитесь смесью обеих сторон. Если ломтики толще 2 см, после переворачивания убавьте огонь и накройте сковороду на 1 минуту, чтобы середина прогрелась без подгоревшей корочки.

Готовьте смесь небольшими партиями и не используйте остаток, который соприкасался с сырым яйцом, без полноценной термообработки. Гренки вкуснее всего сразу со сковороды, пока края хрустят, а яблоки остаются тёплыми.