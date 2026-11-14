Груши в каркаде: как получить рубиновый цвет без вина

Ложка легко отделяет кусочек груши, и под тонкой рубиновой каёмкой открывается светлая мякоть. Такой десерт обычно готовят с красным вином. Но если дома есть каркаде, вино можно оставить к ужину: крепкий настой окрасит груши и даст сиропу приятную кислинку.
Из двух груш получатся четыре небольшие порции. Разрежьте плоды пополам: так проще вынуть сердцевину и не придётся долго варить середину, пока края уже расползаются. Дальше понадобятся две полоски апельсиновой цедры, ложка сметаны на порцию и немного миндаля для хруста.
Ингредиенты
Для десерта
- Груши среднего размера: 2 шт., около 400 г вместе.
Для настоя и сиропа
- Вода: 500 мл.
- Каркаде без добавок: 8 г.
- Сахар: 110 г, из них 80 г для настоя и 30 г для сиропа.
- Апельсин: 1 шт., понадобятся две полоски цедры длиной около 6 см.
К готовым грушам
- Густая сметана, 20%: 100 г.
- Миндальные лепестки: 20 г.
Как приготовить
Шаг 1Заварите каркаде с апельсиновой цедрой
Вымойте апельсин и снимите овощечисткой две полоски тонкой оранжевой кожицы. Если с обратной стороны остался толстый белый слой, срежьте его кончиком ножа. Положите цедру и каркаде в жаропрочный кувшин, залейте 500 мл кипятка. Оставьте на 7 минут.
Шаг 2Разрежьте груши и выньте сердцевину
Вымойте груши, очистите и разрежьте вдоль. Чайной ложкой удалите семечки, кончиком ножа подхватите жёсткую полоску, которая ведёт к плодоножке. Старайтесь сохранить узкую верхушку: за неё удобно придерживать половинку ложкой, когда будете её переворачивать.
Шаг 3Растворите сахар в настое
Процедите каркаде в кастрюлю. Цветки и цедра уже отдали настою цвет и запах, дальше они не понадобятся. Всыпьте 80 г сахара и прогрейте, помешивая ложкой, пока крупинки на дне не исчезнут.
Шаг 4Припустите груши на слабом огне
Уложите половинки в один слой срезом вниз. Когда по краям кастрюли покажутся мелкие пузырьки, убавьте огонь. Через 6 минут переверните груши двумя ложками. Через 12 минут от начала варки проверьте толстую часть деревянной шпажкой. Как только она войдёт с небольшим сопротивлением, снимайте с плиты. Плотным плодам может понадобиться до 25 минут. Если одна половинка размягчилась раньше остальных, переложите её в миску вместе с несколькими ложками настоя, пока готовятся другие.
Шаг 5Оставьте половинки в каркаде
Подержите груши в настое без нагрева ещё 20 минут. Один раз переверните, особенно если верхушки выступают над жидкостью.
Шаг 6Сварите сироп из части настоя
Отмерьте 200 мл грушевого настоя в небольшой ковш, оставив груши в остальной жидкости. Добавьте оставшиеся 30 г сахара и кипятите без крышки около 8–15 минут. Когда останется примерно 80–90 мл, капните на прохладную тарелку: капля должна стекать медленнее воды. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть.
Шаг 7Подрумяньте миндаль
Насыпьте миндальные лепестки на сухую сковороду в один слой. Прогревайте на среднем или слабом огне 2–3 минуты, часто перемешивая. Когда на краях появятся золотистые пятнышки, сразу пересыпьте лепестки на тарелку. На горячей сковороде они быстро темнеют даже после выключения плиты.
Если груши попались очень спелые
Разрежьте одну и посмотрите на срез. Если мякоть сохранила форму, проверяйте мягкость уже через пять минут. Груши, которые мнутся от лёгкого нажатия, лучше съесть свежими: в горячем настое тонкая верхушка может отделиться прежде, чем половинку удастся перевернуть.
Чем заменить сметану или миндаль
Кислинку сметаны можно сохранить, если взять густой греческий йогурт без сахара. А если хочется подать грушу тёплой, положите рядом маленький шарик ванильного пломбира. Миндаль легко заменить крупной крошкой несладкого вафельного коржа; её тоже добавляют в последнюю минуту.
С чем подать
Достаньте половинки шумовкой, дайте лишнему настою стечь. На каждую тарелку выложите грушу, рядом положите по ложке холодной сметаны. Полейте грушу сиропом, немного оставив на дне тарелки: он особенно хорош, если набирать десерт ложкой вместе со сметаной. Посыпьте миндалём.
Если готовите к завтрашнему ужину, сложите половинки в неглубокий контейнер и залейте оставшимся настоем. Уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления и съешьте за двое суток. Уваренный сироп охладите отдельно, миндальные лепестки оставьте в сухой закрытой банке.
На следующий день груши можно подать прямо из холодильника. Пригодится и пара ложек оставшегося настоя: добавьте их в натуральный йогурт или полейте ими утреннюю овсянку.
А еще из груш можно приготовить простой, но очень вкусный домашний десерт.