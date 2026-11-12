12 ноября 2026, 20:05

Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

У этих слоек тонкое донышко, хрустящие края и мягкая творожная середина. Чтобы вокруг начинки поднялся бортик, достаточно провести ножом по тесту, наметив квадрат. Подворачивать края и приклеивать к ним полоски теста не придётся.

Сладость творога дополняет брусника с её лёгкой горчинкой. Возьмите густой джем, в котором видны ягоды: он останется в центре слойки, а светлая начинка с лимонной цедрой будет видна вокруг.

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на Рецепты

Получайте новые рецепты на почту

Выход:6 слоек по 12 × 12 см
Активная подготовка:около 20 минут
Время до подачи:около 1 часа 5 минут с охлаждением теста и готовых слоек; размораживание теста отдельно
Сложность:простая
Духовка:200 °C, верхний и нижний нагрев без конвекции
Посуда:низкий металлический противень с рабочей поверхностью около 42 × 30 см, пергамент, решётка

Ингредиенты

Для слоёной основы

  • Бездрожжевое слоёное тесто, охлаждённое или заранее размороженное в холодильнике: 320 г.
  • Пшеничная мука для рабочей поверхности: 1 ч. л.
Если тесто заморожено, разморозьте его по инструкции на упаковке. Перед раскаткой оно должно гнуться, но оставаться прохладным.

Для творожной начинки

  • Творог жирностью от 5 до 9%, без добавок: 200 г.
  • Яичный желток: 1 шт.
  • Сахар: 25 г.
  • Кукурузный крахмал: 8 г.
  • Лимон: ½ шт., понадобится около 1 ч. л. мелко натёртой цедры.
Для открытых слоек подойдёт творог без свободной сыворотки. Зернёный творог в сливках или сладкая творожная масса сделают начинку жидкой.

Для верха и бортиков

  • Густой брусничный джем: 50 г.
  • Молоко для смазывания теста: 1 ст. л.
Наберите джем чайной ложкой. Если он держится горкой и с него не стекает сироп, можно выкладывать на творог.

Как приготовить

Шаг 1

Раскатайте тесто

Включите духовку на 200 °C и установите решётку на среднем уровне. Слегка присыпьте стол мукой и раскатайте прохладное тесто в прямоугольник 24 × 36 см толщиной около 3–4 мм. Если тесто куплено в рулоне, разверните его и пройдитесь скалкой только там, где нужно выровнять толщину или размер.

Прямоугольника 24 × 36 см хватит на шесть одинаковых квадратов без обрезков.

Шаг 2

Нарежьте шесть квадратов

Острым ножом разделите пласт вдоль пополам, а поперёк на три равные части. Перенесите квадраты на застеленный пергаментом противень. Оставьте между ними около 2 см, чтобы подрумянились и боковые срезы.

Пока на заготовках только внешние срезы. Не прижимайте края пальцами при переносе.

Шаг 3

Наметьте бортики

Отступите от каждого края 1,5 см и кончиком ножа начертите внутри квадрат. Надрежьте только верхние слои: внутренняя часть должна остаться соединённой с краями. Наколите вилкой середину в нескольких местах, не задевая бортик. Уберите противень в холодильник на 15 минут.

Бортик остаётся целым, а отверстия от вилки проходят только по середине квадрата.

Шаг 4

Смешайте творожную начинку

Пока тесто охлаждается, вымойте лимон, вытрите и снимите мелкой тёркой тонкий жёлтый слой кожуры. Разотрите цедру с сахаром пальцами, пока сахар не станет влажным и не появится лимонный аромат. Добавьте творог, желток и крахмал, разомните вилкой. Если останется немного мелких крупинок творога, в готовой начинке они мешать не будут.

Готовая начинка густая: след от ложки не затягивается сразу.

Шаг 5

Распределите творог

Достаньте противень и разложите начинку поровну, примерно по 40 г на каждый квадрат. Тыльной стороной ложки распределите творог внутри намеченной рамки. Не придавливайте тесто и оставьте бортики открытыми по всему периметру.

Творожный слой занимает середину квадрата, не закрывая линию надреза.

Шаг 6

Добавьте джем и смажьте края

Сделайте в твороге небольшое углубление и положите в него по чайной ложке брусничного джема с небольшой горкой. Кисточкой нанесите на верх бортиков тонкий слой молока. По боковым срезам кистью водить не нужно.

Густой джем остаётся в центре, а на свободных краях теста виден лишь лёгкий блеск молока.

Шаг 7

Испеките и переложите на решётку

Поставьте противень в разогретую духовку на 22–27 минут. К этому времени края должны подняться и подрумяниться, а творог должен схватиться. Приподнимите одну слойку широкой лопаткой: если донышко ещё бледное и гнётся, дайте ему подрумяниться несколько минут. Переложите выпечку на решётку и подождите не менее 10 минут, прежде чем пробовать горячий джем.

На готовых бортиках видны отдельные слои теста, у донышка тоже появляется золотистый оттенок.

Если бортики почти не поднялись

Проверьте срезы: тупой нож сдавливает тонкие пласты теста, поэтому края поднимаются хуже. Разрезайте острым лезвием, не пилите. Если за время сборки тесто стало мягким и липким, верните противень в холодильник минут на десять и только потом ставьте в горячую духовку.

Чем заменить бруснику

Подойдёт густой джем из чёрной смородины или малины. Если дома только жидкое варенье, выложите ягоды в ситечко и дайте сиропу стечь. Лимонный сок взамен цедры в творог не добавляйте: он разбавит начинку, а запаха свежей кожуры не даст.

С чем подать

К слойкам подойдёт чёрный чай без сахара. Подавайте выпечку чуть тёплой или уже остывшей: в тёплой слойке творог ещё мягкий, а остывшую удобно брать в руку.

К слойке с творогом и брусникой достаточно крепкого чая. Дополнительное варенье не понадобится.

Слойки лучше всего хрустят в день приготовления. Если часть останется, уберите их в холодильник в течение двух часов после выпечки. Храните в закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C и съешьте за двое суток.

Если оставили пару штук к утреннему чаю, подогрейте их в духовке при 160 °C около 8–10 минут, чтобы края снова подсохли. Перед подачей дайте джему слегка остыть.

google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Смешные картинки за день и хитрый малыш
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Собака приносит игрушку, но не отдаёт. Чего она ждёт от вас?
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Мемы про психологию: ржёшь над тревожностью, а потом проверяешь, закрыл ли…
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

15 фотографий, которые поймали мгновение: со второго взгляда становится…
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Тест по блинам: как вы их едите и что эта привычка может рассказать о…
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна…
Творог, брусника и лист теста: шесть открытых слоек к чаю

Школьная арифметика для взрослых: два квадрата под корнем, четвёрка снаружи