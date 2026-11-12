Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху

Хорошему бутерброду с селёдкой обычно хватает чёрного хлеба и пары колечек лука. Но попробуйте однажды положить под рыбу сладкую печёную свёклу, а сверху добавить несколько тонких полосок кислого яблока. Лук в таком сочетании даже не понадобится: яблоко хрустит, а остроту даёт ложечка хрена в творожном сыре.
Свёклу для восьми небольших тостов удобнее запечь ломтиками. Пока они в духовке, хватит времени подсушить хлеб и приготовить сырную намазку. Собирать бутерброды лучше перед самой подачей, когда свёкла уже остыла, а у хлеба ещё хрустят края.
Ингредиенты
Для печёной свёклы
- Свёкла: 2 небольшие штуки, около 240 г всего
- Растительное масло: 2 ч. л.
- Мелкая соль: щепотка
Хлеб, сельдь и зелень
- Ржаной хлеб: 8 небольших ломтиков толщиной около 1 см, всего 220–240 г
- Филе слабосолёной сельди без кожи: 200 г без заливки
- Свежий укроп: 3–4 веточки
Для намазки и яблочной соломки
- Сливочный творожный сыр без добавок: 120 г
- Столовый тёртый хрен без свёклы: 1–2 ч. л.
- Зелёное яблоко с кислинкой: 1 небольшое
- Лимонный сок: 2 ч. л.
Как приготовить
Шаг 1Нарежьте сырую свёклу полукружьями
Нагрейте духовку до 190 °C, режим «верх-низ». Вымойте и очистите свёклу, разрежьте каждый корнеплод пополам. Положите половинки срезом вниз и нарежьте поперёк ломтиками толщиной 3–4 мм. Если крайние кусочки вышли совсем тонкими, отложите их в отдельный угол противня: так будет проще вынуть их пораньше.
Шаг 2Запеките до мягкости
Перемешайте свёклу с маслом и солью. Застелите противень пергаментом, разложите ломтики в один слой и поставьте на среднюю полку. Через 15 минут проколите вилкой один из самых толстых ломтиков. Если середина пока твёрдая, оставьте противень в духовке ещё на 5 минут и снова проверьте. Обычно за 20–25 минут свёкла становится мягкой, а края остаются гибкими. Переложите ломтики на тарелку и дайте им остыть.
Шаг 3Разотрите творожный сыр с хреном
Пока свёкла запекается, положите сыр в небольшую миску, добавьте чайную ложку хрена и столько же лимонного сока. Размешайте ложкой и попробуйте на кусочке хлеба. Если хочется заметнее почувствовать хрен, добавьте ещё пол-ложки, затем попробуйте снова. Солить намазку не нужно: сверху ляжет сельдь.
Шаг 4Подсушите ржаной хлеб
Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Подрумяньте хлеб партиями, примерно по 1–2 минуты с каждой стороны. Как только края станут хрустящими, снимайте. Разложите ломтики на решётке в один слой: в стопке они отпотеют.
Шаг 5Разделите филе на небольшие кусочки
Выньте сельдь из заливки, промокните бумажным полотенцем. Пройдитесь пальцами вдоль филе, чтобы проверить, не осталось ли косточек. Нарежьте рыбу поперёк полосками шириной около 1,5 см, держа нож немного наискосок. Кусочки удобно раскладывать внахлёст, и при первом укусе с хлеба не потянется целое филе.
Шаг 6Нарежьте яблоко соломкой
Вымойте яблоко, разделите на четвертинки, вырежьте сердцевину. Кожуру оставьте. Нарежьте мякоть тонкими пластинками, а их уже сложите по две-три и нашинкуйте соломкой. Сбрызните оставшейся чайной ложкой лимонного сока и слегка перемешайте.
Шаг 7Соберите тосты
На остывший хлеб намажьте сыр с хреном почти до краёв. Сверху уложите по несколько ломтиков печёной свёклы и кусочков сельди. Добавьте яблочную соломку и маленькие веточки укропа. Перенесите тосты на блюдо в один слой и сразу несите к столу.
Если свёкла уже сварена
Можно взять варёную свёклу, в том числе из вакуумной упаковки. Нарежьте и разложите на бумажном полотенце. В духовку её отправлять не нужно, масло и соль тоже уберите из списка. Так восемь тостов можно собрать примерно за 20 минут.
Как поступить с очень солёной сельдью
Попробуйте кусочек филе до сборки. Если соли многовато, нарежьте рыбу тоньше и положите меньше на каждый тост. Добавьте чуть больше яблока. Увеличивать порцию сыра не стоит: он тоже бывает солоноватым.
С чем подать
На стол с закусками тосты можно поставить как есть. К ужину отварите несколько картофелин, посыпьте укропом и подайте горячими в отдельной миске.
Если хотите подать тосты утром, с вечера запеките свёклу. Остудите, сложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник не позже чем через два часа после запекания. Используйте в течение двух суток. Сельдь храните отдельно, соблюдая срок для вскрытой упаковки, который указал производитель.
К завтраку останется подрумянить хлеб, смешать сыр с хреном и нарезать рыбу с яблоком. На двоих можно собрать четыре тоста, а вторую половину хлеба оставить неподжаренной до следующей подачи. Так не придётся убирать в холодильник готовые размокшие бутерброды.