Запеките курицу один раз - получите два ужина: сегодня с картошкой, завтра в горячих тостах

Поставьте в духовку четыре куриных бедра, даже если ужинаете вдвоём. Два достанутся тем, кто уже накрывает на стол, а два завтра отправятся в горячие тосты с сыром, горчицей и хрустящим маринованным огурцом. На второй вечер останется достать сковороду. Духовка и картофелечистка получат выходной.

Всё решается до первого ужина: отложите два бедра, пока противень ещё на кухне. Так завтрашние тосты не будут зависеть от того, кто сегодня попросит добавки. А чтобы на одном противне и картошка подрумянилась, и курица осталась сочной, дайте картофелю четверть часа форы.

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На двоих, на два вечера. В первый день - около часа, из них 15 минут у рабочей поверхности. Во второй - 15–20 минут.

Сегодня - куриные бёдра с печёным картофелем

4 куриных бедра с кожей и костью, всего 750–900 г

600 г картофеля

2 ст. л. растительного масла

1 ч. л. сладкой паприки

½ ч. л. сушёного чеснока

½ ч. л. сушёного тимьяна или орегано

соль и чёрный перец по вкусу

Дайте картошке фору. Разогрейте духовку до 220 °C или 200 °C с конвекцией. Вымойте картофель и хорошо обсушите. Если кожица тонкая, оставьте её. Нарежьте клубни кусочками примерно по 3 см, перемешайте с 1 ст. л. масла, тимьяном и солью. Разложите в один слой на большом металлическом противне и запекайте 15 минут. Оставьте свободное место для курицы. Если противень небольшой, разделите продукты между двумя формами: картофель лучше румянится, когда кусочки лежат свободно. Добавьте бёдра. Промокните курицу бумажным полотенцем. Натрите оставшимся маслом, паприкой, сушёным чесноком, солью и перцем. Переверните картофель лопаткой, выложите бёдра на свободную часть противня кожей вверх и верните в духовку. Начинайте проверять через 30 минут. В зависимости от размера бёдер может понадобиться около 40 минут. Измеряйте температуру в самой толстой части мяса, не касаясь кости. Курица готова, когда внутри не менее 74 °C. Картофель к этому времени должен легко прокалываться вилкой. Если картофель подрумянился раньше, прикройте его часть противня фольгой и дайте бёдрам допечься.

Разделите порции. Подайте по одному бедру с картофелем. Если хочется добавить свежести, нарежьте огурец или положите на тарелку горсть салатных листьев. Два оставшихся бедра переложите чистыми щипцами в неглубокий контейнер в один слой. Закройте и уберите в холодильник при +4 °C или ниже в течение двух часов после приготовления. Если за столом разговор затянется, завтрашняя курица уже будет в холодильнике.

Завтра - горячие тосты с курицей, сыром и горчицей

мясо с 2 запечённых бёдер, примерно 220–280 г

4 ломтика хлеба толщиной около 1,5 см

80 г гауды, чеддера или другого сыра, который хорошо плавится

2 ч. л. дижонской или мягкой столовой горчицы

2–3 ст. л. мелко нарезанного маринованного огурца

1 ст. л. сметаны или майонеза

10 г сливочного масла

Для тостов подойдёт вчерашний хлеб с плотным мякишем. Слишком тонкие ломтики могут размокнуть от начинки, а слишком толстые успеют поджариться снаружи, пока курица в середине ещё холодная. Если бёдра попались крупные, лишнее мясо отложите до сборки: тост легче перевернуть, когда начинка лежит ровным слоем и оставляет около сантиметра до краёв.

Сделайте начинку. Снимите мясо с костей, уберите кожу и разберите курицу на короткие волокна. Смешайте со сметаной или майонезом и огурцом. Огурец сперва промокните салфеткой: начинка останется сочной, а хлеб успеет подрумяниться. Если горчица крепкая, начните с половины чайной ложки на тост. Соберите тосты. Смажьте два ломтика хлеба горчицей. На каждый положите немного сыра, половину куриной начинки и ещё немного сыра. Накройте оставшимися ломтиками. Тонко смажьте хлеб сливочным маслом снаружи. Сыр с обеих сторон начинки скрепит тост, когда расплавится.

Подрумяньте и прогрейте. Положите тосты на сковороду и готовьте на слабом или умеренно слабом огне. Первую сторону жарьте под крышкой 4–5 минут, затем переверните и готовьте ещё 4–5 минут. Проверьте термометром центр начинки: курицу нужно прогреть до 74 °C. Если хлеб уже золотистый, а начинка ещё холоднее, убавьте огонь и оставьте тосты под крышкой ещё на несколько минут. Перед подачей дайте им минуту постоять и разрежьте по диагонали.

К тостам можно подать простой салат из капусты и моркови. Пока сковорода занята, тонко нашинкуйте капусту, натрите морковь и заправьте лимонным соком и каплей масла. Особенно удобно, если для первого ужина вы уже нарезали овощи и отложили часть на завтра.