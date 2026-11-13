Говядина станет такой мягкой, что нож почти не понадобится: рецепт с овощами

Есть блюда, которые требуют немного терпения, зато почти не нуждаются в постоянном внимании. Тушеная говядина с овощами как раз из таких: мясо медленно размягчается, овощи пропитываются ароматным соусом, а на кухне постепенно появляется тот самый запах домашнего ужина.
Рецепт подойдет для семейного обеда или ужина. Из указанного количества продуктов получится 4–6 порций.
Время приготовления
Подготовка - 15–20 минут.
Тушение - 1,5–2,5 часа, в зависимости от выбранной части говядины.
Ингредиенты
Для основного блюда:
говядина для тушения (лопатка, шея или голяшка) - 800–1000 г;
лук - 2 шт.;
морковь - 2 шт.;
сладкий перец - 1–2 шт.;
картофель - 3–4 шт. (по желанию);
кабачок или баклажан - 1 шт. (по желанию);
чеснок - 3–4 зубчика;
томатная паста - 1–2 ст. л. или томаты в собственном соку - 200–300 г;
бульон или вода - 600–800 мл;
растительное масло - 2–3 ст. л.
Специи:
лавровый лист - 2 шт.;
паприка - 1 ч. л.;
черный перец и соль - по вкусу;
тимьян или розмарин - 1–2 веточки (по желанию);
сахар или мед - 1 ч. л., если соус получится слишком кислым.
Для более густого соуса можно дополнительно взять 1 ст. л. муки или 1 ч. л. крахмала.
Как приготовить тушеную говядину
Подготовьте мясо
Нарежьте говядину кубиками размером примерно 3–4 см и обсушите бумажными полотенцами. Это поможет получить аппетитную румяную корочку при обжаривании
Обжарьте до золотистой корочки
Разогрейте растительное масло в казане или толстостенной кастрюле. Выкладывайте мясо небольшими партиями и обжаривайте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовую говядину переложите на тарелку.
Не кладите все кусочки сразу: если кастрюля будет переполнена, мясо начнет выделять сок и скорее тушиться, чем подрумяниваться.
Приготовьте овощную основу
В той же посуде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте морковь, а через несколько минут - сладкий перец. Готовьте все вместе еще 5–7 минут.
Вмешайте томатную пасту и прогрейте около минуты. Так она потеряет характерный сырой привкус.
Начните тушить говядину
Верните мясо в кастрюлю, влейте горячий бульон или воду. Добавьте лавровый лист, паприку, черный перец и, если хочется, веточки тимьяна или розмарина.
Доведите жидкость до слабого кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Бульон должен лишь слегка подрагивать, без интенсивного бурления.
Время тушения зависит от части мяса:
лопатка или шея - 1,5–2 часа;
голяшка - 2–2,5 часа.
Добавьте остальные овощи
Картофель, кабачок и баклажан не стоит класть в кастрюлю одновременно с мясом. За несколько часов они могут развариться и превратиться в пюре.
Лучше придерживаться такой очередности:
картофель - за 35–40 минут до окончания приготовления;
кабачок или баклажан - за 15–20 минут;
чеснок - за 5 минут до готовности или непосредственно перед выключением огня.
Доведите соус до нужного вкуса
Посолите блюдо ближе к концу приготовления. Если томаты дали слишком выраженную кислинку, добавьте немного сахара или меда.
Любителям густого соуса пригодится простой прием: разведите столовую ложку муки в 3–4 столовых ложках холодной воды, влейте смесь в кастрюлю и хорошо перемешайте. Оставьте блюдо на огне еще на 3–5 минут.
Говядину можно подавать прямо из кастрюли, вместе с овощами и соусом. Отдельный гарнир не обязателен: в блюде уже есть все для сытного домашнего ужина.