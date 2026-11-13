13 ноября 2026, 16:28

Говядина станет такой мягкой, что нож почти не понадобится: рецепт с овощами

Говядина станет такой мягкой, что нож почти не понадобится: рецепт с овощами

Есть блюда, которые требуют немного терпения, зато почти не нуждаются в постоянном внимании. Тушеная говядина с овощами как раз из таких: мясо медленно размягчается, овощи пропитываются ароматным соусом, а на кухне постепенно появляется тот самый запах домашнего ужина.

Рецепт подойдет для семейного обеда или ужина. Из указанного количества продуктов получится 4–6 порций.

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Время приготовления

  • Подготовка - 15–20 минут.

  • Тушение - 1,5–2,5 часа, в зависимости от выбранной части говядины.

Ингредиенты

Для основного блюда:

  • говядина для тушения (лопатка, шея или голяшка) - 800–1000 г;

  • лук - 2 шт.;

  • морковь - 2 шт.;

  • сладкий перец - 1–2 шт.;

  • картофель - 3–4 шт. (по желанию);

  • кабачок или баклажан - 1 шт. (по желанию);

  • чеснок - 3–4 зубчика;

  • томатная паста - 1–2 ст. л. или томаты в собственном соку - 200–300 г;

  • бульон или вода - 600–800 мл;

  • растительное масло - 2–3 ст. л.

Специи:

  • лавровый лист - 2 шт.;

  • паприка - 1 ч. л.;

  • черный перец и соль - по вкусу;

  • тимьян или розмарин - 1–2 веточки (по желанию);

  • сахар или мед - 1 ч. л., если соус получится слишком кислым.

Для более густого соуса можно дополнительно взять 1 ст. л. муки или 1 ч. л. крахмала.

Как приготовить тушеную говядину

Подготовьте мясо

Нарежьте говядину кубиками размером примерно 3–4 см и обсушите бумажными полотенцами. Это поможет получить аппетитную румяную корочку при обжаривании

Обжарьте до золотистой корочки

Разогрейте растительное масло в казане или толстостенной кастрюле. Выкладывайте мясо небольшими партиями и обжаривайте на сильном огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовую говядину переложите на тарелку.

Не кладите все кусочки сразу: если кастрюля будет переполнена, мясо начнет выделять сок и скорее тушиться, чем подрумяниваться.

Приготовьте овощную основу

В той же посуде обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте морковь, а через несколько минут - сладкий перец. Готовьте все вместе еще 5–7 минут.

Вмешайте томатную пасту и прогрейте около минуты. Так она потеряет характерный сырой привкус.

Начните тушить говядину

Верните мясо в кастрюлю, влейте горячий бульон или воду. Добавьте лавровый лист, паприку, черный перец и, если хочется, веточки тимьяна или розмарина.

Доведите жидкость до слабого кипения, накройте крышкой и убавьте огонь. Бульон должен лишь слегка подрагивать, без интенсивного бурления.

Время тушения зависит от части мяса:

  • лопатка или шея - 1,5–2 часа;

  • голяшка - 2–2,5 часа.

Добавьте остальные овощи

Картофель, кабачок и баклажан не стоит класть в кастрюлю одновременно с мясом. За несколько часов они могут развариться и превратиться в пюре.

Лучше придерживаться такой очередности:

  • картофель - за 35–40 минут до окончания приготовления;

  • кабачок или баклажан - за 15–20 минут;

  • чеснок - за 5 минут до готовности или непосредственно перед выключением огня.

Доведите соус до нужного вкуса

Посолите блюдо ближе к концу приготовления. Если томаты дали слишком выраженную кислинку, добавьте немного сахара или меда.

Любителям густого соуса пригодится простой прием: разведите столовую ложку муки в 3–4 столовых ложках холодной воды, влейте смесь в кастрюлю и хорошо перемешайте. Оставьте блюдо на огне еще на 3–5 минут.

Говядину можно подавать прямо из кастрюли, вместе с овощами и соусом. Отдельный гарнир не обязателен: в блюде уже есть все для сытного домашнего ужина.

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