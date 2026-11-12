Один раз готовим, дважды ужинаем: сливочное карри с рисом сегодня и хрустящая лепёшка завтра

Сегодня на столе - сливочное карри с запечённой цветной капустой, белой фасолью и рисом. Завтра из той же кастрюли получится горячая лепёшка с хрустящим салатом и розовым маринованным луком. На второй вечер работы минут на пятнадцать, если поставить лук мариноваться заранее.

У этого рецепта из рубрики Рукмини Айер «Готовим один раз, едим дважды» в The Guardian есть удобное правило: разделить карри до того, как все сядут за стол. Тогда ужин на завтра не зависит от того, кто сегодня попросит добавки. А ещё в духовку отправляется только капуста. Пока она подрумянивается, на плите успевает приготовиться томатная основа.

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Выход: 4 порции - по 2 на каждый ужин.

Время: 40–45 минут в первый день и около 15 минут во второй. Луку нужно ещё 20–30 минут на маринование.

Что понадобится для карри

650–750 г соцветий цветной капусты

450–500 г готовой крупной белой фасоли без жидкости, примерно две банки по 400 г с учётом веса на этикетке

400 г рубленых томатов в собственном соку

150 г репчатого лука, 2 зубчика чеснока и 20 г свежего имбиря

100 мл сливок жирностью 15–20%

45 мл рафинированного растительного масла

по 2 ч. л. молотой куркумы и кумина (зиры)

по ½ ч. л. молотой корицы и чёрного перца

¼–½ ч. л. хлопьев чили, по вкусу

сок ½ лимона и соль по вкусу

120–150 г сухого риса на первый ужин

Для второго ужина возьмите 2 большие пшеничные лепёшки, 50 г листового салата, ½ красной луковицы, 1–2 ст. л. лимонного сока и щепотку соли.

Как приготовить сливочное карри с капустой и фасолью

Подрумяньте капусту. Разогрейте духовку до 220 °C или до 200 °C с конвекцией. Разберите капусту на соцветия размером с крупный грецкий орех. Перемешайте с 1 ст. л. масла, половиной куркумы и кумина и щепоткой соли. Разложите на противне в один слой и запекайте 20–25 минут. Готовая капуста легко прокалывается вилкой, а по краям появляются золотисто-коричневые пятна. Оставьте между соцветиями немного места: в тесноте они скорее пропарятся, чем подрумянятся.

Сделайте томатную основу. Пока капуста в духовке, обжарьте мелко нарезанный лук в оставшемся масле на среднем огне, 6–8 минут. Добавьте натёртые чеснок и имбирь, перемешайте и через полминуты убавьте огонь. Всыпьте оставшиеся куркуму и кумин, корицу, перец и чили. Прогрейте специи 20–30 секунд, влейте томаты и добавьте фасоль. Тушите без крышки около 15 минут, периодически помешивая. Если соус слишком быстро густеет, влейте 2–3 ст. л. воды. Добавьте сливки и капусту. Влейте сливки, положите запечённые соцветия и прогрейте всё вместе пару минут на слабом огне. Снимите с плиты, добавьте лимонный сок и посолите по вкусу. Соус должен обволакивать фасоль и капусту. Если он всё ещё жидковат, разомните ложкой несколько фасолин прямо в сковороде.

Первый ужин - карри с рисом

Сварите рис по инструкции на упаковке, пока готовится соус. Разложите по двум тарелкам и добавьте половину карри. Если хочется поострее, хлопья чили удобно поставить на стол: каждый сам решит, сколько ему нужно. Вторую половину карри сразу отложите чистой ложкой в неглубокий контейнер.

Как сохранить карри до завтра

Охладите карри в неглубоком контейнере и уберите под крышкой в холодильник в течение двух часов после приготовления. Температура в холодильнике должна быть от 0 до +5 °C. Используйте карри в течение 48 часов, а при подаче разогрейте нужную порцию один раз, пока она не станет горячей по всей толщине. При разогреве перемешайте соус, чтобы середина тоже прогрелась.

Если остался рис, храните его отдельно. Охладите как можно быстрее, желательно в течение часа, уберите в холодильник и съешьте в течение 24 часов.

Второй ужин - горячая лепёшка с маринованным луком

Тонко нарежьте красный лук, слегка помните его с щепоткой соли, полейте лимонным соком и оставьте на 20–30 минут. Он порозовеет и станет мягче. Если времени в обрез, хватит и пяти минут для лёгкой кислинки.

Прогрейте вчерашнее карри на сковороде до горячего пара. Если в сковороде собирается жидкий соус, дайте ему немного выпариться без крышки. Крупные соцветия разломите ложкой, чтобы лепёшка легче сворачивалась. Подогрейте лепёшки на сухой сковороде, положите на каждую листья салата, карри и отжатый от сока лук. Подогните края, сверните и подрумяньте швом вниз около минуты. Начинку распределяйте по центру и оставляйте свободные края: так соус с большей вероятностью останется внутри, а не на рукаве.