Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой

Если со вчера осталась гречка, из неё получится начинка для сладких перцев. Добавьте жареные шампиньоны с луком, раскрошите брынзу и оставьте немного сыра для верха. В духовке он слегка подрумянится, а внутри останутся мягкие солоноватые кусочки.
В духовку перцы отправляются дважды. Сначала положите их срезом вниз на противень с пергаментом: часть сока вытечет, мякоть размягчится. После этого хватит недолгого запекания с начинкой. Гречка успеет прогреться, а по краям не засохнет.
Ингредиенты
Перцы и масло
- 4 крупных красных сладких перца, по 180–220 г
- 2 ст. л. растительного масла без запаха (30 мл)
Гречка, грибы и лук
- 100 г гречневой крупы (ядрицы)
- 200 мл воды для гречки
- 250 г свежих шампиньонов
- 1 средняя луковица, около 90 г
Брынза и приправы
- 100 г брынзы
- несколько веточек петрушки, около 8 г
- чёрный молотый перец по вкусу
- щепотка соли, если понадобится
Как приготовить
Шаг 1
Разрежьте перцы вдоль
Включите духовку на 200 °C, режим «верх-низ». Вымойте перцы, разрежьте каждый от плодоножки до донышка. Вырежьте плодоножки, уберите семена и белые перегородки. Постарайтесь сохранить стенку у широкого конца, чтобы начинка не выпадала.
Шаг 2
Поставьте вариться гречку
Промойте крупу в сите, пересыпьте в небольшую кастрюлю и добавьте 200 мл воды. Доведите до кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Через 12–15 минут проверьте крупу: когда вода впитается и зёрна станут мягкими, выключите нагрев. Дайте гречке постоять под крышкой ещё 5 минут, затем разрыхлите вилкой. Пока она варится, займитесь перцами.
Шаг 3
Запеките пустые половинки
Застелите противень пергаментом. Смажьте перцы со всех сторон одной столовой ложкой масла и уложите срезом вниз. Запекайте на среднем уровне 15–20 минут. Надавите вилкой на край половинки: мякоть должна чуть поддаваться, но сам перец пока держит форму. Переверните половинки щипцами. Духовку оставьте включённой.
Шаг 4
Нарежьте грибы и лук
Пока перцы в духовке, оботрите шампиньоны влажным полотенцем или быстро сполосните и обсушите. Подрежьте кончики ножек. Нарежьте грибы кусочками чуть меньше сантиметра, а лук мельче, чтобы он успел стать мягким.
Шаг 5
Подрумяньте шампиньоны
Нагрейте оставшуюся ложку масла в широкой сковороде. На среднем огне обжарьте лук 3–4 минуты, до прозрачности. Положите грибы, немного прибавьте огонь и жарьте без крышки ещё 7–9 минут, время от времени помешивая. Сначала грибы дадут сок. Когда он выпарится, дождитесь золотистых краешков и снимите сковороду с огня.
Шаг 6
Смешайте начинку с брынзой
Порубите петрушку. Раскрошите брынзу, примерно треть оставьте для верха. Добавьте к грибам гречку, зелень и остальной сыр. Перемешайте широкой ложкой, поперчите и попробуйте. Если не хватает соли, добавьте щепотку.
Шаг 7
Наполните перцы и верните в духовку
Распределите начинку по половинкам, сверху покрошите оставшийся сыр. Не прижимайте гречку ложкой: достаточно небольшой горки. Запекайте при тех же 200 °C ещё 10–15 минут. Готовый перец легко прокалывается вилкой, а брынза сверху чуть подсыхает и местами золотится. Сплошной расплавленной корочки у неё не будет.
Если грибы тушатся в собственном соку
В тесной сковороде даже хорошо обсушенные шампиньоны долго не румянятся. Если видите, что жидкость стоит лужицей, прибавьте огонь и дайте ей выкипеть. Для небольшой сковороды разумнее обжарить грибы в два приёма, а затем соединить с луком.
Можно ли взять готовую гречку
Если в холодильнике есть вчерашняя рассыпчатая гречка, отмерьте 250–270 г и пропустите второй шаг. Добавьте её к горячим грибам и прогрейте под крышкой, перемешав один-два раза. Если гречка слежалась, разберите комочки ложкой прямо на сковороде. Брынзу добавляйте, сняв сковороду с огня.
Как заменить брынзу
Возьмите столько же феты, обсушите и разломайте руками. С мягким сыром удобнее поступить иначе: сначала смешать гречку с грибами и петрушкой, а кусочки сыра разложить между двумя ложками начинки прямо в перце. Так они не превратятся в пасту.
С чем подать
На порцию положите по две половинки. К горячим перцам подойдёт холодная сметана, её удобно подать в отдельной мисочке. Если готовите перцы на гарнир к рыбе или мясу, хватит одной половинки на человека.
Оставшимся перцам дайте немного остыть и не позже чем через два часа уберите в холодильник в неглубоком закрытом контейнере. При температуре до +4 °C храните не дольше трёх дней.
Разогревайте столько половинок, сколько съедите. Накройте их и прогрейте в микроволновке или в духовке при 170 °C. Середина должна стать горячей, ориентир по кухонному термометру 74 °C. Если подаёте со сметаной, добавьте её уже за столом.