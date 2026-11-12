Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

У этих слоек тонкое донышко, хрустящие края и мягкая творожная середина. Чтобы вокруг начинки поднялся бортик, достаточно провести ножом по тесту, наметив квадрат. Подворачивать края и приклеивать к ним полоски теста не придётся.
Сладость творога дополняет брусника с её лёгкой горчинкой. Возьмите густой джем, в котором видны ягоды: он останется в центре слойки, а светлая начинка с лимонной цедрой будет видна вокруг.
Ингредиенты
Для слоёной основы
- Бездрожжевое слоёное тесто, охлаждённое или заранее размороженное в холодильнике: 320 г.
- Пшеничная мука для рабочей поверхности: 1 ч. л.
Для творожной начинки
- Творог жирностью от 5 до 9%, без добавок: 200 г.
- Яичный желток: 1 шт.
- Сахар: 25 г.
- Кукурузный крахмал: 8 г.
- Лимон: ½ шт., понадобится около 1 ч. л. мелко натёртой цедры.
Для верха и бортиков
- Густой брусничный джем: 50 г.
- Молоко для смазывания теста: 1 ст. л.
Как приготовить
Шаг 1
Раскатайте тесто
Включите духовку на 200 °C и установите решётку на среднем уровне. Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте прохладное тесто в прямоугольник 24 × 36 см толщиной около 3–4 мм. Если тесто куплено в рулоне, разверните его и пройдитесь скалкой только там, где нужно выровнять толщину или размер.
Шаг 2
Нарежьте шесть квадратов
Острым ножом разделите пласт вдоль пополам, а поперёк на три равные части. Перенесите квадраты на застеленный пергаментом противень. Оставьте между ними около 2 см, чтобы подрумянились и боковые срезы.
Шаг 3
Наметьте бортики
Отступите от каждого края 1,5 см и кончиком ножа начертите внутри квадрат. Надрежьте только верхние слои: внутренняя часть должна остаться соединённой с краями. Наколите вилкой середину в нескольких местах, не задевая бортик. Уберите противень в холодильник на 15 минут.
Шаг 4
Смешайте творожную начинку
Пока тесто охлаждается, вымойте лимон, вытрите и снимите мелкой тёркой тонкий жёлтый слой кожуры. Разотрите цедру с сахаром пальцами, пока сахар не станет влажным и не появится лимонный аромат. Добавьте творог, желток и крахмал, разомните вилкой. Если останется немного мелких крупинок творога, в готовой начинке они мешать не будут.
Шаг 5
Распределите творог
Достаньте противень и разложите начинку поровну, примерно по 40 г на каждый квадрат. Тыльной стороной ложки распределите творог внутри намеченной рамки. Не придавливайте тесто и оставьте бортики открытыми по всему периметру.
Шаг 6
Добавьте джем и смажьте края
Сделайте в твороге небольшое углубление и положите в него по чайной ложке брусничного джема с небольшой горкой. Кисточкой нанесите на верх бортиков тонкий слой молока. По боковым срезам кистью водить не нужно.
Шаг 7
Испеките и переложите на решётку
Поставьте противень в разогретую духовку на 22–27 минут. К этому времени края должны подняться и подрумяниться, а творог должен схватиться. Приподнимите одну слойку широкой лопаткой: если донышко ещё бледное и гнётся, дайте ему подрумяниться несколько минут. Переложите выпечку на решётку и подождите не менее 10 минут, прежде чем пробовать горячий джем.
Если бортики почти не поднялись
Проверьте срезы: тупой нож сдавливает тонкие пласты теста, поэтому края поднимаются хуже. Разрезайте острым лезвием, не пилите. Если за время сборки тесто стало мягким и липким, верните противень в холодильник минут на десять и только потом ставьте в горячую духовку.
Чем заменить бруснику
Подойдёт густой джем из чёрной смородины или малины. Если дома только жидкое варенье, выложите ягоды в ситечко и дайте сиропу стечь. Лимонный сок взамен цедры в творог не добавляйте: он разбавит начинку, а запаха свежей кожуры не даст.
С чем подать
К слойкам подойдёт чёрный чай без сахара. Подавайте выпечку чуть тёплой или уже остывшей: в тёплой слойке творог ещё мягкий, а остывшую удобно брать в руку.
Слойки лучше всего хрустят в день приготовления. Если часть останется, уберите их в холодильник в течение двух часов после выпечки. Храните в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C и съешьте за двое суток.
Если оставили пару штук к утреннему чаю, подогрейте их в духовке при 160 °C около 8–10 минут, чтобы края снова подсохли. Перед подачей дайте джему слегка остыть.