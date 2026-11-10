Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе с чесноком

Куриная грудка часто получается суховатой, особенно если передержать ее на сковороде. Но есть способ сделать мясо мягким и сочным: сначала быстро обжарить его до золотистой корочки, а затем ненадолго потушить в сливках с чесноком и пармезаном.
Соус получается густым, с приятным сырным вкусом и ароматом зелени. На приготовление уйдет около 1 часа 20 минут, а для основного блюда понадобится всего одна большая сковорода.
Ингредиенты
Для курицы:
800 г куриной грудки;
20 г пшеничной муки;
20 г тертого пармезана;
2 столовые ложки топленого масла (до 40 г);
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки черного перца.
Для сливочного соуса:
150 мл сливок жирностью 30%;
200 мл воды или легкого бульона;
1 крупная луковица;
6 зубчиков чеснока;
30–50 г тертого пармезана;
2 столовые ложки топленого масла (до 40 г);
несколько листочков петрушки или орегано;
свежемолотый черный перец по вкусу.
Как приготовить курицу в сливочном соусе
Куриную грудку очистите от пленок, хрящей и жилок, затем нарежьте плоскими кусочками примерно одинаковой толщины. Из одной большой грудки обычно получается около 12 ломтиков. Посолите и поперчите мясо со всех сторон.
В отдельной миске смешайте муку с 20 г мелко натертого пармезана. Каждый кусочек курицы обваляйте в этой смеси с обеих сторон. Вместо пармезана можно взять пекорино или грана падано.
Разогрейте большую сковороду с толстым дном и растопите в ней две столовые ложки масла. Обжарьте курицу примерно по две минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Переложите мясо на тарелку: оно еще вернется в сковороду.
В ту же сковороду добавьте оставшееся масло и мелко нарезанный лук. Готовьте около пяти минут на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, чтобы он успел раскрыть аромат.
Влейте сливки и горячую воду или бульон. Перемешайте и оставьте соус на небольшом огне примерно на две минуты. Вместо обычной воды можно использовать воду, оставшуюся после варки пасты: крахмал поможет сделать консистенцию более однородной.
Добавьте тертый пармезан и хорошо перемешайте. Верните курицу в сковороду, посыпьте свежемолотым перцем и рубленой петрушкой или орегано. Накройте крышкой и тушите на самом слабом огне не более двух минут.
Если соус получился слишком густым, разбавьте его небольшим количеством воды или сливок. При желании можно добавить щепотку куркумы и немного соли.
Курицу в сливочном соусе подавайте горячей. В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, тальятелле или домашнее ризотто. Можно также приготовить силезские клецки, копытки или просто подать к блюду свежий хлеб и овощной салат.
Приятного аппетита!