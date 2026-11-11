Салат с фасолью не станет водянистым: огурцы обсушиваю, заправляю перед подачей

Этот сытный салат собирается из продуктов, которые часто уже есть дома: банки фасоли, солёных огурцов, яиц и сметаны. Ничего жарить не нужно, а самая долгая часть - дождаться, пока сварятся и остынут яйца.

Чтобы заправка не стекла на дно миски, уберите лишнюю влагу сразу из двух продуктов: хорошо обсушите фасоль и дайте нарезанным огурцам постоять в сите. После этого салат останется густым, а вкус каждого ингредиента будет заметнее.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Время приготовления: около 20 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Ингредиенты

красная консервированная фасоль - 1 банка, 400 г (около 240 г без жидкости);

солёные или маринованные огурцы - 180 г;

яйца - 3 шт.;

красный или обычный репчатый лук - 60 г;

сметана жирностью 15–20% - 100 г;

мягкая горчица - 1 ч. л.;

свежий укроп - 10 г;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу;

соль - только при необходимости.

Приготовление пошагово с фото

1. Сварите яйца

Положите яйца в небольшую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см, и доведите до кипения. Убавьте нагрев и варите 10–12 минут. Желток и белок должны полностью затвердеть. Переложите яйца в холодную воду, остудите и очистите.

Если яйца сварены заранее, держите их в холодильнике и достаньте непосредственно перед сборкой салата.

2. Подготовьте фасоль

Откиньте фасоль на мелкое сито, промойте прохладной водой и оставьте стекать на 2–3 минуты. Затем разложите её на чистом кухонном или бумажном полотенце и осторожно промокните сверху. Не трите фасоль: кожица должна остаться целой.

3. Уберите лишний рассол из огурцов

Нарежьте огурцы кубиками со стороной около 1 см. Переложите в сито и оставьте на 3–5 минут. Если рассола много, слегка промокните кусочки полотенцем. Сильно отжимать их не нужно - иначе огурцы потеряют хруст.

Именно этот короткий этап не даёт сметанной заправке стать жидкой сразу после смешивания.

4. Нарежьте остальные продукты

Остывшие яйца нарежьте кубиками примерно такого же размера, как огурцы. Лук порубите как можно мельче, укроп отделите от грубых стеблей и нарежьте.

Если обычный лук кажется слишком резким, залейте его холодной водой на 5 минут, затем откиньте на сито и очень хорошо обсушите. Добавлять влажный лук в салат не стоит.

5. Сделайте заправку

В небольшой миске смешайте сметану с горчицей и чёрным перцем. Соль пока не добавляйте: её обычно достаточно в огурцах и фасоли. Попробовать и скорректировать вкус лучше после смешивания.

Для более лёгкого вкуса сметану можно заменить густым натуральным йогуртом без сахара. Жидкий питьевой йогурт не подойдёт - салат быстро даст сок.

6. Соберите салат

Сложите в широкую миску фасоль, огурцы, яйца, лук и большую часть укропа. Добавьте заправку и аккуратно перемешайте широкой ложкой, стараясь не размять фасоль и яйца. Попробуйте, при необходимости слегка посолите и посыпьте оставшимся укропом.

Подавайте сразу или уберите в холодильник на 10–15 минут. Не оставляйте салат с яйцами и сметаной при комнатной температуре дольше двух часов. Остатки переложите в закрытый контейнер, поставьте в холодильник и съешьте в течение суток: позже блюдо останется безопасным при правильном хранении, но огурцы заметно размягчатся и дадут сок.

Что важно

Не пытайтесь исправить водянистый салат дополнительной сметаной: соуса станет больше, но он всё равно расслоится. Лучше обсушить фасоль, дать рассолу стечь с огурцов и соединять продукты с заправкой незадолго до еды. Если готовите заранее, храните нарезанные компоненты и соус отдельно, а смешайте их перед подачей.

Салат получается плотным и самостоятельным: его можно подать на быстрый ужин или взять как сытное дополнение к обеду.