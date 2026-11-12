12 ноября 2026, 13:58

Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом

Каррисильд: датские бутерброды с селёдкой, яблоком и нежным соусом

Если обычные бутерброды со шпротами уже никого не удивляют, попробуйте датский вариант с селёдкой. Здесь рыбу смешивают с хрустящим яблоком, красным луком и сливочным соусом с карри. Получается интересное сочетание: приятная солоноватость, лёгкая кислинка и пряный вкус.

Закуску подают на ржаном хлебе. Она хорошо смотрится на праздничном столе, хотя готовится без особых хлопот.

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Что понадобится

  • 2 средние слабосолёные сельди (около 300 г готового филе);

  • 1 кисло-сладкое яблоко;

  • ½ красной луковицы;

  • 70 г сметаны;

  • 50 г майонеза;

  • 1 ч. л. неострой приправы карри;

  • 1 ч. л. лимонного сока;

  • немного укропа;

  • 6–8 ломтиков ржаного хлеба.

Как приготовить

Сельдь очистите от кожи и костей, а филе нарежьте небольшими кусочками. Яблоко освободите от сердцевины и нарежьте кубиками, красный лук мелко порубите.

Для соуса смешайте сметану, майонез, карри и лимонный сок. Добавьте сельдь, яблоко, лук и измельчённый укроп. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки рыбы сохранили форму, и отправьте закуску в холодильник на 20–30 минут.

Ржаной хлеб можно слегка подрумянить на сухой сковороде. Затем выложите сверху селёдочную смесь, украсьте укропом и подавайте. Долго такие бутерброды на столе обычно не задерживаются.

Что такое каррисильд

Название каррисильд переводится с датского как «сельдь с карри». В Дании эту закуску традиционно подают на ржаном хлебе в виде открытых бутербродов - смёрребрёдов. Особенно часто их можно встретить на праздничных застольях.

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