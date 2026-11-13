Быстрый ужин из простых продуктов: вермишель не слипнется - сначала подрумяниваю сухую, яйца добавляю в конце

Короткая вермишель, яйца и кусочек сыра превращаются в быстрый горячий ужин на одной сковороде. Отдельно варить макароны и мыть кастрюлю не придётся: вода впитается прямо во время приготовления.

Главный приём - сначала слегка подрумянить сухую вермишель в смеси сливочного и растительного масла. Она приобретёт ореховый аромат, лучше сохранит форму, а готовое блюдо не превратится в липкий ком. Яично-сырную смесь добавляйте лишь тогда, когда вода уже впиталась.

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Время приготовления: около 20 минут

Порции: 3

Сложность: легко

Посуда: сковорода диаметром 26 см с крышкой

Ингредиенты

короткая вермишель - 200 г;

яйца - 3 шт.;

твёрдый или полутвёрдый сыр - 80 г;

сливочное масло - 20 г;

растительное масло - 1 ч. л.;

кипяток - 400 мл;

соль - ½ ч. л. или по вкусу;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте сыр и яичную смесь

Натрите сыр на крупной тёрке. Разбейте яйца в миску, добавьте половину сыра, щепотку перца и слегка размешайте вилкой до однородности. Сильно взбивать не нужно: достаточно соединить белки и желтки. Оставшийся сыр пока отложите.

2. Подрумяньте сухую вермишель

Поставьте сковороду на средний огонь, растопите сливочное масло вместе с растительным. Всыпьте сухую вермишель и обжаривайте 3–4 минуты, постоянно перемешивая лопаткой. Она должна стать золотистой, но не тёмно-коричневой: тонкие макароны меняют цвет быстро.

3. Влейте воду

Убавьте огонь. Осторожно влейте 400 мл кипятка: над горячей сковородой сразу поднимется пар. Посолите и перемешайте, чтобы отделить вермишель от дна. Жидкость должна почти покрывать макароны; если сковорода очень широкая и вода испаряется быстро, добавьте ещё 2–3 ст. л. кипятка.

4. Доведите под крышкой

Накройте сковороду и готовьте на слабом огне 7–8 минут. Один раз откройте и аккуратно перемешайте. К концу этапа вода должна впитаться, а вермишель - стать мягкой, но сохранить форму. Если она ещё жестковата, добавьте 2 ст. л. кипятка и подержите под крышкой ещё 1–2 минуты.

5. Добавьте яйца и сыр

Установите самый слабый огонь. Влейте яично-сырную смесь и сразу перемешивайте 2–3 минуты, поднимая вермишель со дна. Масса должна равномерно схватиться небольшими мягкими хлопьями, без жидкого яйца. Для точной проверки температура в центре блюда должна достичь 71 °C.

6. Дайте блюду минуту отдохнуть

Снимите сковороду с огня, посыпьте оставшимся сыром и снова накройте крышкой на 1 минуту. Сыр расплавится от остаточного тепла, а влага распределится равномернее. Попробуйте и только после этого добавьте соль: сыр уже даёт солёность.

Что важно

Не увеличивайте огонь после добавления яиц. На сильном огне они быстро соберутся в крупные сухие кусочки, а нижний слой вермишели начнёт подгорать. Если хотите добавить зелень, вмешайте 1–2 ст. л. нарезанного укропа или зелёного лука уже после выключения плиты.

Количество воды рассчитано на тонкую короткую вермишель. Если на упаковке указано больше 8–10 минут варки, держите рядом ещё немного кипятка и добавляйте его по 1–2 ст. л., чтобы не превратить блюдо в жидкую кашу.

Подавайте вермишель сразу, пока сыр тянется, а текстура остаётся мягкой. Остатки переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее чем через два часа. Храните до 3–4 дней и разогревайте только нужную порцию до 74 °C.