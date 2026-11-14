Вегетарианские фрикадельки с чечевицей и шампиньонами

Сытные вегетарианские фрикадельки из чечевицы, грибов и ароматных трав - идеальная альтернатива мясным. Они получаются нежными, насыщенными вкусом и прекрасно подходят для пасты, сэндвичей, салатов или самостоятельного блюда.
Даже те, кто обычно предпочитает мясо, любят этот рецепт!
Грибы и пармезан придают фрикаделькам насыщенный пикантный вкус, который делает блюдо по-настоящему сытным. Фрикадельки можно обжаривать, но лучше запекать - проще, чище и полезнее. На противне можно приготовить много фрикаделек сразу, а высокая температура создаёт золотистую корочку.
Ингредиенты
Чечевица (коричневая или французская) - 1 стакан сырой
Лук - 1 шт., мелко нарезанный
Чеснок - 3–4 зубчика
Грибы шампиньоны - 250 г
Панировочные сухари - 1 стакан
Яйца - 2 шт.
Пармезан, мелко натёртый - 1/2 стакана
Итальянские травы - 1 ч. л.
Кайенский перец - по вкусу
Сушёный базилик - 1 ч. л.
Соль, чёрный перец - по вкусу
Оливковое масло - для смазывания
Как приготовить
1. Отварите чечевицу
Промойте чечевицу, залейте водой и варите до мягкости согласно инструкции на упаковке. Остудите.
2. Подготовьте грибы
Измельчите грибы в комбайне до размера мелких кусочков. Обжарьте лук, чеснок и грибы до испарения лишней влаги. Охладите.
3. Смешайте основу
В комбайне слегка измельчите чечевицу и грибную смесь - масса должна быть текстурной, не пюре. Переложите в миску, добавьте панко, яйца, пармезан и специи. Перемешайте.
4. Сформируйте фрикадельки
Скатайте небольшие шарики влажными руками. Выложите на противень и смажьте оливковым маслом.
5. Запекайте
Разогрейте духовку до 220°C. Запекайте 18–20 минут до золотистой корочки.
Как подавать
С пастой. Классический вариант - соус маринара, базилик и ваши любимые макароны.
Для детей. Отличная питательная альтернатива мясным фрикаделькам.
В ланчбокс. Хорошо хранятся и вкусны даже холодными.
В сэндвиче. Превращают любой бутерброд в полноценный обед.
В салате. Особенно хороши с кейлом и лёгким лимонным дрессингом.