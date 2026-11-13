Сливы, корица и нежное тесто: легендарный сливовый пирог, который хочется печь снова и снова

Некоторые рецепты настолько удачны, что читатели не хотят с ними расставаться и приходится публиковать их вновь и вновь. Именно так история приключилась с сливовым пирогом Мариан Буррос: The New York Times возвращалась к нему каждую осень с 1983 по 1989 год. За это время он успел стать настоящей классикой домашней выпечки.

Секрет, похоже, в простоте. Нежное тесто, сочные сливы и ароматная корица - ничего лишнего. Пирог хорош сразу после остывания, а на следующий день его можно достать из холодильника и подать к чаю.

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Ингредиенты

Сливочное масло - 115 г

Сахар - 150–200 г

Яйца - 2 шт.

Пшеничная мука - 125 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - ¼ ч. л.

Небольшие плотные сливы - 12 шт. (около 600 г)

Лимонный сок - 1 ст. л. (по желанию)

Сахар для посыпки - 1–2 ст. л.

Молотая корица - 1 ч. л.

Как приготовить сливовый пирог

Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до светлой пышной массы. По одному добавьте яйца, продолжая перемешивать. В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль, затем постепенно вмешайте сухие ингредиенты в масляную смесь.

Переложите тесто в форму диаметром 22–23 см и разровняйте. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и распределите по поверхности теста срезом вниз, кожицей вверх. Сильно вдавливать фрукты не нужно.

Теперь приготовьте посыпку: смешайте сахар с корицей и равномерно распределите по сливам. Если фрукты слишком сладкие, добавьте немного лимонного сока. Кислым сливам дополнительная кислинка ни к чему.

Поставьте форму в духовку, разогретую до 175 °C. Выпекайте примерно 45–60 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: вводите ее в участок теста между сливами, она должна выходить сухой.

Готовому пирогу дайте постоять в форме около 15 минут, затем переложите на блюдо. Подавать его можно слегка теплым или полностью остывшим.

Маленькая деталь из истории рецепта

У этого пирога есть любопытная особенность: даже количество сахара в рецепте со временем менялось. В первой публикации 1983 года Мариан Буррос использовала целый стакан, а к версии 1989 года количество уменьшили до ¾ стакана. Похоже, рецепт постепенно подстраивали под вкусы читателей. Но популярности это ему не убавило.