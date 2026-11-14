14 ноября 2026, 10:10

Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой

Целый ужин в двух половинках: готовим перец с гречкой и брынзой

Если со вчера осталась гречка, из неё получится начинка для сладких перцев. Добавьте жареные шампиньоны с луком, раскрошите брынзу и оставьте немного сыра для верха. В духовке он слегка подрумянится, а внутри останутся мягкие солоноватые кусочки.

В духовку перцы отправляются дважды. Сначала положите их срезом вниз на противень с пергаментом: часть сока вытечет, мякоть размягчится. После этого хватит недолгого запекания с начинкой. Гречка успеет прогреться, а по краям не засохнет.

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Порции:4, по две половинки
Активное время:около 25 минут
Всего:55–65 минут, с учётом разогрева духовки
Сложность:легко
Посуда:противень с бортиками, небольшая кастрюля с крышкой и сковорода диаметром 26–28 см

Ингредиенты

Перцы и масло

  • 4 крупных красных сладких перца, по 180–220 г
  • 2 ст. л. растительного масла без запаха (30 мл)
Возьмите широкие перцы примерно одного размера. Узкие остроконечные половинки сложнее наполнить.

Гречка, грибы и лук

  • 100 г гречневой крупы (ядрицы)
  • 200 мл воды для гречки
  • 250 г свежих шампиньонов
  • 1 средняя луковица, около 90 г
Подойдёт обычная коричневая ядрица: её зёрна остаются целыми, если варить их на слабом огне.

Брынза и приправы

  • 100 г брынзы
  • несколько веточек петрушки, около 8 г
  • чёрный молотый перец по вкусу
  • щепотка соли, если понадобится
Попробуйте брынзу прежде, чем солить начинку. Сыра из крепкого рассола часто вполне хватает.

Как приготовить

Шаг 1

Разрежьте перцы вдоль

Включите духовку на 200 °C, режим «верх-низ». Вымойте перцы, разрежьте каждый от плодоножки до донышка. Вырежьте плодоножки, уберите семена и белые перегородки. Постарайтесь сохранить стенку у широкого конца, чтобы начинка не выпадала.

У половинки остаётся целое донышко, семян и толстых перегородок внутри быть не должно.

Шаг 2

Поставьте вариться гречку

Промойте крупу в сите, пересыпьте в небольшую кастрюлю и добавьте 200 мл воды. Доведите до кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Через 12–15 минут проверьте крупу: когда вода впитается и зёрна станут мягкими, выключите нагрев. Дайте гречке постоять под крышкой ещё 5 минут, затем разрыхлите вилкой. Пока она варится, займитесь перцами.

Готовая гречка легко рассыпается. Если на дне осталась вода, слейте её перед тем, как добавлять крупу к грибам.

Шаг 3

Запеките пустые половинки

Застелите противень пергаментом. Смажьте перцы со всех сторон одной столовой ложкой масла и уложите срезом вниз. Запекайте на среднем уровне 15–20 минут. Надавите вилкой на край половинки: мякоть должна чуть поддаваться, но сам перец пока держит форму. Переверните половинки щипцами. Духовку оставьте включённой.

После первого запекания кожица слегка морщится. Сок, который остался на пергаменте, в начинку добавлять не нужно.

Шаг 4

Нарежьте грибы и лук

Пока перцы в духовке, оботрите шампиньоны влажным полотенцем или быстро сполосните и обсушите. Подрежьте кончики ножек. Нарежьте грибы кусочками чуть меньше сантиметра, а лук мельче, чтобы он успел стать мягким.

Для начинки подходят и шляпки, и ножки. Крупные куски неудобно набирать ложкой вместе с гречкой.

Шаг 5

Подрумяньте шампиньоны

Нагрейте оставшуюся ложку масла в широкой сковороде. На среднем огне обжарьте лук 3–4 минуты, до прозрачности. Положите грибы, немного прибавьте огонь и жарьте без крышки ещё 7–9 минут, время от времени помешивая. Сначала грибы дадут сок. Когда он выпарится, дождитесь золотистых краешков и снимите сковороду с огня.

На дне больше нет жидкости, а лук и шампиньоны местами подрумянились. Теперь можно добавлять крупу.

Шаг 6

Смешайте начинку с брынзой

Порубите петрушку. Раскрошите брынзу, примерно треть оставьте для верха. Добавьте к грибам гречку, зелень и остальной сыр. Перемешайте широкой ложкой, поперчите и попробуйте. Если не хватает соли, добавьте щепотку.

Оставьте брынзу небольшими кусочками: так её вкус будет заметнее, особенно рядом со сладким перцем.

Шаг 7

Наполните перцы и верните в духовку

Распределите начинку по половинкам, сверху покрошите оставшийся сыр. Не прижимайте гречку ложкой: достаточно небольшой горки. Запекайте при тех же 200 °C ещё 10–15 минут. Готовый перец легко прокалывается вилкой, а брынза сверху чуть подсыхает и местами золотится. Сплошной расплавленной корочки у неё не будет.

Выньте противень, пока гречка сверху ещё мягкая. На тарелку половинки удобно переносить широкой лопаткой.

Если грибы тушатся в собственном соку

В тесной сковороде даже хорошо обсушенные шампиньоны долго не румянятся. Если видите, что жидкость стоит лужицей, прибавьте огонь и дайте ей выкипеть. Для небольшой сковороды разумнее обжарить грибы в два приёма, а затем соединить с луком.

Можно ли взять готовую гречку

Если в холодильнике есть вчерашняя рассыпчатая гречка, отмерьте 250–270 г и пропустите второй шаг. Добавьте её к горячим грибам и прогрейте под крышкой, перемешав один-два раза. Если гречка слежалась, разберите комочки ложкой прямо на сковороде. Брынзу добавляйте, сняв сковороду с огня.

Как заменить брынзу

Возьмите столько же феты, обсушите и разломайте руками. С мягким сыром удобнее поступить иначе: сначала смешать гречку с грибами и петрушкой, а кусочки сыра разложить между двумя ложками начинки прямо в перце. Так они не превратятся в пасту.

С чем подать

На порцию положите по две половинки. К горячим перцам подойдёт холодная сметана, её удобно подать в отдельной мисочке. Если готовите перцы на гарнир к рыбе или мясу, хватит одной половинки на человека.

За столом половинку лучше разрезать поперёк: на вилке вместе окажутся и начинка, и сладкая мякоть.

Оставшимся перцам дайте немного остыть и не позже чем через два часа уберите в холодильник в неглубоком закрытом контейнере. При температуре до +4 °C храните не дольше трёх дней.

Разогревайте столько половинок, сколько съедите. Накройте их и прогрейте в микроволновке или в духовке при 170 °C. Середина должна стать горячей, ориентир по кухонному термометру 74 °C. Если подаёте со сметаной, добавьте её уже за столом.

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