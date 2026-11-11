Покупаю минтай килограммами: этот рецепт превращает обычную рыбу в настоящий деликатес

Минтай часто недооценивают, хотя из этой очень даже доступной рыбы можно приготовить отличный ужин. Достаточно добавить всего пару ингредиентов, которые есть в холодильнике почти всегда: есть лук, морковь, сметану и немного сыра, и вот уже обычное филе превратилось в сочное блюдо с аппетитной золотистой корочкой.

Овощи предварительно обжаривают, рыбу запекают в нежной сметанной заливке, а сыр добавляют в самом конце. Получается сытно, ароматно и без долгой возни у плиты.

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Ингредиенты

Филе минтая - 700 г;

репчатый лук - 2 крупные головки;

морковь - 2 шт.;

помидоры - 2 шт. (по желанию);

сметана жирностью 15–20% - 250 г;

яйца - 2 шт.;

твёрдый сыр - 120 г;

чеснок - 1–2 зубчика;

растительное масло - 1–2 ст. л.;

яблочный уксус 6% - 1 ст. л. (по желанию);

сахар - 1 ч. л.;

сладкая паприка, сушёный укроп, соль и чёрный перец - по вкусу.

Как приготовить минтай в духовке

Сначала разморозьте филе в холодильнике, обсушите бумажными полотенцами и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите рыбу.

Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на растительном масле в течение 7–8 минут, пока они не станут мягкими. Для лёгкой кисло-сладкой нотки добавьте сахар и яблочный уксус, перемешайте и прогрейте ещё 1–2 минуты.

В форму для запекания выложите овощную подушку, сверху распределите кусочки минтая. Если хочется добавить блюду сочности и лёгкой кислинки, положите несколько кружочков помидоров.

Теперь приготовьте заливку. Смешайте сметану с яйцами, измельчённым чесноком, паприкой, сушёным укропом и половиной натёртого сыра. Равномерно распределите смесь по рыбе.

Поставьте форму в разогретую до 185 °C духовку на 18–25 минут. Точное время зависит от толщины кусочков. Примерно за 5 минут до готовности посыпьте блюдо оставшимся сыром и дождитесь появления румяной корочки.

Минтай готов, когда мякоть становится непрозрачной и легко разделяется на слои. Рыба получается мягкой, а сметанная заливка вместе с овощами превращается в нежный соус.

Маленькая хитрость

Не укладывайте рыбу в несколько слоёв. Лучше взять форму подходящего размера, чтобы все кусочки лежали рядом. Так минтай приготовится равномерно, останется сочным и не пересушится в духовке.