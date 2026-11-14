14 ноября 2026, 15:28

Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: секретный ингредиент уже есть на кухне

Картошка по-деревенски с хрустящей корочкой: секретный ингредиент уже есть на кухне

Картошка по-деревенски - тот случай, когда обычный гарнир легко превращается в главное блюдо на столе. Секрет аппетитной корочки довольно прост: к специям и растительному маслу нужно добавить немного крахмала. Дольки получаются румяными и хрустящими снаружи, а внутри остаются мягкими.

Для аромата понадобятся чеснок, сладкая паприка и итальянские травы. Готовится всё в духовке, без фритюра и большого количества масла. А подавать такую картошку лучше сразу, пока она горячая и приятно похрустывает.

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Ингредиенты

  • Картофель - 1 кг

  • Растительное масло - 2 ст. ложки

  • Картофельный или кукурузный крахмал - 1 ст. ложка

  • Чеснок - 3 зубчика

  • Сладкая паприка - 1 ч. ложка

  • Сушёный чеснок - 0,5 ч. ложки

  • Итальянские травы - 0,5 ч. ложки

  • Соль и чёрный перец - по вкусу

Как приготовить картошку по-деревенски

Картофель тщательно вымойте и нарежьте крупными дольками. Промойте их холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал с поверхности, а затем хорошо обсушите полотенцем. Этот шаг поможет получить более равномерную корочку.

В отдельной миске смешайте крахмал, паприку, сушёный чеснок, итальянские травы, соль и чёрный перец. Добавьте к картофелю растительное масло, измельчённый свежий чеснок и подготовленную смесь специй. Перемешайте, чтобы каждая долька покрылась ароматной смесью.

Разложите картофель на противне в один слой, оставляя между кусочками немного свободного места. Запекайте при температуре 210 °C примерно 35–45 минут, один раз перевернув дольки в процессе приготовления.

Готовая картошка должна покрыться золотистой корочкой, а внутри остаться мягкой и рассыпчатой. Подавайте сразу, пока она горячая.

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