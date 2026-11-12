Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом

Если обычные бутерброды со шпротами уже никого не удивляют, попробуйте датский вариант с селёдкой. Здесь рыбу смешивают с хрустящим яблоком, красным луком и сливочным соусом с карри. Получается интересное сочетание: приятная солоноватость, лёгкая кислинка и пряный вкус.
Закуску подают на ржаном хлебе. Она хорошо смотрится на праздничном столе, хотя готовится без особых хлопот.
Что понадобится
2 средние слабосолёные сельди (около 300 г готового филе);
1 кисло-сладкое яблоко;
½ красной луковицы;
70 г сметаны;
50 г майонеза;
1 ч. л. неострой приправы карри;
1 ч. л. лимонного сока;
немного укропа;
6–8 ломтиков ржаного хлеба.
Как приготовить
Сельдь очистите от кожи и костей, а филе нарежьте небольшими кусочками. Яблоко освободите от сердцевины и нарежьте кубиками, красный лук мелко порубите.
Для соуса смешайте сметану, майонез, карри и лимонный сок. Добавьте сельдь, яблоко, лук и измельчённый укроп. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки рыбы сохранили форму, и отправьте закуску в холодильник на 20–30 минут.
Ржаной хлеб можно слегка подрумянить на сухой сковороде. Затем выложите сверху селёдочную смесь, украсьте укропом и подавайте. Долго такие бутерброды на столе обычно не задерживаются.
Что такое каррисильд
Название каррисильд переводится с датского как «сельдь с карри». В Дании эту закуску традиционно подают на ржаном хлебе в виде открытых бутербродов - смёрребрёдов. Особенно часто их можно встретить на праздничных застольях.