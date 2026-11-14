Груши в каркаде: как получить рубиновый цвет без вина

Из двух груш получатся четыре небольшие порции. Разрежьте плоды пополам: так проще вынуть сердцевину и не придётся долго варить середину, пока края уже расползаются. Дальше понадобятся две полоски апельсиновой цедры, ложка сметаны на порцию и немного миндаля для хруста.

Выход:4 небольшие порции, по половинке груши

Активная подготовка:около 20 минут

До подачи:от 55 минут до 1 часа 15 минут, в зависимости от спелости груш и скорости уваривания сиропа

Сложность:просто

Посуда:небольшая кастрюля диаметром 18 см, сито, жаропрочный кувшин, маленький ковш и сковорода

Как приготовить

Шаг 1 Заварите каркаде с апельсиновой цедрой Вымойте апельсин и снимите овощечисткой две полоски тонкой оранжевой кожицы. Если с обратной стороны остался толстый белый слой, срежьте его кончиком ножа. Положите цедру и каркаде в жаропрочный кувшин, залейте 500 мл кипятка. Оставьте на 7 минут. Пока каркаде заваривается, успеете подготовить груши.

Шаг 2 Разрежьте груши и выньте сердцевину Вымойте груши, очистите и разрежьте вдоль. Чайной ложкой удалите семечки, кончиком ножа подхватите жёсткую полоску, которая ведёт к плодоножке. Старайтесь сохранить узкую верхушку: за неё удобно придерживать половинку ложкой, когда будете её переворачивать. Достаточно небольшой выемки в широкой части груши. Чем больше мякоти останется вокруг, тем сочнее будет каждый кусочек.

Шаг 3 Растворите сахар в настое Процедите каркаде в кастрюлю. Цветки и цедра уже отдали настою цвет и запах, дальше они не понадобятся. Всыпьте 80 г сахара и прогрейте, помешивая ложкой, пока крупинки на дне не исчезнут. На этом этапе сладкий настой остаётся жидким. Сироп для подачи сварим позже.

Шаг 4 Припустите груши на слабом огне Уложите половинки в один слой срезом вниз. Когда по краям кастрюли покажутся мелкие пузырьки, убавьте огонь. Через 6 минут переверните груши двумя ложками. Через 12 минут от начала варки проверьте толстую часть деревянной шпажкой. Как только она войдёт с небольшим сопротивлением, снимайте с плиты. Плотным плодам может понадобиться до 25 минут. Если одна половинка размягчилась раньше остальных, переложите её в миску вместе с несколькими ложками настоя, пока готовятся другие. Бурное кипение здесь ни к чему: груши будут ударяться друг о друга и потеряют нежные края.

Шаг 5 Оставьте половинки в каркаде Подержите груши в настое без нагрева ещё 20 минут. Один раз переверните, особенно если верхушки выступают над жидкостью. Поверхность груши продолжает окрашиваться и после того, как вы выключили огонь.

Шаг 6 Сварите сироп из части настоя Отмерьте 200 мл грушевого настоя в небольшой ковш, оставив груши в остальной жидкости. Добавьте оставшиеся 30 г сахара и кипятите без крышки около 8–15 минут. Когда останется примерно 80–90 мл, капните на прохладную тарелку: капля должна стекать медленнее воды. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть. Готовый сироп легко льётся с ложки. Если остывший сироп стал слишком густым, размешайте в нём чайную ложку настоя.