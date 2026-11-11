11 ноября 2026, 11:50

Салат с фасолью не станет водянистым: огурцы обсушиваю, заправляю перед подачей

Салат из красной фасоли, солёных огурцов и яиц в сметанной заправке

Этот сытный салат собирается из продуктов, которые часто уже есть дома: банки фасоли, солёных огурцов, яиц и сметаны. Ничего жарить не нужно, а самая долгая часть - дождаться, пока сварятся и остынут яйца.

Чтобы заправка не стекла на дно миски, уберите лишнюю влагу сразу из двух продуктов: хорошо обсушите фасоль и дайте нарезанным огурцам постоять в сите. После этого салат останется густым, а вкус каждого ингредиента будет заметнее.

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Время приготовления: около 20 минут
Порции: 4
Сложность: легко

Ингредиенты

  • красная консервированная фасоль - 1 банка, 400 г (около 240 г без жидкости);
  • солёные или маринованные огурцы - 180 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • красный или обычный репчатый лук - 60 г;
  • сметана жирностью 15–20% - 100 г;
  • мягкая горчица - 1 ч. л.;
  • свежий укроп - 10 г;
  • свежемолотый чёрный перец - по вкусу;
  • соль - только при необходимости.

Приготовление пошагово с фото

1. Сварите яйца

Положите яйца в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см, и доведите до кипения. Убавьте нагрев и варите 10–12 минут. Желток и белок должны полностью затвердеть. Переложите яйца в холодную воду, остудите и очистите.

Если яйца сварены заранее, держите их в холодильнике и достаньте непосредственно перед сборкой салата.

2. Подготовьте фасоль

Откиньте фасоль на мелкое сито, промойте прохладной водой и оставьте стекать на 2–3 минуты. Затем разложите её на чистом кухонном или бумажном полотенце и осторожно промокните сверху. Не трите фасоль: кожица должна остаться целой.

Промытая красная фасоль обсыхает на чистом кухонном полотенце

3. Уберите лишний рассол из огурцов

Нарежьте огурцы кубиками со стороной около 1 см. Переложите в сито и оставьте на 3–5 минут. Если рассола много, слегка промокните кусочки полотенцем. Сильно отжимать их не нужно - иначе огурцы потеряют хруст.

Именно этот короткий этап не даёт сметанной заправке стать жидкой сразу после смешивания.

Кубики солёных огурцов стекают в металлическом сите

4. Нарежьте остальные продукты

Остывшие яйца нарежьте кубиками примерно такого же размера, как огурцы. Лук порубите как можно мельче, укроп отделите от грубых стеблей и нарежьте.

Если обычный лук кажется слишком резким, залейте его холодной водой на 5 минут, затем откиньте на сито и очень хорошо обсушите. Добавлять влажный лук в салат не стоит.

Нарезанные варёные яйца, красный лук и укроп на доске

5. Сделайте заправку

В небольшой миске смешайте сметану с горчицей и чёрным перцем. Соль пока не добавляйте: её обычно достаточно в огурцах и фасоли. Попробовать и скорректировать вкус лучше после смешивания.

Для более лёгкого вкуса сметану можно заменить густым натуральным йогуртом без сахара. Жидкий питьевой йогурт не подойдёт - салат быстро даст сок.

6. Соберите салат

Сложите в широкую миску фасоль, огурцы, яйца, лук и большую часть укропа. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте широкой ложкой, стараясь не размять фасоль и яйца. Попробуйте, при необходимости слегка посолите и посыпьте оставшимся укропом.

Фасоль, огурцы и яйца смешивают со сметанно-горчичной заправкой

Подавайте сразу или уберите в холодильник на 10–15 минут. Не оставляйте салат с яйцами и сметаной при комнатной температуре дольше двух часов. Остатки переложите в закрытый контейнер, поставьте в холодильник и съешьте в течение суток: позже блюдо останется безопасным при правильном хранении, но огурцы заметно размягчатся и дадут сок.

Что важно

Не пытайтесь исправить водянистый салат дополнительной сметаной: соуса станет больше, но он всё равно расслоится. Лучше обсушить фасоль, дать рассолу стечь с огурцов и соединять продукты с заправкой незадолго до еды. Если готовите заранее, храните нарезанные компоненты и соус отдельно, а смешайте их перед подачей.

Салат получается плотным и самостоятельным: его можно подать на быстрый ужин или взять как сытное дополнение к обеду.

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