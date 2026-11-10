Тыква с маринованным луком: готовим осенний салат к вашему столу

Пока тыква подрумянивается в духовке, а перловка тихо кипит в кастрюле, можно заняться красным луком. Тонко нарежьте его и залейте яблочным уксусом с водой. Через четверть часа ломтики станут мягче и утратят часть остроты, а из розоватого маринада получится заправка для крупы.

Размешайте в маринаде горчицу и масло, затем полейте ещё тёплую перловку. Тыкву выложите сверху уже на блюде: тогда при перемешивании кубики не развалятся. Перед подачей добавьте лук и поджаренные семечки.

Полное времяоколо 55 минут; если на упаковке крупы указана более долгая варка, понадобится дополнительное время

Активное время20 минут

Порции4 на гарнир или 3 на обед

Сложностьпростая

Понадобятсякастрюля объёмом от 2 л, сито и противень около 30 × 40 см

Ингредиенты Для тыквы и перловки 500 г очищенной тыквы, вес без семян

150 г сухой шлифованной перловой крупы

1 ст. л. растительного масла (15 мл)

¾ ч. л. мелкой соли

1,2 л воды для варки Плотная мякоть мускатной тыквы и шлифованная перловая крупа. Для маринованного лука 1 небольшая красная луковица (около 70 г)

2 ст. л. яблочного уксуса 5 % (30 мл)

2 ст. л. воды (30 мл)

1 ч. л. сахара без горки Уксус для лука разбавляют равным количеством воды. Для заправки и посыпки 2 ст. л. растительного масла (30 мл)

2 ч. л. зернистой горчицы

25 г очищенных тыквенных семечек

15 г петрушки

свежемолотый чёрный перец по вкусу Зернистая горчица пойдёт к перловке, очищенные семечки оставьте для посыпки.

Приготовление Шаг 1 Поставьте перловку вариться Включите духовку на 210 °C, режим верхнего и нижнего нагрева. Вскипятите в кастрюле 1,2 л воды с половиной чайной ложки соли. Промойте перловку в сите, пересыпьте в кипяток, уменьшите огонь и варите при слабом кипении около 30–40 минут. Сверьтесь с упаковкой: шлифованная перловка бывает разного размера. Зёрна готовы, когда их легко раскусить и в середине больше нет твёрдой белой точки. Для салата крупу варят в большом количестве воды, затем откидывают на сито. Шаг 2 Разложите тыкву на противне Нарежьте тыкву кубиками со стороной примерно 2,5 см. Перемешайте с ложкой масла и оставшейся четвертью чайной ложки соли. Застелите противень бумагой для выпечки и разложите кусочки в один слой с промежутками. Промежутки между кусочками помогают влаге испаряться. Шаг 3 Запеките тыкву до румяных краёв Поставьте противень на средний уровень разогретой духовки на 25–30 минут. Через 15–18 минут переверните несколько кусочков: если снизу уже видно золотистое пятно, переверните и остальные. Готовую тыкву легко проколоть вилкой, но уголки ещё держат форму. Достаньте противень и оставьте открытым. У готовой тыквы мягкая середина и золотистые пятна там, где она касалась противня. Шаг 4 Замаринуйте красный лук Пока тыква в духовке, растворите сахар в воде и яблочном уксусе в небольшой миске. Луковицу разрежьте вдоль пополам, затем нарежьте поперёк тонкими полукольцами. Разберите их пальцами, положите в маринад и слегка прижмите ложкой. Оставьте на 15–20 минут, один раз перемешайте, чтобы верхние ломтики тоже побывали в жидкости. Для небольшого количества маринада удобнее узкая миска. Шаг 5 Подсушите семечки Насыпьте семечки одним слоем в сухую сковороду. Грейте на среднем огне 2–4 минуты, часто встряхивая сковороду. Когда часть семечек вздуется, а на поверхности появятся светло-коричневые пятнышки, пересыпьте на тарелку. На горячем металле они продолжают жариться даже после выключения плиты. Снимите семечки, как только на зелёной оболочке появятся поджаристые пятнышки. Шаг 6 Заправьте тёплую крупу Выловите лук вилкой и отложите. Отмерьте 2 ст. л. маринада, размешайте в нём горчицу и чёрный перец, затем вмешайте 2 ст. л. масла. Откиньте готовую перловку на сито и оставьте на 2 минуты, чтобы стекла вода. Переложите крупу в миску, полейте заправкой, добавьте мелко нарезанную петрушку и перемешайте. Попробуйте: если хочется больше кислинки, добавьте ещё чайную ложку маринада. Воды на дне миски быть не должно: тогда заправка останется на зёрнах. Шаг 7 Соберите салат на широком блюде Распределите перловку по дну неглубокого блюда. Лопаткой перенесите сверху тёплую тыкву, разложите между кусочками маринованный лук и посыпьте семечками. Подавайте широкой ложкой, чтобы захватить и тыкву, и крупу со дна. Тыкву кладут последней вместе с луком и семечками, чтобы сохранить румяные края.

Если тыква мягкая, но бледная Проверьте, не осталось ли между кусочками сока. Если они лежат вплотную, раздвиньте их или переложите часть на второй противень. Уже готовую мягкую тыкву не стоит долго держать в духовке ради цвета: снимите её, пока ещё можно подхватить лопаткой.

Чем заменить горчицу или семечки Вместо двух чайных ложек зернистой горчицы возьмите одну чайную ложку гладкой дижонской, размешайте её в маринаде и попробуйте перед добавлением масла. Вместо тыквенных семечек подойдут подсолнечные. Они мельче и подрумяниваются быстрее, поэтому не отходите от сковороды.

С чем подать За обедом положите рядом с салатом кусок запечённой трески или хека. Ложка перловки с кисловатым луком подойдёт к мягкой белой рыбе, отдельный соус здесь не понадобится. Для самостоятельного блюда возьмите глубокую тарелку, чтобы было удобно набирать понемногу каждого ингредиента. На гарнир к белой рыбе хватит четверти приготовленного салата.

Если готовите на завтра, оставьте семечки в отдельной сухой баночке. Тыкву и перловку разложите по неглубоким контейнерам, дайте выйти пару и уберите в холодильник не позднее чем через два часа после приготовления. Маринованный лук тоже держите в холодильнике. Используйте приготовленные продукты в течение двух суток.

На следующий день салат можно съесть холодным. Для тёплой подачи разогрейте только нужную порцию тыквы и крупы до горячей середины, дайте немного остыть и уже тогда добавьте лук и семечки. Так семечки сохранят хруст, а нежная тыква не раскрошится при повторном перемешивании.