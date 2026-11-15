Картофельный салат впитает заправку, а не воду: смешиваю соус с тёплыми кубиками

Этот картофельный салат выручит, когда нужен простой гарнир или сытная закуска без майонеза. В нём всего несколько знакомых продуктов, а активной работы - на десять минут. Рецепт удобно готовить и к будничному ужину, и заранее для обеда на следующий день.

Главный приём простой: слейте картофель сразу после готовности и смешайте с заправкой, пока кубики ещё тёплые. Тогда они впитают вкус горчицы и огуречного рассола, но сохранят форму.

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Время приготовления: около 30 минут

Порции: 4

Посуда: кастрюля объёмом 2–3 л и широкая миска

Ингредиенты

картофель - 700 г;

солёные или маринованные огурцы - 180 г;

красный или обычный репчатый лук - 70 г;

свежий укроп - 15 г;

рафинированное подсолнечное масло - 3 ст. л.;

горчица - 2 ч. л.;

огуречный рассол или маринад - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л. для варки, затем по вкусу;

свежемолотый чёрный перец - 1/4 ч. л.

Приготовление пошагово с фото

1. Нарежьте картофель одинаковыми кубиками

Очистите картофель и нарежьте кубиками со стороной около 2 см. Слишком мелкие кусочки быстро разварятся, а крупные не успеют приготовиться за указанное время. Промывать нарезанный картофель не нужно: достаточно стряхнуть с него лишнюю влагу.

2. Сварите до мягкости, но не переварите

Вскипятите в кастрюле около 1,5 л воды, добавьте 1/2 ч. л. соли и опустите картофель. После повторного закипания варите при умеренном кипении 8–10 минут. Начните проверять через 8 минут: тонкий нож должен входить легко, но кубики обязаны держать форму.

Сразу откиньте картофель на дуршлаг. Оставьте на 2 минуты, чтобы сошла вода и поверхность кубиков слегка подсохла. Не держите их в горячей воде: именно так салат часто становится рыхлым и водянистым.

3. Заправьте картофель, пока он тёплый

В широкой миске смешайте подсолнечное масло, горчицу, огуречный рассол и чёрный перец до однородности. Переложите туда ещё тёплый картофель и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Оставьте на 5 минут: за это время заправка впитается, а кубики немного остынут.

4. Подготовьте хрустящие добавки

Огурцы нарежьте небольшими кубиками и на 2 минуты положите в сито, если в них много рассола. Лук нарежьте тонкими четверть-кольцами, укроп мелко порубите. Если обычный репчатый лук кажется слишком резким, залейте его холодной водой на 5 минут, затем хорошо обсушите.

5. Соберите салат

Добавьте к картофелю огурцы, лук и укроп. Ещё раз бережно перемешайте. Попробуйте только теперь: рассол и огурцы уже солёные, поэтому дополнительная соль может не понадобиться. При желании добавьте ещё немного перца.

6. Дайте вкусам соединиться

Оставьте салат при комнатной температуре на 5 минут и подавайте тёплым. Если предпочитаете холодный вариант, накройте миску и уберите в холодильник после остывания. Перед подачей перемешайте ещё раз: масло и рассол должны равномерно покрыть все кусочки.

Что важно

Лучше всего подходит картофель с плотной мякотью: он не рассыпается при перемешивании. Если сорт неизвестен, начинайте проверять готовность раньше и не ждите, пока края кубиков начнут крошиться. Острую горчицу можно заменить зернистой в том же количестве - вкус станет мягче, а текстура интереснее.

Готовый салат не оставляйте при комнатной температуре дольше 2 часов. Остатки переложите в неглубокий контейнер, охладите и храните в холодильнике при температуре не выше 4 °C до 3–4 дней.

Подавайте салат как самостоятельную закуску или простой гарнир к запечённой рыбе, курице и домашним котлетам.