13 ноября 2026, 20:05

Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

В куриный бульон вместо вермишели можно положить клёцки из манки. Они получаются мягкими, с чуть зернистой серединкой, и легко делятся ложкой прямо в тарелке. К ним достаточно нескольких ломтиков сладкой моркови и свежего укропа.

Начните с куриных бёдер на кости. Пока они варятся, манка успеет набухнуть, и клёцки можно будет сформовать двумя чайными ложками. Для них понадобится вторая кастрюля: в ней легко проверить первую порцию теста, а куриный бульон останется прозрачным.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Порции:4, примерно по 4 клёцки на порцию
Время:Около 1 часа 20 минут, из них 30 минут активной работы
Сложность:Средняя
Посуда:Кастрюля на 3 л для бульона, широкая кастрюля не меньше 2,5 л для клёцек и две чайные ложки

Ингредиенты

Для бульона

  • Куриные бёдра на кости, с кожей: 600 г (около 3 штук)
  • Холодная вода: 1,6 л для бульона и 1,5 л для клёцек
  • Мелкая соль: 2 ч. л. без горки на весь рецепт
Для бульона подойдут бёдра на кости: после варки мясо легко снять и разложить по тарелкам.

Овощи и зелень

  • Морковь: 2 средние, около 180 г
  • Репчатый лук: 1 средняя головка
  • Чёрный перец: 5 горошин
  • Укроп: 5–6 веточек
Стебли укропа пригодятся для бульона, а нежные верхушки оставьте до подачи.

Для клёцек

  • Манная крупа, желательно крупного помола: 100 г
  • Размягчённое сливочное масло: 50 г
  • Яйцо комнатной температуры: 1 среднее, около 50 г без скорлупы
  • Молотый мускатный орех: небольшая щепотка
Масло должно легко разминаться вилкой. Растапливать его не нужно.

Как приготовить

Шаг 1

Снимите пену до кипения

Положите бёдра в кастрюлю объёмом около 3 л, залейте 1,6 л холодной воды. Нагревайте на среднем огне. Когда вдоль стенок пойдут пузырьки и поднимется светлая пена, снимите её шумовкой. Убавьте огонь: поверхность бульона должна лишь слегка подрагивать.

На тихом огне пену удобно собрать с поверхности, пока она не разошлась по кастрюле.

Шаг 2

Сварите курицу с овощами

Очистите луковицу и оставьте целой. Морковь разрежьте вдоль пополам. Опустите овощи в бульон вместе с перцем и стеблями укропа. Отложите щепотку соли для теста, всыпьте в бульон чуть меньше чайной ложки, оставшуюся соль сохраните для второй кастрюли.

Неплотно прикройте крышкой и варите бёдра на слабом огне 40–45 минут. Морковь проверьте через 20–25 минут: как только нож легко проткнёт толстый конец, выньте её. С готовых бёдер мясо легко снимается вилкой. Если пользуетесь термометром, внутри самой толстой части, вдали от кости, должно быть не меньше 74 °C.

Целую луковицу и стебли укропа потом легко убрать. Морковь понадобится для подачи.

Шаг 3

Замешайте манное тесто

Пока варится курица, разотрите мягкое масло с отложенной щепоткой соли и мускатным орехом. Разболтайте яйцо и в три приёма подмешайте к маслу. Всыпьте манку и перемешайте вилкой, чтобы на дне не осталось сухой крупы.

Сразу после замеса масса мягкая, в ней хорошо видны крупинки манки.

Шаг 4

Дайте крупе набухнуть

Накройте миску и оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Затем смочите две чайные ложки водой. Первой наберите немного теста с горкой, второй снимите его, придавая овальную форму. Длина заготовки около 3 см: при варке она заметно увеличится. Сжимать тесто между ложками не нужно.

Для первой клёцки хватит порции теста, которая помещается на чайной ложке.

Шаг 5

Начните с одной клёцки

В широкой кастрюле доведите до кипения 1,5 л воды и добавьте оставшуюся чайную ложку соли. Сбавьте огонь и опустите пробную клёцку. Если через минуту она держится целиком, отправляйте следом остальные. Если края расползаются, сначала убавьте нагрев. Очень мягкому тесту дайте постоять ещё 5 минут; если это не помогло, вмешайте чайную ложку манки и повторите пробу через 5 минут.

Варите 12–15 минут с того момента, как в воду попала последняя клёцка. Вода должна едва кипеть. Достаньте одну и разрежьте: внутри не должно быть сухой плотной сердцевины. Если она ещё чувствуется, оставьте клёцки в горячей воде на несколько минут и проверьте снова.

Оставляйте между клёцками место: в воде они набухнут и поднимутся на поверхность.

Шаг 6

Процедите бульон и разберите мясо

Переложите готовые бёдра на чистую доску, дайте им слегка остыть. Процедите бульон через мелкое сито в чистую жаропрочную посуду. Луковицу, перец и стебли укропа удалите. Снимите с курицы кожу, мясо отделите от костей и разберите на небольшие кусочки. Половинки моркови нарежьте поперёк.

Кусочки курицы и морковные полукружья удобно подготовить, пока довариваются клёцки.

Шаг 7

Соберите суп в тарелках

Попробуйте процеженный бульон и снова доведите его до кипения. Разложите по глубоким тарелкам курицу и морковь. Перенесите клёцки шумовкой, давая стечь воде. Залейте горячим бульоном и посыпьте нарезанным укропом.

Добавляйте бульон в тарелку последним, прямо перед тем, как нести суп на стол.

Почему бульон лучше оставить в первой кастрюле

Во время варки с клёцек сходит немного крупы и крахмала. На вкус супа они почти не влияют, но в золотистом бульоне появляется взвесь. Отдельная вода заодно даёт возможность подстроить огонь и проверить тесто, пока курица спокойно варится в своей кастрюле.

Если клёцки получились слишком плотными

Сухая сердцевина при мягких краях обычно означает, что клёцке не хватило времени. Если же она упругая целиком, вспомните, как формовали: плотно спрессованное тесто хуже набухает. Остаток той же смеси набирайте меньшими порциями и лишь перекладывайте с ложки на ложку.

Чем заменить укроп

Мелко нарезанный шнитт-лук можно всыпать в готовый суп вместо укропа. Тогда бульон варите только с морковью, репчатым луком и перцем: у тонких зелёных перьев после долгой варки почти не останется аромата.

С чем подать

К бульону подойдёт тонко нарезанный ржаной хлеб с лёгкой кислинкой. По желанию подсушите хлеб на сухой сковороде и подайте отдельно.

Ломтики ржаного хлеба и горячий куриный бульон с клёцками.

Если готовите суп на завтра, положите клёцки в отдельный контейнер: за ночь в бульоне они впитают слишком много жидкости. Мясо и морковь можно оставить вместе с бульоном. Разлейте его в небольшие неглубокие ёмкости и уберите всё в холодильник в течение двух часов после приготовления. При температуре до 4 °C используйте в течение трёх суток.

Для разогрева возьмите столько бульона, сколько нужно на один обед. Положите в него курицу, морковь и уже сваренные клёцки, прогрейте до кипения, чтобы клёцки стали горячими и внутри. Свежий укроп лучше нарезать в этот момент: в горячей тарелке его аромат заметнее.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Тельцы, Львы, Скорпионы и Рыбы в гороскопе на выходные 14 и 15 ноября
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Смешные картинки за день и репосты
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Овны, Львы, Скорпионы и Девы в гороскопе на субботу 14 ноября
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Лучшие анекдоты недели и 18 лет
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Говядина станет такой мягкой, что нож почти не понадобится: рецепт с овощами
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Архитекторы явно прогуливали технику безопасности: 25 фотографий, от…
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Любовь с отсрочкой: 5 пар знаков зодиака, которым судьба выпишет второй…
Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Школьная арифметика для взрослых: куб четвёрки и квадрат разности в одном…