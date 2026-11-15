Осталась вареная картошка? Натираю ее на терке и превращаю обычный батон в горячую закуску

Обычный батон и парочка вареных картофелин могут превратиться в горячую закуску, ради которой не придется даже доставать сковороду. Хлеб получается хрустящим снизу, картофельная начинка остается мягкой, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.

Весь противень можно приготовить за один раз. Никакой жарки и необходимости переворачивать каждый кусочек.

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Ингредиенты

Батон или хлеб - 8 ломтиков

Отварной картофель - 400 г

Сыр - 120 г

Яйцо - 1 шт.

Репчатый лук - 40 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Соль - ½ ч. л.

Черный перец - по вкусу

Как приготовить картофельные гренки

Отварной картофель натрите на крупной терке. Лук мелко нарежьте. Если хочется более мягкого вкуса, предварительно обжарьте его до прозрачности.

Смешайте картофель с яйцом, луком и 80 г тертого сыра. Добавьте соль и черный перец. Начинка должна получиться достаточно густой, чтобы не стекать с хлеба.

Застелите противень пергаментом и разложите ломтики батона. На каждый выложите картофельную массу слоем примерно 1 см, слегка прижимая ее ложкой. Сверху распределите оставшийся сыр.

Поставьте противень в духовку, разогретую до 200 °C, на 12–15 минут. Когда хлеб подрумянится снизу, а сыр расплавится и покроется золотистой корочкой, гренки можно доставать. Для более выраженного румянца включите гриль на последние 1–2 минуты.