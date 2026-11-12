Ржаные тосты с селёдкой: печёная свёкла снизу, яблоко сверху

Свёклу для восьми небольших тостов удобнее запечь ломтиками. Пока они в духовке, хватит времени подсушить хлеб и приготовить сырную намазку. Собирать бутерброды лучше перед самой подачей, когда свёкла уже остыла, а у хлеба ещё хрустят края.

Порции:4 порции по 2 небольших тоста

Время:Около 45 минут, из них 20 минут активной работы

Сложность:Легко

Посуда:Большой противень, пергамент, сковорода и небольшая миска

Как приготовить

Шаг 1 Нарежьте сырую свёклу полукружьями Нагрейте духовку до 190 °C, режим «верх-низ». Вымойте и очистите свёклу, разрежьте каждый корнеплод пополам. Положите половинки срезом вниз и нарежьте поперёк ломтиками толщиной 3–4 мм. Если крайние кусочки вышли совсем тонкими, отложите их в отдельный угол противня: так будет проще вынуть их пораньше. Плоская сторона лежит на доске, и свёкла не катается под ножом.

Шаг 2 Запеките до мягкости Перемешайте свёклу с маслом и солью. Застелите противень пергаментом, разложите ломтики в один слой и поставьте на среднюю полку. Через 15 минут проколите вилкой один из самых толстых ломтиков. Если середина пока твёрдая, оставьте противень в духовке ещё на 5 минут и снова проверьте. Обычно за 20–25 минут свёкла становится мягкой, а края остаются гибкими. Переложите ломтики на тарелку и дайте им остыть. Свёкла может слегка сморщиться по краям, но не должна превратиться в чипсы.

Шаг 3 Разотрите творожный сыр с хреном Пока свёкла запекается, положите сыр в небольшую миску, добавьте чайную ложку хрена и столько же лимонного сока. Размешайте ложкой и попробуйте на кусочке хлеба. Если хочется заметнее почувствовать хрен, добавьте ещё пол-ложки, затем попробуйте снова. Солить намазку не нужно: сверху ляжет сельдь. След от ложки виден на поверхности: сыр достаточно густой, чтобы держаться на хлебе.

Шаг 4 Подсушите ржаной хлеб Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Подрумяньте хлеб партиями, примерно по 1–2 минуты с каждой стороны. Как только края станут хрустящими, снимайте. Разложите ломтики на решётке в один слой: в стопке они отпотеют. Достаточно тонкой корочки. Середина хлеба должна остаться мягкой.

Шаг 5 Разделите филе на небольшие кусочки Выньте сельдь из заливки, промокните бумажным полотенцем. Пройдитесь пальцами вдоль филе, чтобы проверить, не осталось ли косточек. Нарежьте рыбу поперёк полосками шириной около 1,5 см, держа нож немного наискосок. Кусочки удобно раскладывать внахлёст, и при первом укусе с хлеба не потянется целое филе. Косой срез даёт длинные плоские кусочки даже из узкой части филе.

Шаг 6 Нарежьте яблоко соломкой Вымойте яблоко, разделите на четвертинки, вырежьте сердцевину. Кожуру оставьте. Нарежьте мякоть тонкими пластинками, а их уже сложите по две-три и нашинкуйте соломкой. Сбрызните оставшейся чайной ложкой лимонного сока и слегка перемешайте. Полоски яблока толщиной со спичку удобно есть вместе с рыбой.