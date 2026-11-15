15 ноября 2026, 16:58

Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Бывает, хочется приготовить какой-нибудь салат, но привычные рецепты уже порядком надоели. Попробуйте этот вариант с морковью, фасолью и плавленым сырком: продукты самые обычные, стоят недорого, а вместе дают очень приятный вкус. Сырок делает салат нежным и сливочным, чеснок добавляет пикантности, а фасоль помогает сделать его посытнее. Готовится всё без особых хлопот, а получается такая вкуснятина, что можно смело подавать даже на праздничный стол.

У него есть ещё одно преимущество: не придётся долго стоять у плиты. Достаточно сварить яйца и морковь, а дальше останется только натереть ингредиенты и смешать их с заправкой.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Ингредиенты

  • Консервированная красная фасоль - 1 банка

  • Варёная морковь - 1 крупная

  • Яйца - 3 шт.

  • Плавленый сырок «Дружба» - 1 шт.

  • Майонез - 2 ст. л.

  • Чеснок - 2 зубчика

  • Соль и чёрный перец - по вкусу

Как приготовить салат

Яйца отварите вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке. Так же поступите с варёной морковью.

С фасоли слейте жидкость, промойте её холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекли остатки воды. Иначе салат может получиться слишком влажным.

Плавленый сырок отправьте в морозильную камеру на 10–15 минут. После этого его будет гораздо проще натереть: он не станет липнуть к тёрке и превратится в аккуратную стружку.

Переложите все ингредиенты в салатник, добавьте майонез и чеснок, пропущенный через пресс. Поперчите, попробуйте и при необходимости посолите. Аккуратно перемешайте.

Салат можно подавать сразу. Он получается мягким и сливочным, а фасоль делает его достаточно сытным даже без мясных ингредиентов.

Как разнообразить рецепт

Вместо варёной моркови можно взять сырую. Вкус станет немного свежее, а текстура - более хрустящей. Хорошо сочетаются с остальными ингредиентами зелёный лук и укроп. Если хочется добавить салату хруста, перед подачей посыпьте его сухариками. Делать это заранее не стоит: они быстро размокнут от майонеза.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Дизайнеры явно перестарались: 17 домашних интерьеров, которые хочется…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Мемы про работу: когда зарплата приходит на карту и сразу извиняется за…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Творожная запеканка, которая получается нежнее облака: весь секрет в…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Школьная арифметика для взрослых: куб под корнем, три с половиной снаружи
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Глазами не поверить: 17 странных совпадений, случайностей и необычных…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Суперлуние 24 ноября заставит кое-кого пересмотреть свою жизнь: астрологи…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Осталась вареная картошка? Натираю ее на терке и превращаю обычный батон в…
Салат из моркови и плавленого сырка: простой рецепт, который незаслуженно забыли

Смех сквозь покупки: когда в отзыве пишут «советую», а на деле советуют…