Запечённая хурма с сыром и орехами: необычный салат, который выглядит как в ресторане

Хурму обычно покупают с очень простым планом: помыть, разрезать и съесть. Но стоит отправить её в духовку с оливковым маслом и тимьяном - и привычный зимний фрукт неожиданно превращается в основу эффектного салата.

Добавьте немного сыра с голубой плесенью, хрустящих орехов и свежих салатных листьев - получится сочетание сладкого, солёного, кислого и слегка горьковатого. Выглядит так, словно тарелку только что принесли из небольшого ресторана, хотя ничего сложного здесь нет.

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Особенно хорош такой салат для выходного ужина или встречи с друзьями: работы немного, а вопрос «что это у тебя такое интересное?» почти гарантирован.

Быстрая карточка рецепта

Подготовка: около 10 минут

Запекание: 15–20 минут

Общее время: около 30 минут

Порции: 4

Сложность: легко

Способ приготовления: в духовке

Ингредиенты

хурма - 4 шт.;

радиккьо - 1–2 небольших кочана;

сыр горгонзола или другой сыр с голубой плесенью - 30–50 г;

фундук - 35–40 г;

свежий тимьян - ½ ч. л. листочков;

лимон - ½ шт.;

оливковое масло - 2–3 ст. л.;

соль - по вкусу;

свежемолотый чёрный перец - по вкусу.

Если радиккьо найти не удалось

Рецепт совершенно не обязательно откладывать.

Радиккьо ценен здесь своей лёгкой горчинкой, которая уравновешивает сладкую хурму. Но для более домашней версии можно взять смесь салатных листьев, рукколу или добавить немного цикория.

Горгонзолу тоже можно заменить любым мягким сыром с голубой плесенью. Если такой сыр в семье категорически не любят, попробуйте фету или мягкий козий сыр. Вкус получится другим, но принцип - сладкий фрукт плюс солоноватый сыр - сохранится.

Фундук при необходимости легко меняется на грецкие орехи или пекан.

Как выбрать хурму для запекания

Вот здесь есть маленькая хитрость.

Для этого салата лучше выбирать спелую, но достаточно плотную хурму. Она должна слегка поддаваться при нажатии, но не превращаться в мягкое пюре уже в руке.

Слишком мягкий плод после духовки потеряет форму, а нам нужны красивые оранжевые дольки с чуть карамелизированными краями.

Как приготовить салат с запечённой хурмой

1. Подготовьте хурму

Разогрейте духовку до 220–230 °C. Если используете режим с вентилятором, достаточно примерно 210 °C.

Хурму вымойте и нарежьте крупными дольками - примерно на восемь частей каждый плод.

Сложите дольки в миску, добавьте тимьян, щепотку соли, немного чёрного перца и 1–2 ст. л. оливкового масла. Осторожно перемешайте.

2. Запеките

Разложите хурму на противне в один слой, чтобы кусочки не лежали друг на друге.

Запекайте 15–20 минут. Хурма должна стать мягче, слегка подрумяниться по краям, но сохранить форму.

После духовки дайте ей немного остыть. В салат лучше класть тёплую или уже остывшую хурму, а не обжигающе горячую.

3. Поджарьте орехи

Фундук можно поставить в духовку одновременно с хурмой - примерно на 8–10 минут.

Когда появится выраженный ореховый аромат, доставайте. Остудите и крупно порубите ножом или слегка раздавите скалкой.

Не превращайте орехи в крошку: крупные кусочки здесь намного интереснее.

4. Соберите салат

Листья радиккьо порвите руками и переложите в большую миску.

Добавьте щепотку соли, немного лимонного сока и 1 ст. л. оливкового масла. Перемешайте и попробуйте. Заправка должна быть довольно свежей и кисловатой - именно кислота будет балансировать сладость хурмы.

Добавьте запечённую хурму и фундук. Сверху раскрошите горгонзолу.

Аккуратно перемешайте один раз или просто красиво разложите ингредиенты на большом блюде.

И всё. Та самая тарелка, которая выглядит значительно сложнее, чем готовилась, готова.

Полезные хитрости

Не режьте хурму слишком тонко. Тонкие ломтики быстрее размякнут и могут превратиться в пюре.

Не жалейте лимона. Без кислоты сочетание хурмы и сыра может показаться слишком тяжёлым и сладковатым. Добавляйте сок понемногу и пробуйте.

Поджарьте орехи. Сырые тоже можно использовать, но после нескольких минут в духовке их вкус становится гораздо ярче.

Не переборщите с сыром. Голубой сыр здесь скорее приправа, чем главный ингредиент. Он должен подчёркивать сладость хурмы, а не заглушать её.

Собирайте салат перед подачей. Подготовить хурму и орехи можно заранее, но листья лучше заправлять непосредственно перед едой.

Как сделать салат по-своему

Этот рецепт хорош ещё и тем, что его легко менять.

Более доступный вариант: салатный микс + хурма + фета + грецкие орехи.

Более нежный: хурма + руккола + мягкий козий сыр + фундук.

Более сытный: добавить тонкие ломтики запечённой курицы.

Праздничный: добавить несколько зёрен граната - получится ещё ярче.

Без голубого сыра: используйте фету или даже небольшие кусочки моцареллы, но тогда лимонную заправку стоит сделать чуть выразительнее.

Частые ошибки

Хурма превратилась в кашу

Скорее всего, плод был слишком спелым или кусочки получились слишком тонкими. Для духовки выбирайте плотную хурму и режьте её крупными дольками.

Салат получился слишком сладким

Добавьте ещё немного лимонного сока, соли и горьковатых салатных листьев. Именно контраст вкусов делает это блюдо интересным.

Голубой сыр перебил всё остальное

Его действительно нужно совсем немного. Начните с 30 г на большую тарелку салата - добавить всегда успеете.

Орехи подгорели

Фундук готовится быстрее хурмы. Если ставите оба противня одновременно, орехи проверяйте уже через 7–8 минут.

Почему хурму вообще стоит запекать

При нагревании хурма становится мягче, а её естественная сладость ощущается насыщеннее. Именно поэтому шеф-повар Джесс Шэдболт соединяет её с горьковатым радиккьо, солоноватой горгонзолой, фундуком и кислым лимонным соком.

Получается тот самый кулинарный принцип, ради которого иногда стоит немного отступить от привычек: знакомые продукты начинают звучать совершенно иначе.

И если в следующий раз на кухне окажется несколько хурмин, которые собирались просто съесть на десерт, одну партию можно отправить в духовку. Полчаса - и обычный осенний вечер уже немного напоминает ужин в хорошем ресторане.