Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: секретный ингредиент уже есть на кухне

Картошка по-деревенски - тот случай, когда обычный гарнир легко превращается в главное блюдо на столе. Секрет аппетитной корочки довольно прост: к специям и растительному маслу нужно добавить немного крахмала. Дольки получаются румяными и хрустящими снаружи, а внутри остаются мягкими.
Для аромата понадобятся чеснок, сладкая паприка и итальянские травы. Готовится всё в духовке, без фритюра и большого количества масла. А подавать такую картошку лучше сразу, пока она горячая и приятно похрустывает.
Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Растительное масло - 2 ст. ложки
Картофельный или кукурузный крахмал - 1 ст. ложка
Чеснок - 3 зубчика
Сладкая паприка - 1 ч. ложка
Сушёный чеснок - 0,5 ч. ложки
Итальянские травы - 0,5 ч. ложки
Соль и чёрный перец - по вкусу
Как приготовить картошку по-деревенски
Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками. Промойте их холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал с поверхности, а затем хорошо обсушите полотенцем. Этот шаг поможет получить более равномерную корочку.
В отдельной миске смешайте крахмал, паприку, сушёный чеснок, итальянские травы, соль и чёрный перец. Добавьте к картофелю растительное масло, измельчённый свежий чеснок и подготовленную смесь специй. Перемешайте, чтобы каждая долька покрылась ароматной смесью.
Разложите картофель на противне в один слой, оставляя между кусочками немного свободного места. Запекайте при температуре 210 °C примерно 35–45 минут, один раз перевернув дольки в процессе приготовления.
Готовая картошка должна покрыться золотистой корочкой, а внутри остаться мягкой и рассыпчатой. Подавайте сразу, пока она горячая.