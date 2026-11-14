Перетираю тесто в крошку и добавляю лимон: получается десерт, от которого трудно отказаться

У обычной королевской ватрушки появился конкурент. Стоит добавить в творожную начинку лимонный сок и цедру, как знакомый десерт приобретает совсем другой характер: становится ароматнее, появляется приятная кислинка, а сладость уже не кажется приторной. Приготовление занимает около часа, но начинку лучше подготовить заранее.

Для основы понадобится песочное тесто, которое не нужно раскатывать. Его просто перетирают с холодным маслом в крошку. Никаких дрожжей и сложных манипуляций.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Для формы диаметром 24 см:

пшеничная мука - 400 г;

сливочное масло (замороженное) - 180 г;

растительное масло - 30 мл;

разрыхлитель - 7 г;

соль - 2 г;

ванилин - 1 г.

Для лимонного сиропа:

сахар - 100 г;

лимонный сок - 60 мл;

лимонная цедра - 2 ч. л.

Для творожной начинки:

творог жирностью 5–9% - 500 г;

яйца - 4 шт.;

сахар - 150 г.

Как приготовить королевскую ватрушку

Сначала займитесь лимонным сиропом. Разотрите сахар с лимонной цедрой, влейте сок и хорошо перемешайте. Оставьте смесь примерно на 2 часа, периодически помешивая, чтобы сахар полностью растворился.

Теперь приготовьте основу. Смешайте муку с разрыхлителем, солью и ванилином, натрите туда замороженное сливочное масло и добавьте растительное. Перетрите всё руками до образования мелкой рассыпчатой крошки.

Примерно две трети теста распределите по форме, сформировав дно и бортики высотой около 5 см. Сильно утрамбовывать основу не нужно.

Для начинки соедините творог, яйца, сахар и приготовленный лимонный сироп. Пробейте массу погружным блендером до гладкой консистенции. Затем вылейте ее на песочную основу и разровняйте.

Оставшуюся крошку распределите сверху. Поставьте ватрушку в духовку, разогретую до 170 °C, на 50–60 минут. Края начинки должны схватиться, а середина может оставаться слегка подвижной.

После выпечки не спешите доставать десерт. Оставьте его на 20 минут в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, затем полностью остудите прямо в форме. Последний этап - убрать ватрушку в холодильник на 2 часа.

Перед подачей

Постепенное охлаждение помогает творожной начинке стабилизироваться и уменьшает вероятность появления трещин. Перед подачей посыпьте ватрушку сахарной пудрой. В разрезе будут видны нежная начинка и рассыпчатая песочная основа, а лимонный аромат сделает десерт особенно подходящим к чаю.