Творог, яблоки и 2 яйца: рецепт сытного омлета, который удобно брать с собой

Омлет с творогом и яблоками скорее напоминает нежную запеканку, чем привычный завтрак. Яблоки придают ему лёгкую сладость, а творог делает текстуру мягкой и пышной, ну и про сытность не забываем. Готовится всё примерно за 30 минут. Такой омлет вкусно есть прямо со сковороды, но и после остывания он остаётся хорошим. Можно приготовить его утром, взять с собой на работу или положить ребёнку в школьный ланчбокс. К тому же яйца и творог делают блюдо довольно сытным и богатым белком.

Время приготовления: 30 минут.

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Количество: 1 толстый омлет диаметром около 18 см.

Пищевая ценность на 100 г: 183 ккал, 19 г углеводов, 11 г белка и 7 г жиров.

Тип питания: вегетарианское, с высоким содержанием белка.

Ингредиенты

Пшеничная мука для выпечки - 50 г.

Творог средней жирности - 130 г.

Яйца - 2 шт.

Яблоко - 100 г (без кожуры).

Мелкий сахар или ванильный сахар - 20 г.

Разрыхлитель - 1 ровная чайная ложка.

Топленое масло - 10 г для жарки.

Как приготовить омлет с творогом и яблоками

Для этого рецепта лучше взять небольшую сковороду диаметром примерно 18 см. В ней омлет получится достаточно высоким и будет равномерно пропекаться. Желательно, чтобы у сковороды было толстое дно и хорошие антипригарные свойства.

Сначала приготовьте творожную основу. Разбейте в миску 2 яйца, добавьте 130 г творога и сахар. Разомните массу вилкой и хорошо перемешайте. Лучше использовать обычный творог средней жирности, а не мягкий творожный продукт из ведерка.

Жирность творога можно выбрать по своему вкусу. С обезжиренным вариантом омлет получится менее калорийным и более белковым, а с жирным - немного насыщеннее. Вместо сахара при желании можно взять 30 г эритритола.

Яблоко очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками, примерно по 1–1,5 см. Понадобится около 100 г мякоти. Лучше выбирать плотные, слегка кисловатые плоды: они сохранят форму при приготовлении и добавят приятную фруктовую нотку.

Добавьте яблоки к творожно-яичной смеси. Муку заранее смешайте с разрыхлителем, затем всыпьте в миску и перемешайте ложкой. Тесто получится густым и неоднородным - так и должно быть. Если масса кажется слишком жидкой, добавьте немного муки.

Вместо яблок можно использовать груши. А обычную пшеничную муку при желании заменить светлой спельтовой или универсальной мучной смесью в том же количестве.

Как правильно пожарить омлет

Поставьте сковороду на средний огонь и постепенно прогрейте. Затем убавьте нагрев до минимального, добавьте топленое масло и распределите его по дну и стенкам. Когда масло растает и нагреется, выложите всю творожно-яблочную массу и разровняйте поверхность.

Готовьте примерно 3–4 минуты без крышки, не перемешивая. Затем накройте сковороду и продолжайте жарить на самом слабом огне. Не пытайтесь ускорить процесс: при сильном нагреве низ омлета быстро подгорит, а середина останется сырой.

Когда верхняя часть начнет схватываться, а края станут плотными, проверьте нижнюю сторону. Осторожно подденьте омлет тонкой лопаткой. Если он уже подрумянился и держит форму, можно переворачивать.

Сделать это одной лопаткой непросто: омлет довольно толстый и может разломиться. Есть более надежный способ. Возьмите небольшую тарелку, слегка смажьте ее маслом и накройте ею сковороду. Придерживая тарелку, аккуратно переверните сковороду, чтобы омлет оказался на тарелке приготовленной стороной вверх.

Теперь осторожно сдвиньте его обратно в сковороду. Оставшаяся сырая сторона окажется внизу. Готовьте еще 3–4 минуты на слабом огне, на этот раз без крышки. За это время омлет должен полностью пропечься.

С чем подавать яблочный омлет

Готовое блюдо получается мягким, воздушным и совсем не жирным. Внутри остаются нежные кусочки яблок, а снаружи образуется аппетитная золотистая корочка. Омлет хорош сам по себе, без дополнительных соусов и начинок.

Если хочется сделать его немного слаще, добавьте мед, кленовый сироп или любимый джем. Хорошо подойдут натуральный йогурт, сметана и ванильный сливочный сыр. Можно также посыпать омлет сахарной пудрой с корицей.

Для более интересной подачи используйте свежие фрукты, поджаренные орехи или миндаль. Любителям ореховых вкусов понравится сочетание с арахисовой пастой.

Такой омлет вкусен и сразу после приготовления, и после остывания. Его можно нарезать порционными кусочками и взять с собой на работу или в дорогу.

Приятного аппетита!