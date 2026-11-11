Томлёная свинина с тмином и квашеной капустой: понятный пошаговый рецепт с фотографиями

При томлении капуста осядет и пропитается мясным соком. Солить лопатку перед обжариванием не спешите: соль уже есть в капусте, и часть её перейдёт в подливу. Попробуйте жаркое, когда мясо станет мягким.

Порции:4

Активное время:30–35 минут

Томление:от 1 часа 45 минут до 2 часов 15 минут

Всего:от 2 часов 20 минут до 2 часов 55 минут

Сложность:легко

Посуда:чугунная жаровня с крышкой, диаметр около 24 см, объём от 3 л

Как приготовить

Шаг 1 Попробуйте капусту и нарежьте лук Нагрейте духовку до 165 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Откиньте капусту на сито, дайте рассолу стечь и попробуйте несколько полосок. Если кислота приятная, больше ничего делать не нужно. Если сводит скулы или капуста пересолена, быстро ополосните половину холодной водой, слегка отожмите и смешайте с остальной. Длинные полоски укоротите до 5–6 см. Луковицы нарежьте тонкими полукольцами. Для начала достаточно дать рассолу стечь. Выжимать капусту досуха не нужно.

Шаг 2 Подготовьте лопатку Промокните мясо бумажным полотенцем. Срежьте жёсткие плёнки, оставьте тонкие прослойки жира. Нарежьте лопатку кусками примерно по 4 см и поперчите со всех сторон. Крупная нарезка здесь удобна: за время томления куски размягчатся и сохранят форму. Выбирайте одинаковую толщину, даже если куски получатся разной формы.

Шаг 3 Подрумяньте мясо в два приёма Поставьте жаровню на средний или умеренно сильный огонь, разогрейте масло. Выложите половину свинины с промежутками и около 2 минут не трогайте. Когда нижняя сторона подрумянится и начнёт легко отделяться от дна, переверните. Подрумяньте куски ещё с одной или двух сторон, переложите мясо на тарелку и обжарьте вторую партию. Внутри свинина пока останется сырой. Пока между кусками видно дно, влага успевает испаряться и мясо румянится.

Шаг 4 Размягчите лук в мясном соке Убавьте огонь до среднего, выложите в освободившуюся жаровню лук. Готовьте 5–7 минут, помешивая. Полукольца сначала станут прозрачными, затем слегка позолотятся по краям. Если дно начинает темнеть быстрее лука, добавьте ложку воды из отмеренного количества. Лук подберёт часть поджаристых частиц со дна, остальные растворятся в воде.

Шаг 5 Снимите со дна всё поджаристое Разотрите тмин между пальцами, всыпьте к луку и прогрейте секунд двадцать. Влейте горячую воду, добавьте лавровый лист. Проведите деревянной лопаткой по дну, чтобы поджаристые частицы растворились в воде. Доведите жидкость до кипения. Она станет янтарной, а дно жаровни под лопаткой снова будет гладким. Тёмно-золотистая жидкость с луком станет основой подливы.

Шаг 6 Уложите мясо в капусту и накройте жаровню Добавьте капусту к луку и перемешайте. Верните свинину и весь сок, который собрался на тарелке. Утопите куски в капусте примерно наполовину. Жидкость должна оставаться на дне, доливать её до верха не нужно. Дождитесь слабого кипения, плотно накройте жаровню и поставьте на средний уровень духовки. Капуста пока занимает много места. За время под крышкой она заметно осядет.