Надоела обычная куриная грудка? Попробуйте приготовить ее в сливочном соусе с чесноком

Куриная грудка часто получается суховатой, особенно если передержать ее на сковороде. Но есть способ сделать мясо мягким и сочным: сначала быстро обжарить его до золотистой корочки, а затем ненадолго потушить в сливках с чесноком и пармезаном.

Соус получается густым, с приятным сырным вкусом и ароматом зелени. На приготовление уйдет около 1 часа 20 минут, а для основного блюда понадобится всего одна большая сковорода.

Подписка на Рецепты Получайте новые рецепты на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Ингредиенты

Для курицы:

800 г куриной грудки;

20 г пшеничной муки;

20 г тертого пармезана;

2 столовые ложки топленого масла (до 40 г);

1 чайная ложка соли;

½ чайной ложки черного перца.

Для сливочного соуса:

150 мл сливок жирностью 30%;

200 мл воды или легкого бульона;

1 крупная луковица;

6 зубчиков чеснока;

30–50 г тертого пармезана;

2 столовые ложки топленого масла (до 40 г);

несколько листочков петрушки или орегано;

свежемолотый черный перец по вкусу.

Как приготовить курицу в сливочном соусе

Куриную грудку очистите от пленок, хрящей и жилок, затем нарежьте плоскими кусочками примерно одинаковой толщины. Из одной большой грудки обычно получается около 12 ломтиков. Посолите и поперчите мясо со всех сторон.

В отдельной миске смешайте муку с 20 г мелко натертого пармезана. Каждый кусочек курицы обваляйте в этой смеси с обеих сторон. Вместо пармезана можно взять пекорино или грана падано.

Разогрейте большую сковороду с толстым дном и растопите в ней две столовые ложки масла. Обжарьте курицу примерно по две минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Переложите мясо на тарелку: оно еще вернется в сковороду.

В ту же сковороду добавьте оставшееся масло и мелко нарезанный лук. Готовьте около пяти минут на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, чтобы он успел раскрыть аромат.

Влейте сливки и горячую воду или бульон. Перемешайте и оставьте соус на небольшом огне примерно на две минуты. Вместо обычной воды можно использовать воду, оставшуюся после варки пасты: крахмал поможет сделать консистенцию более однородной.

Добавьте тертый пармезан и хорошо перемешайте. Верните курицу в сковороду, посыпьте свежемолотым перцем и рубленой петрушкой или орегано. Накройте крышкой и тушите на самом слабом огне не более двух минут.

Если соус получился слишком густым, разбавьте его небольшим количеством воды или сливок. При желании можно добавить щепотку куркумы и немного соли.

Курицу в сливочном соусе подавайте горячей. В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, тальятелле или домашнее ризотто. Можно также приготовить силезские клецки, копытки или просто подать к блюду свежий хлеб и овощной салат.

Приятного аппетита!