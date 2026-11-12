Этот картофельный суп спасает, когда в холодильнике почти пусто: нужна всего горсть обычных продуктов

В ноябре, когда за окном наступает холодрыга и всё чаще хочется чего-нибудь горячего и сытного, тарелка домашнего супа становится настоящим спасением. А если нет времени возиться с мясным бульоном, можно приготовить вариант попроще: картофель, сливки и немного поджаренного бекона. Получается густой, нежный суп с аппетитным ароматом, который отлично согревает в холодный день.
Готовится всё из доступных продуктов, а времени уходит совсем немного. Особенно хорошо такой суп сочетается с поджаренным хлебом.
Что понадобится
Картофель - 500 г
Бекон - 150 г
Лук - 1 шт.
Сливки 10% - 150 мл
Вода - 800 мл
Чеснок - 1 зубчик
Соль и чёрный перец - по вкусу
Как приготовить
Картофель очистите, нарежьте небольшими кубиками и переложите в кастрюлю. Залейте водой, доведите до кипения и варите примерно 20 минут, пока кусочки не станут мягкими.
Пока картошка готовится, займитесь беконом. Нарежьте его небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до лёгкой румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок, затем готовьте всё вместе, пока лук не размягчится.
Переложите зажарку в кастрюлю с готовым картофелем. Влейте сливки, добавьте соль и чёрный перец, аккуратно перемешайте. Останется прогреть суп на слабом огне ещё 2–3 минуты. До активного кипения доводить не нужно.
Маленькая хитрость для густоты
Если хочется получить более кремовую консистенцию, разомните прямо в кастрюле несколько кусочков варёного картофеля. Суп станет гуще и приобретёт приятную бархатистую текстуру. Мука и крахмал для этого не понадобятся.