10 ноября 2026, 14:28

Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка

Мясные треугольники из лаваша с сыром: хрустящая корочка и сочная начинка

Когда на домашние пирожки нет времени, можно обойтись без замешивания теста. Тонкий лаваш, мясной фарш и сыр превращаются в румяные треугольники, которые обжаривают в яичном кляре. Внутри остаётся сочная начинка с ароматом копчёной паприки, а снаружи появляется хрустящая корочка.

Ингредиенты:

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  • 2 тонких лаваша;

  • 300 г мясного фарша;

  • 100 г твёрдого сыра;

  • 1 луковица;

  • 1 ч. л. копчёной паприки;

  • соль и чёрный перец;

  • растительное масло для жарки.

Для кляра:

  • 2 яйца;

  • 3 ст. л. молока;

  • 2 ст. л. муки;

  • щепотка соли.

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с фаршем до полной готовности мяса. Приправьте копчёной паприкой, солью и перцем, хорошо перемешайте и дайте начинке немного остыть. Затем добавьте натёртый сыр.

Лаваш нарежьте длинными полосками шириной 10–12 см. На край каждой выложите ложку мясной начинки и сложите полоску треугольником, последовательно загибая её до самого конца. Так начинка окажется внутри, а заготовки сохранят аккуратную форму.

Для кляра взбейте яйца с молоком и солью, всыпьте муку и размешайте до однородности. Каждый треугольник обмакните в получившуюся смесь, после чего отправьте на сковороду с разогретым растительным маслом.

Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Когда появится золотистая корочка, треугольники можно снимать со сковороды. Подавать их лучше горячими, со сметанным или чесночным соусом.

Почему копчёная паприка придаёт блюду особый аромат

Эту приправу делают из красного перца, который сначала сушат над древесным дымом, а затем перемалывают в порошок. Один из самых известных вариантов - испанская pimentón de la Vera, для изготовления которой традиционно используют дубовые дрова.

Даже небольшое количество копчёной паприки меняет вкус мясной начинки, добавляя ей характерный дымный аромат. Именно поэтому в этом рецепте она хорошо сочетается с фаршем и расплавленным сыром.

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