Яичный рулет не порвётся: сворачиваю омлет слоями прямо на сковороде

Тонкий омлет легко пересушить или порвать при сворачивании. Здесь торопиться не нужно: наливайте яичную смесь небольшими порциями и подкручивайте каждый новый слой к уже готовому рулету.

Получится горячий завтрак с мягкой серединой, расплавленным сыром и зелёным луком. Для него не нужны духовка, отдельная начинка и гора посуды - достаточно миски, вилки и небольшой сковороды.

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Время приготовления: около 20 минут

Порции: 2

Сковорода: антипригарная, диаметром 20–22 см

Ингредиенты

яйца - 4 шт.;

молоко - 50 мл;

полутвёрдый сыр - 70 г;

зелёный лук - 20 г;

растительное масло - 1 ч. л.;

соль - 1/4 ч. л.;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Приготовление пошагово с фото

1. Подготовьте яичную смесь

Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, соль и перец. Перемешайте вилкой или венчиком до однородности, но не взбивайте в плотную пену: крупные пузырьки делают тонкий омлет более ломким. Масса должна стать ровной по цвету, без отдельных полос белка.

2. Добавьте сыр и зелёный лук

Сыр натрите на мелкой тёрке. Зелёный лук промойте, хорошо обсушите и нарежьте тонкими колечками. Вмешайте сыр и лук в яйца. Перед каждым новым слоем ещё раз проводите вилкой по дну миски: сыр оседает быстрее жидкой части.

3. Приготовьте первый тонкий слой

Смажьте сковороду примерно половиной масла и разогрейте на огне чуть ниже среднего. Влейте четверть яичной смеси и сразу наклоните сковороду, чтобы она разошлась тонким ровным слоем. Готовьте 40–60 секунд: низ должен схватиться, а верх остаться слегка влажным, но уже не жидким.

4. Начните сворачивать рулет

Широкой силиконовой лопаткой подденьте один край и сверните омлет в неплотный рулет, оставив свободной полоску шириной 3–4 см. Сдвиньте рулет к краю сковороды. При необходимости слегка смажьте освободившееся дно оставшимся маслом.

5. Наращивайте рулет слоями

Влейте ещё четверть смеси так, чтобы она затекла под свободный край готового омлета. Подождите, пока новый слой схватится снизу и перестанет растекаться сверху, затем заверните в него рулет. Повторите ещё два раза. Работайте на умеренном огне: сильный нагрев подрумянит низ раньше, чем яйца успеют приготовиться.

6. Доведите до готовности и нарежьте

Обжарьте собранный рулет по 30–40 секунд с двух широких сторон. Внутри не должно оставаться текучего яйца; при проверке термометром центр блюда должен достигнуть 71 °C. Переложите рулет на доску, дайте ему постоять 2 минуты и только затем нарежьте поперёк ломтиками толщиной около 2 см.

Почему рулет держит форму

Новый слой соединяется с предыдущим именно благодаря слегка влажной поверхности. Когда вы подворачиваете рулет, ещё мягкий яичный белок схватывается от тепла и работает как связка между слоями. Поэтому важно не пересушивать омлет и каждый раз подливать смесь вплотную к свободному краю.

Небольшой диаметр сковороды тоже помогает. На сковороде 20–22 см порция растекается тонко, но рулет остаётся достаточно коротким, чтобы его было удобно поднимать широкой лопаткой. На большой сковороде берите чуть больше смеси на один слой или делайте два отдельных рулета.

Что важно

Не ждите, пока каждый слой станет сухим и румяным. Его нужно сворачивать, когда верх ещё немного блестит: остаточное тепло доведёт яйца до готовности, а слои успеют соединиться и не будут расклеиваться при нарезке.

Если рулет прилипает, проверьте покрытие сковороды и уменьшите огонь. Вместо зелёного лука можно взять мелко нарезанный укроп, а полутвёрдый сыр заменить хорошо плавящейся гаудой или эдамом.

Подавайте рулет сразу с помидорами, огурцом или ложкой сметаны. Остатки уберите в холодильник не позднее чем через 2 часа и храните в закрытом контейнере 3–4 дня.