Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой

Если со вчера осталась гречка, из неё получится начинка для сладких перцев. Добавьте жареные шампиньоны с луком, раскрошите брынзу и оставьте немного сыра для верха. В духовке он слегка подрумянится, а внутри останутся мягкие солоноватые кусочки. В духовку перцы отправляются дважды. Сначала положите их срезом вниз на противень с пергаментом: часть сока вытечет, мякоть размягчится. После этого хватит недолгого запекания с начинкой. Гречка успеет прогреться, а по краям не засохнет. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Порции:4, по две половинки

Активное время:около 25 минут

Всего:55–65 минут, с учётом разогрева духовки

Сложность:легко

Посуда:противень с бортиками, небольшая кастрюля с крышкой и сковорода диаметром 26–28 см

Ингредиенты Перцы и масло 4 крупных красных сладких перца, по 180–220 г

2 ст. л. растительного масла без запаха (30 мл) Возьмите широкие перцы примерно одного размера. Узкие остроконечные половинки сложнее наполнить. Гречка, грибы и лук 100 г гречневой крупы (ядрицы)

200 мл воды для гречки

250 г свежих шампиньонов

1 средняя луковица, около 90 г Подойдёт обычная коричневая ядрица: её зёрна остаются целыми, если варить их на слабом огне. Брынза и приправы 100 г брынзы

несколько веточек петрушки, около 8 г

чёрный молотый перец по вкусу

щепотка соли, если понадобится Попробуйте брынзу прежде, чем солить начинку. Сыра из крепкого рассола часто вполне хватает.

Как приготовить Шаг 1 Разрежьте перцы вдоль Включите духовку на 200 °C, режим «верх-низ». Вымойте перцы, разрежьте каждый от плодоножки до донышка. Вырежьте плодоножки, уберите семена и белые перегородки. Постарайтесь сохранить стенку у широкого конца, чтобы начинка не выпадала. У половинки остаётся целое донышко, семян и толстых перегородок внутри быть не должно. Шаг 2 Поставьте вариться гречку Промойте крупу в сите, пересыпьте в небольшую кастрюлю и добавьте 200 мл воды. Доведите до кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Через 12–15 минут проверьте крупу: когда вода впитается и зёрна станут мягкими, выключите нагрев. Дайте гречке постоять под крышкой ещё 5 минут, затем разрыхлите вилкой. Пока она варится, займитесь перцами. Готовая гречка легко рассыпается. Если на дне осталась вода, слейте её перед тем, как добавлять крупу к грибам. Шаг 3 Запеките пустые половинки Застелите противень пергаментом. Смажьте перцы со всех сторон одной столовой ложкой масла и уложите срезом вниз. Запекайте на среднем уровне 15–20 минут. Надавите вилкой на край половинки: мякоть должна чуть поддаваться, но сам перец пока держит форму. Переверните половинки щипцами. Духовку оставьте включённой. После первого запекания кожица слегка морщится. Сок, который остался на пергаменте, в начинку добавлять не нужно. Шаг 4 Нарежьте грибы и лук Пока перцы в духовке, оботрите шампиньоны влажным полотенцем или быстро сполосните и обсушите. Подрежьте кончики ножек. Нарежьте грибы кусочками чуть меньше сантиметра, а лук мельче, чтобы он успел стать мягким. Для начинки подходят и шляпки, и ножки. Крупные куски неудобно набирать ложкой вместе с гречкой. Шаг 5 Подрумяньте шампиньоны Нагрейте оставшуюся ложку масла в широкой сковороде. На среднем огне обжарьте лук 3–4 минуты, до прозрачности. Положите грибы, немного прибавьте огонь и жарьте без крышки ещё 7–9 минут, время от времени помешивая. Сначала грибы дадут сок. Когда он выпарится, дождитесь золотистых краешков и снимите сковороду с огня. На дне больше нет жидкости, а лук и шампиньоны местами подрумянились. Теперь можно добавлять крупу. Шаг 6 Смешайте начинку с брынзой Порубите петрушку. Раскрошите брынзу, примерно треть оставьте для верха. Добавьте к грибам гречку, зелень и остальной сыр. Перемешайте широкой ложкой, поперчите и попробуйте. Если не хватает соли, добавьте щепотку. Оставьте брынзу небольшими кусочками: так её вкус будет заметнее, особенно рядом со сладким перцем. Шаг 7 Наполните перцы и верните в духовку Распределите начинку по половинкам, сверху покрошите оставшийся сыр. Не прижимайте гречку ложкой: достаточно небольшой горки. Запекайте при тех же 200 °C ещё 10–15 минут. Готовый перец легко прокалывается вилкой, а брынза сверху чуть подсыхает и местами золотится. Сплошной расплавленной корочки у неё не будет. Выньте противень, пока гречка сверху ещё мягкая. На тарелку половинки удобно переносить широкой лопаткой.

Если грибы тушатся в собственном соку В тесной сковороде даже хорошо обсушенные шампиньоны долго не румянятся. Если видите, что жидкость стоит лужицей, прибавьте огонь и дайте ей выкипеть. Для небольшой сковороды разумнее обжарить грибы в два приёма, а затем соединить с луком.

Можно ли взять готовую гречку Если в холодильнике есть вчерашняя рассыпчатая гречка, отмерьте 250–270 г и пропустите второй шаг. Добавьте её к горячим грибам и прогрейте под крышкой, перемешав один-два раза. Если гречка слежалась, разберите комочки ложкой прямо на сковороде. Брынзу добавляйте, сняв сковороду с огня.

Как заменить брынзу Возьмите столько же феты, обсушите и разломайте руками. С мягким сыром удобнее поступить иначе: сначала смешать гречку с грибами и петрушкой, а кусочки сыра разложить между двумя ложками начинки прямо в перце. Так они не превратятся в пасту.

С чем подать На порцию положите по две половинки. К горячим перцам подойдёт холодная сметана, её удобно подать в отдельной мисочке. Если готовите перцы на гарнир к рыбе или мясу, хватит одной половинки на человека. За столом половинку лучше разрезать поперёк: на вилке вместе окажутся и начинка, и сладкая мякоть.