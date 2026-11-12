Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Сладость творога дополняет брусника с её лёгкой горчинкой. Возьмите густой джем, в котором видны ягоды: он останется в центре слойки, а светлая начинка с лимонной цедрой будет видна вокруг.

Выход:6 слоек по 12 × 12 см

Активная подготовка:около 20 минут

Время до подачи:около 1 часа 5 минут с охлаждением теста и готовых слоек; размораживание теста отдельно

Сложность:простая

Духовка:200 °C, верхний и нижний нагрев без конвекции

Посуда:низкий металлический противень с рабочей поверхностью около 42 × 30 см, пергамент, решётка

Как приготовить

Шаг 1 Раскатайте тесто Включите духовку на 200 °C и установите решётку на среднем уровне. Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте прохладное тесто в прямоугольник 24 × 36 см толщиной около 3–4 мм. Если тесто куплено в рулоне, разверните его и пройдитесь скалкой только там, где нужно выровнять толщину или размер. Прямоугольника 24 × 36 см хватит на шесть одинаковых квадратов без обрезков.

Шаг 2 Нарежьте шесть квадратов Острым ножом разделите пласт вдоль пополам, а поперёк на три равные части. Перенесите квадраты на застеленный пергаментом противень. Оставьте между ними около 2 см, чтобы подрумянились и боковые срезы. Пока на заготовках только внешние срезы. Не прижимайте края пальцами при переносе.

Шаг 3 Наметьте бортики Отступите от каждого края 1,5 см и кончиком ножа начертите внутри квадрат. Надрежьте только верхние слои: внутренняя часть должна остаться соединённой с краями. Наколите вилкой середину в нескольких местах, не задевая бортик. Уберите противень в холодильник на 15 минут. Бортик остаётся целым, а отверстия от вилки проходят только по середине квадрата.

Шаг 4 Смешайте творожную начинку Пока тесто охлаждается, вымойте лимон, вытрите и снимите мелкой тёркой тонкий жёлтый слой кожуры. Разотрите цедру с сахаром пальцами, пока сахар не станет влажным и не появится лимонный аромат. Добавьте творог, желток и крахмал, разомните вилкой. Если останется немного мелких крупинок творога, в готовой начинке они мешать не будут. Готовая начинка густая: след от ложки не затягивается сразу.

Шаг 5 Распределите творог Достаньте противень и разложите начинку поровну, примерно по 40 г на каждый квадрат. Тыльной стороной ложки распределите творог внутри намеченной рамки. Не придавливайте тесто и оставьте бортики открытыми по всему периметру. Творожный слой занимает середину квадрата, не закрывая линию надреза.

Шаг 6 Добавьте джем и смажьте края Сделайте в твороге небольшое углубление и положите в него по чайной ложке брусничного джема с небольшой горкой. Кисточкой нанесите на верх бортиков тонкий слой молока. По боковым срезам кистью водить не нужно. Густой джем остаётся в центре, а на свободных краях теста виден лишь лёгкий блеск молока.