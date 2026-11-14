Вегетарианские фрикадельки с чечевицей и шампиньонами

Сытные вегетарианские фрикадельки из чечевицы, грибов и ароматных трав - идеальная альтернатива мясным. Они получаются нежными, насыщенными вкусом и прекрасно подходят для пасты, сэндвичей, салатов или самостоятельного блюда.

Даже те, кто обычно предпочитает мясо, любят этот рецепт!

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Грибы и пармезан придают фрикаделькам насыщенный пикантный вкус, который делает блюдо по-настоящему сытным. Фрикадельки можно обжаривать, но лучше запекать - проще, чище и полезнее. На противне можно приготовить много фрикаделек сразу, а высокая температура создаёт золотистую корочку.

Ингредиенты

Чечевица (коричневая или французская) - 1 стакан сырой

Лук - 1 шт., мелко нарезанный

Чеснок - 3–4 зубчика

Грибы шампиньоны - 250 г

Панировочные сухари - 1 стакан

Яйца - 2 шт.

Пармезан, мелко натёртый - 1/2 стакана

Итальянские травы - 1 ч. л.

Кайенский перец - по вкусу

Сушёный базилик - 1 ч. л.

Соль, чёрный перец - по вкусу

Оливковое масло - для смазывания

Как приготовить

1. Отварите чечевицу

Промойте чечевицу, залейте водой и варите до мягкости согласно инструкции на упаковке. Остудите.

2. Подготовьте грибы

Измельчите грибы в комбайне до размера мелких кусочков. Обжарьте лук, чеснок и грибы до испарения лишней влаги. Охладите.

3. Смешайте основу

В комбайне слегка измельчите чечевицу и грибную смесь - масса должна быть текстурной, не пюре. Переложите в миску, добавьте панко, яйца, пармезан и специи. Перемешайте.

4. Сформируйте фрикадельки

Скатайте небольшие шарики влажными руками. Выложите на противень и смажьте оливковым маслом.

5. Запекайте

Разогрейте духовку до 220°C. Запекайте 18–20 минут до золотистой корочки.

Как подавать

С пастой. Классический вариант - соус маринара, базилик и ваши любимые макароны.

Для детей. Отличная питательная альтернатива мясным фрикаделькам.

В ланчбокс. Хорошо хранятся и вкусны даже холодными.

В сэндвиче. Превращают любой бутерброд в полноценный обед.

В салате. Особенно хороши с кейлом и лёгким лимонным дрессингом.