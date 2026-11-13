Сырный суп получится гладким: плавленый сыр добавляю порциями и не кипячу

Этот горячий суп выручит, когда для ужина есть только привычные овощи и пара брикетов плавленого сыра. Картофель делает его сытным, морковь даёт лёгкую сладость, а сыр превращает обычный овощной отвар в мягкий сливочный бульон.

Главное - не бросать весь сыр сразу и не кипятить суп после его добавления. На слабом огне небольшие порции успевают раствориться без комочков и жирных капель на поверхности. Блендер и отдельный бульон не понадобятся.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Время приготовления: около 30 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Посуда: кастрюля объёмом 2,5–3 л

Ингредиенты

картофель - 500 г;

плавленый сыр без добавок - 180 г;

морковь - 120 г;

репчатый лук - 100 г;

вода - 1,2 л;

растительное масло - 1 ст. л.;

соль - около 1 ч. л., по вкусу;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте овощи и сыр

Очистите картофель, морковь и лук. Картофель нарежьте кубиками со стороной около 1,5 см, лук - мелкими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Плавленый сыр тоже натрите крупно. Если он слишком мягкий, уберите брикеты в морозильную камеру на 10 минут: охлаждённый сыр натирается быстрее и меньше прилипает к тёрке.

2. Сделайте овощную основу

Разогрейте масло прямо в кастрюле на среднем огне. Выложите лук и морковь, готовьте 4–5 минут, часто помешивая. Лук должен стать прозрачным, а морковь - немного размягчиться, но овощи не нужно зажаривать до тёмной корочки.

3. Сварите картофель

Добавьте картофель и влейте 1,2 л горячей воды. Доведите до кипения, снимите пену, если она появилась, и убавьте нагрев. Варите под неплотно закрытой крышкой 12–15 минут. Картофель готов к следующему этапу, когда кубик легко прокалывается ножом, но ещё сохраняет форму.

4. Добавьте плавленый сыр

Убавьте огонь до минимального: жидкость должна оставаться горячей, но не бурлить. Разделите тёртый сыр примерно на три части. Добавляйте по одной части и каждый раз спокойно перемешивайте венчиком или ложкой, пока хлопья почти полностью не разойдутся. Только после этого кладите следующую порцию. Весь процесс займёт около 3–4 минут.

5. Доведите вкус

Попробуйте суп и только теперь посолите: плавленый сыр уже содержит соль, поэтому заранее добавленная полная ложка может оказаться лишней. Всыпьте чёрный перец и прогрейте суп ещё 2 минуты на самом слабом огне. Не давайте ему снова закипеть - сильное кипение может сделать сырный бульон неоднородным.

6. Дайте супу постоять

Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 5 минут. За это время вкус станет ровнее, а бульон немного загустеет. Разлейте суп по тарелкам и подавайте горячим с хлебом или сухариками.

Что важно

Для гладкого бульона берите обычный плавленый сыр без начинок и внимательно прочитайте состав: продукт с заменителями молочного жира растворяется менее предсказуемо. Твёрдый сыр здесь не является прямой заменой - он даст другую текстуру и может собраться нитями.

Если суп получился гуще, чем хотелось, влейте 50–100 мл горячей воды и перемешайте на слабом огне. Холодную воду в готовый суп лучше не добавлять: она резко снизит температуру, и сыр придётся долго прогревать заново.

Остатки не держите при комнатной температуре дольше двух часов. Перелейте суп в неглубокий контейнер, быстро охладите и уберите в холодильник; используйте в течение 3–4 дней. Разогревайте только нужную порцию на слабом огне, не доводя до бурного кипения.

В тарелке останутся мягкие кубики картофеля и морковь, а бульон будет нежным и однородным - простой домашний ужин без сливок, блендера и лишней посуды.