Домашний суп с клёцками из манки и свежим укропом: рецепт, который стоит попробовать

Начните с куриных бёдер на кости. Пока они варятся, манка успеет набухнуть, и клёцки можно будет сформовать двумя чайными ложками. Для них понадобится вторая кастрюля: в ней легко проверить первую порцию теста, а куриный бульон останется прозрачным.

Порции:4, примерно по 4 клёцки на порцию

Время:Около 1 часа 20 минут, из них 30 минут активной работы

Сложность:Средняя

Посуда:Кастрюля на 3 л для бульона, широкая кастрюля не меньше 2,5 л для клёцек и две чайные ложки

Как приготовить

Шаг 1 Снимите пену до кипения Положите бёдра в кастрюлю объёмом около 3 л, залейте 1,6 л холодной воды. Нагревайте на среднем огне. Когда вдоль стенок пойдут пузырьки и поднимется светлая пена, снимите её шумовкой. Убавьте огонь: поверхность бульона должна лишь слегка подрагивать. На тихом огне пену удобно собрать с поверхности, пока она не разошлась по кастрюле.

Шаг 2 Сварите курицу с овощами Очистите луковицу и оставьте целой. Морковь разрежьте вдоль пополам. Опустите овощи в бульон вместе с перцем и стеблями укропа. Отложите щепотку соли для теста, всыпьте в бульон чуть меньше чайной ложки, оставшуюся соль сохраните для второй кастрюли. Неплотно прикройте крышкой и варите бёдра на слабом огне 40–45 минут. Морковь проверьте через 20–25 минут: как только нож легко проткнёт толстый конец, выньте её. С готовых бёдер мясо легко снимается вилкой. Если пользуетесь термометром, внутри самой толстой части, вдали от кости, должно быть не меньше 74 °C. Целую луковицу и стебли укропа потом легко убрать. Морковь понадобится для подачи.

Шаг 3 Замешайте манное тесто Пока варится курица, разотрите мягкое масло с отложенной щепоткой соли и мускатным орехом. Разболтайте яйцо и в три приёма подмешайте к маслу. Всыпьте манку и перемешайте вилкой, чтобы на дне не осталось сухой крупы. Сразу после замеса масса мягкая, в ней хорошо видны крупинки манки.

Шаг 4 Дайте крупе набухнуть Накройте миску и оставьте на 20 минут при комнатной температуре. Затем смочите две чайные ложки водой. Первой наберите немного теста с горкой, второй снимите его, придавая овальную форму. Длина заготовки около 3 см: при варке она заметно увеличится. Сжимать тесто между ложками не нужно. Для первой клёцки хватит порции теста, которая помещается на чайной ложке.

Шаг 5 Начните с одной клёцки В широкой кастрюле доведите до кипения 1,5 л воды и добавьте оставшуюся чайную ложку соли. Сбавьте огонь и опустите пробную клёцку. Если через минуту она держится целиком, отправляйте следом остальные. Если края расползаются, сначала убавьте нагрев. Очень мягкому тесту дайте постоять ещё 5 минут; если это не помогло, вмешайте чайную ложку манки и повторите пробу через 5 минут. Варите 12–15 минут с того момента, как в воду попала последняя клёцка. Вода должна едва кипеть. Достаньте одну и разрежьте: внутри не должно быть сухой плотной сердцевины. Если она ещё чувствуется, оставьте клёцки в горячей воде на несколько минут и проверьте снова. Оставляйте между клёцками место: в воде они набухнут и поднимутся на поверхность.

Шаг 6 Процедите бульон и разберите мясо Переложите готовые бёдра на чистую доску, дайте им слегка остыть. Процедите бульон через мелкое сито в чистую жаропрочную посуду. Луковицу, перец и стебли укропа удалите. Снимите с курицы кожу, мясо отделите от костей и разберите на небольшие кусочки. Половинки моркови нарежьте поперёк. Кусочки курицы и морковные полукружья удобно подготовить, пока довариваются клёцки.