Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: секретный ингредиент уже есть на кухне

Для аромата понадобятся чеснок, сладкая паприка и итальянские травы. Готовится всё в духовке, без фритюра и большого количества масла. А подавать такую картошку лучше сразу, пока она горячая и приятно похрустывает.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Картофель - 1 кг

Растительное масло - 2 ст. ложки

Картофельный или кукурузный крахмал - 1 ст. ложка

Чеснок - 3 зубчика

Сладкая паприка - 1 ч. ложка

Сушёный чеснок - 0,5 ч. ложки

Итальянские травы - 0,5 ч. ложки

Соль и чёрный перец - по вкусу

Как приготовить картошку по-деревенски

Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками. Промойте их холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал с поверхности, а затем хорошо обсушите полотенцем. Этот шаг поможет получить более равномерную корочку.

В отдельной миске смешайте крахмал, паприку, сушёный чеснок, итальянские травы, соль и чёрный перец. Добавьте к картофелю растительное масло, измельчённый свежий чеснок и подготовленную смесь специй. Перемешайте, чтобы каждая долька покрылась ароматной смесью.

Разложите картофель на противне в один слой, оставляя между кусочками немного свободного места. Запекайте при температуре 210 °C примерно 35–45 минут, один раз перевернув дольки в процессе приготовления.

Готовая картошка должна покрыться золотистой корочкой, а внутри остаться мягкой и рассыпчатой. Подавайте сразу, пока она горячая.