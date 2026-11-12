Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна всего горсть обычных продуктов

Готовится всё из доступных продуктов, а времени уходит совсем немного. Особенно хорошо такой суп сочетается с поджаренным хлебом.

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Что понадобится

Картофель - 500 г

Бекон - 150 г

Лук - 1 шт.

Сливки 10% - 150 мл

Вода - 800 мл

Чеснок - 1 зубчик

Соль и чёрный перец - по вкусу

Как приготовить

Картофель очистите, нарежьте небольшими кубиками и переложите в кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока кусочки не станут мягкими.

Пока картошка готовится, займитесь беконом. Нарежьте его небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до лёгкой румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок, затем готовьте всё вместе, пока лук не размягчится.

Переложите зажарку в кастрюлю с готовым картофелем. Влейте сливки, добавьте соль и чёрный перец, аккуратно перемешайте. Останется прогреть суп на слабом огне ещё 2–3 минуты. До активного кипения доводить не нужно.

Маленькая хитрость для густоты

Если хочется получить более кремовую консистенцию, разомните прямо в кастрюле несколько кусочков варёного картофеля. Суп станет гуще и приобретёт приятную бархатистую текстуру. Мука и крахмал для этого не понадобятся.