14 ноября 2026, 20:05

Груши в каркаде: как получить рубиновый цвет без вина

Груши в каркаде: как получить рубиновый цвет без вина

Ложка легко отделяет кусочек груши, и под тонкой рубиновой каёмкой открывается светлая мякоть. Такой десерт обычно готовят с красным вином. Но если дома есть каркаде, вино можно оставить к ужину: крепкий настой окрасит груши и даст сиропу приятную кислинку.

Из двух груш получатся четыре небольшие порции. Разрежьте плоды пополам: так проще вынуть сердцевину и не придётся долго варить середину, пока края уже расползаются. Дальше понадобятся две полоски апельсиновой цедры, ложка сметаны на порцию и немного миндаля для хруста.

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Выход:4 небольшие порции, по половинке груши
Активная подготовка:около 20 минут
До подачи:от 55 минут до 1 часа 15 минут, в зависимости от спелости груш и скорости уваривания сиропа
Сложность:просто
Посуда:небольшая кастрюля диаметром 18 см, сито, жаропрочный кувшин, маленький ковш и сковорода

Ингредиенты

Для десерта

  • Груши среднего размера: 2 шт., около 400 г вместе.
Подойдут плотные груши «Конференция». Выбирайте примерно одинаковые, чтобы половинки приготовились одновременно.

Для настоя и сиропа

  • Вода: 500 мл.
  • Каркаде без добавок: 8 г.
  • Сахар: 110 г, из них 80 г для настоя и 30 г для сиропа.
  • Апельсин: 1 шт., понадобятся две полоски цедры длиной около 6 см.
У чистого каркаде достаточно собственной кислинки. Из апельсина понадобится только цедра, сок выжимать не нужно.

К готовым грушам

  • Густая сметана, 20%: 100 г.
  • Миндальные лепестки: 20 г.
Несладкая сметана хорошо сочетается с грушевым сиропом. Миндальные лепестки берите сырые: их легко подрумянить, пока остывает сироп.

Как приготовить

Шаг 1Заварите каркаде с апельсиновой цедрой

Вымойте апельсин и снимите овощечисткой две полоски тонкой оранжевой кожицы. Если с обратной стороны остался толстый белый слой, срежьте его кончиком ножа. Положите цедру и каркаде в жаропрочный кувшин, залейте 500 мл кипятка. Оставьте на 7 минут.

Пока каркаде заваривается, успеете подготовить груши.

Шаг 2Разрежьте груши и выньте сердцевину

Вымойте груши, очистите и разрежьте вдоль. Чайной ложкой удалите семечки, кончиком ножа подхватите жёсткую полоску, которая ведёт к плодоножке. Старайтесь сохранить узкую верхушку: за неё удобно придерживать половинку ложкой, когда будете её переворачивать.

Достаточно небольшой выемки в широкой части груши. Чем больше мякоти останется вокруг, тем сочнее будет каждый кусочек.

Шаг 3Растворите сахар в настое

Процедите каркаде в кастрюлю. Цветки и цедра уже отдали настою цвет и запах, дальше они не понадобятся. Всыпьте 80 г сахара и прогрейте, помешивая ложкой, пока крупинки на дне не исчезнут.

На этом этапе сладкий настой остаётся жидким. Сироп для подачи сварим позже.

Шаг 4Припустите груши на слабом огне

Уложите половинки в один слой срезом вниз. Когда по краям кастрюли покажутся мелкие пузырьки, убавьте огонь. Через 6 минут переверните груши двумя ложками. Через 12 минут от начала варки проверьте толстую часть деревянной шпажкой. Как только она войдёт с небольшим сопротивлением, снимайте с плиты. Плотным плодам может понадобиться до 25 минут. Если одна половинка размягчилась раньше остальных, переложите её в миску вместе с несколькими ложками настоя, пока готовятся другие.

Бурное кипение здесь ни к чему: груши будут ударяться друг о друга и потеряют нежные края.

Шаг 5Оставьте половинки в каркаде

Подержите груши в настое без нагрева ещё 20 минут. Один раз переверните, особенно если верхушки выступают над жидкостью.

Поверхность груши продолжает окрашиваться и после того, как вы выключили огонь.

Шаг 6Сварите сироп из части настоя

Отмерьте 200 мл грушевого настоя в небольшой ковш, оставив груши в остальной жидкости. Добавьте оставшиеся 30 г сахара и кипятите без крышки около 8–15 минут. Когда останется примерно 80–90 мл, капните на прохладную тарелку: капля должна стекать медленнее воды. Снимите с огня и дайте сиропу немного остыть.

Готовый сироп легко льётся с ложки. Если остывший сироп стал слишком густым, размешайте в нём чайную ложку настоя.

Шаг 7Подрумяньте миндаль

Насыпьте миндальные лепестки на сухую сковороду в один слой. Прогревайте на среднем или слабом огне 2–3 минуты, часто перемешивая. Когда на краях появятся золотистые пятнышки, сразу пересыпьте лепестки на тарелку. На горячей сковороде они быстро темнеют даже после выключения плиты.

Дайте миндалю остыть и добавьте его уже за столом, чтобы он не размок в сиропе.

Если груши попались очень спелые

Разрежьте одну и посмотрите на срез. Если мякоть сохранила форму, проверяйте мягкость уже через пять минут. Груши, которые мнутся от лёгкого нажатия, лучше съесть свежими: в горячем настое тонкая верхушка может отделиться прежде, чем половинку удастся перевернуть.

Чем заменить сметану или миндаль

Кислинку сметаны можно сохранить, если взять густой греческий йогурт без сахара. А если хочется подать грушу тёплой, положите рядом маленький шарик ванильного пломбира. Миндаль легко заменить крупной крошкой несладкого вафельного коржа; её тоже добавляют в последнюю минуту.

С чем подать

Достаньте половинки шумовкой, дайте лишнему настою стечь. На каждую тарелку выложите грушу, рядом положите по ложке холодной сметаны. Полейте грушу сиропом, немного оставив на дне тарелки: он особенно хорош, если набирать десерт ложкой вместе со сметаной. Посыпьте миндалём.

К половинке груши достаточно столовой ложки сиропа, остальное можно подать отдельно.

Если готовите к завтрашнему ужину, сложите половинки в неглубокий контейнер и залейте оставшимся настоем. Уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления и съешьте за двое суток. Уваренный сироп охладите отдельно, миндальные лепестки оставьте в сухой закрытой банке.

На следующий день груши можно подать прямо из холодильника. Пригодится и пара ложек оставшегося настоя: добавьте их в натуральный йогурт или полейте ими утреннюю овсянку.

А еще из груш можно приготовить простой, но очень вкусный домашний десерт.

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