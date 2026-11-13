Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

В куриный бульон вместо вермишели можно положить клёцки из манки. Они получаются мягкими, с чуть зернистой серединкой, и легко делятся ложкой прямо в тарелке. К ним достаточно нескольких ломтиков сладкой моркови и свежего укропа.
Начните с куриных бёдер на кости. Пока они варятся, манка успеет набухнуть, и клёцки можно будет сформовать двумя чайными ложками. Для них понадобится вторая кастрюля: в ней легко проверить первую порцию теста, а куриный бульон останется прозрачным.
Ингредиенты
Для бульона
- Куриные бёдра на кости, с кожей: 600 г (около 3 штук)
- Холодная вода: 1,6 л для бульона и 1,5 л для клёцек
- Мелкая соль: 2 ч. л. без горки на весь рецепт
Овощи и зелень
- Морковь: 2 средние, около 180 г
- Репчатый лук: 1 средняя головка
- Чёрный перец: 5 горошин
- Укроп: 5–6 веточек
Для клёцек
- Манная крупа, желательно крупного помола: 100 г
- Размягчённое сливочное масло: 50 г
- Яйцо комнатной температуры: 1 среднее, около 50 г без скорлупы
- Молотый мускатный орех: небольшая щепотка
Как приготовить
Шаг 1
Снимите пену до кипения
Положите бёдра в кастрюлю объёмом около 3 л, залейте 1,6 л холодной воды. Нагревайте на среднем огне. Когда вдоль стенок пойдут пузырьки и поднимется светлая пена, снимите её шумовкой. Убавьте огонь: поверхность бульона должна лишь слегка подрагивать.
Шаг 2
Сварите курицу с овощами
Очистите луковицу и оставьте целой. Морковь разрежьте вдоль пополам. Опустите овощи в бульон вместе с перцем и стеблями укропа. Отложите щепотку соли для теста, всыпьте в бульон чуть меньше чайной ложки, оставшуюся соль сохраните для второй кастрюли.
Неплотно прикройте крышкой и варите бёдра на слабом огне 40–45 минут. Морковь проверьте через 20–25 минут: как только нож легко проткнёт толстый конец, выньте её. С готовых бёдер мясо легко снимается вилкой. Если пользуетесь термометром, внутри самой толстой части, вдали от кости, должно быть не меньше 74 °C.
Шаг 3
Замешайте манное тесто
Пока варится курица, разотрите мягкое масло с отложенной щепоткой соли и мускатным орехом. Разболтайте яйцо и в три приёма подмешайте к маслу. Всыпьте манку и перемешайте вилкой, чтобы на дне не осталось сухой крупы.
Шаг 4
Дайте крупе набухнуть
Накройте миску и оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Затем смочите две чайные ложки водой. Первой наберите немного теста с горкой, второй снимите его, придавая овальную форму. Длина заготовки около 3 см: при варке она заметно увеличится. Сжимать тесто между ложками не нужно.
Шаг 5
Начните с одной клёцки
В широкой кастрюле доведите до кипения 1,5 л воды и добавьте оставшуюся чайную ложку соли. Сбавьте огонь и опустите пробную клёцку. Если через минуту она держится целиком, отправляйте следом остальные. Если края расползаются, сначала убавьте нагрев. Очень мягкому тесту дайте постоять ещё 5 минут; если это не помогло, вмешайте чайную ложку манки и повторите пробу через 5 минут.
Варите 12–15 минут с того момента, как в воду попала последняя клёцка. Вода должна едва кипеть. Достаньте одну и разрежьте: внутри не должно быть сухой плотной сердцевины. Если она ещё чувствуется, оставьте клёцки в горячей воде на несколько минут и проверьте снова.
Шаг 6
Процедите бульон и разберите мясо
Переложите готовые бёдра на чистую доску, дайте им слегка остыть. Процедите бульон через мелкое сито в чистую жаропрочную посуду. Луковицу, перец и стебли укропа удалите. Снимите с курицы кожу, мясо отделите от костей и разберите на небольшие кусочки. Половинки моркови нарежьте поперёк.
Шаг 7
Соберите суп в тарелках
Попробуйте процеженный бульон и снова доведите его до кипения. Разложите по глубоким тарелкам курицу и морковь. Перенесите клёцки шумовкой, давая стечь воде. Залейте горячим бульоном и посыпьте нарезанным укропом.
Почему бульон лучше оставить в первой кастрюле
Во время варки с клёцек сходит немного крупы и крахмала. На вкус супа они почти не влияют, но в золотистом бульоне появляется взвесь. Отдельная вода заодно даёт возможность подстроить огонь и проверить тесто, пока курица спокойно варится в своей кастрюле.
Если клёцки получились слишком плотными
Сухая сердцевина при мягких краях обычно означает, что клёцке не хватило времени. Если же она упругая целиком, вспомните, как формовали: плотно спрессованное тесто хуже набухает. Остаток той же смеси набирайте меньшими порциями и лишь перекладывайте с ложки на ложку.
Чем заменить укроп
Мелко нарезанный шнитт-лук можно всыпать в готовый суп вместо укропа. Тогда бульон варите только с морковью, репчатым луком и перцем: у тонких зелёных перьев после долгой варки почти не останется аромата.
С чем подать
К бульону подойдёт тонко нарезанный ржаной хлеб с лёгкой кислинкой. По желанию подсушите хлеб на сухой сковороде и подайте отдельно.
Если готовите суп на завтра, положите клёцки в отдельный контейнер: за ночь в бульоне они впитают слишком много жидкости. Мясо и морковь можно оставить вместе с бульоном. Разлейте его в небольшие неглубокие ёмкости и уберите всё в холодильник в течение двух часов после приготовления. При температуре до 4 °C используйте в течение трёх суток.
Для разогрева возьмите столько бульона, сколько нужно на один обед. Положите в него курицу, морковь и уже сваренные клёцки, прогрейте до кипения, чтобы клёцки стали горячими и внутри. Свежий укроп лучше нарезать в этот момент: в горячей тарелке его аромат заметнее.