Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Бывает, хочется приготовить какой-нибудь салат, но привычные рецепты уже порядком надоели. Попробуйте этот вариант с морковью, фасолью и плавленым сырком: продукты самые обычные, стоят недорого, а вместе дают очень приятный вкус. Сырок делает салат нежным и сливочным, чеснок добавляет пикантности, а фасоль помогает сделать его посытнее. Готовится всё без особых хлопот, а получается такая вкуснятина, что можно смело подавать даже на праздничный стол.

У него есть ещё одно преимущество: не придётся долго стоять у плиты. Достаточно сварить яйца и морковь, а дальше останется только натереть ингредиенты и смешать их с заправкой.

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Ингредиенты

Консервированная красная фасоль - 1 банка

Варёная морковь - 1 крупная

Яйца - 3 шт.

Плавленый сырок «Дружба» - 1 шт.

Майонез - 2 ст. л.

Чеснок - 2 зубчика

Соль и чёрный перец - по вкусу

Как приготовить салат

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке. Так же поступите с варёной морковью.

С фасоли слейте жидкость, промойте её холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекли остатки воды. Иначе салат может получиться слишком влажным.

Плавленый сырок отправьте в морозильную камеру на 10–15 минут. После этого его будет гораздо проще натереть: он не станет липнуть к тёрке и превратится в аккуратную стружку.

Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Поперчите, попробуйте и при необходимости посолите. Аккуратно перемешайте.

Салат можно подавать сразу. Он получается мягким и сливочным, а фасоль делает его достаточно сытным даже без мясных ингредиентов.

Как разнообразить рецепт

Вместо варёной моркови можно взять сырую. Вкус станет немного свежее, а текстура - более хрустящей. Хорошо сочетаются с остальными ингредиентами зелёный лук и укроп. Если хочется добавить салату хруста, перед подачей посыпьте его сухариками. Делать это заранее не стоит: они быстро размокнут от майонеза.